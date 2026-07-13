Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1

Universitatea Craiova a avut o cerere specială direcționată către LPF înainte de startul sezonului. Totul pentru a se putea concentra pe drumul spre Champions League.

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Universitatea Craiova visează la o calificare istorică în faza principală a Ligii Campionilor, unde România n-a mai avut reprezentantă din 2013.

De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat că oltenii au înaintat o cerere către Ligă cu o modificare importantă în privința programului Ligii 1.

„Cu siguranță, echipele care vor participa în cupele europene vor avea prioritate la programare.

Deja Craiova ne-a făcut o solicitare de a juca cât mai repede în fiecare etapă, pentru a avea o pauză cât mai lungă să pregătească meciurile din cupele europene”, a spus Justin Ștefan, conform digisport.ro.

Astfel, Craiova, care joacă marțea sau miercurea în preliminariile Ligii Campionilor, ar urma să fie programată vinerea sau sâmbăta în campionat.

În prima etapă, oltenii vor juca sâmbătă, de la 21:15, pe „Oblemenco”, cu UTA Arad.

Celelalte 3 formații care reprezintă România în Europa, U Cluj, CFR și FCSB, evoluează joia și pot juca în Liga 1 duminică sau luni.

Craiova joacă miercuri, de la 20:30, împotriva lui Vitebsk, în manșa a doua din turul 1 preliminar UCL. În tur, oltenii s-au impus în deplasare cu 4-1.

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