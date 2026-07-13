„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că transferul lui Denis Drăguș (27 de ani) la gruparea roș-albastră e aproape rezolvat.

Finanțatorul a mai dezvăluit că alți doi atacanți vor semna cu FCSB zilele următoare.

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Până acum, FCSB a oficializat doar două transferuri: fundașul Ronny Labonne și mijlocașul Eddy Gnahore.

Gigi Becali, despre transferul lui Drăguș: „90% vine la FCSB”

Patronul FCSB a dezvăluit că Marius Șumudică a vorbit cu finul său, Denis Drăguș, iar atacantul și-a dat acordul pentru un transfer la fosta campioană a României.

„Am vorbit cu Marius Șumudică și mi-a zis: «El o să vină. Mai are niște lucruri de rezolvat la Trabzonspor». I-a zis că trebuie să ia legătura cu impresarul, deci 90% vine la FCSB. Așa mi-a spus (n.r. Șumudică).

Mai are două sau trei lucruri de rezolvat cu echipa sa, că nu vrea să renunțe la bani. Șumudică mi-a zis că se va rezolva”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, Drăguș a fost împrumutat la Eyupspor (iulie 2025 - ianuarie 2026) și Gaziantep (ianuarie - iunie 2026), perioade în care a jucat 24 de meciuri și a marcat 2 goluri.

Ulterior, Gigi Becali a anunțat că alți doi atacanți vor semna cu FCSB în perioada următoare.

„Zilele următoare o să mai vină doi jucători valoroși. Sunt atacanți amândoi. Astăzi (n.r. luni) a venit un fundaș care poate juca și pe stânga și pe dreapta, care este under (n.r. sub 21 de ani). E român”.

Cifrele lui Drăguș:

Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive

60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive

57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive

47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă Eyupspor: 12 meciuri

12 meciuri FC Crotone: 9 meciuri

9 meciuri Genoa: 5 meciuri

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