„Protagonist maghiar” Presa din Ungaria, reacție după ce Istvan Kovacs a debutat cu succes la CM 2026: „Își revendică originile cu mândrie”

Presa din Ungaria a reacționat după debutul lui Istvan Kovacs la CM 2026, la partida Tunisia - Japonia 0-4.

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Primul meci al arbitrului român la un Mondial a echivalat cu duelul cu numărul 1000 din istoria turneului final, iar acesta a avut o prestație bună, în urma căruia au reacționat și jurnaliștii din țara vecină.

Kovacs este născut la Carei, județul Satu Mare.

Presa din Ungaria: „Arbitru român, care își revendică originele maghiare cu mândrie”

„Centralul” român și-a continuat seria de meciuri importante bifate, după cele de la Euro 2024 și cele 3 finale ale competițiilor europene, iar jurnaliștii din Ungaria nu au ezitat să evidențieze originale maghiare ale acestuia.

„Meciul dintre Japonia și Tunisia a fost cel cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, arbitrat de Istvan Kovacs, arbitru român de origine maghiară.

Astfel, confruntarea dintre cele două echipe naționale a avut o semnificație istorică, iar meciul a avut și un protagonist maghiar: Istvan Kovacs, din Transilvania, care își revendică cu mândrie originile maghiare, dar care este oficial arbitru român.

Kovacs, care se numără printre cei mai buni arbitri din lume, a fost prezent și acum patru ani la Cupa Mondială, dar atunci a fost doar arbitru de rezervă, așa că abia acum și-a făcut debutul la această competiție”, a notat publicația magyarnemzet.hu.

Partida oficiată de Kovacs s-a încheiat cu victoria categorică a Japoniei, scor 4-0, care este foarte aproape de calificarea în faza eliminatorie.

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