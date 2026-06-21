Akturkoglu, luat la țintă Episod tensionat cu fanii Turciei.  Cer să nu mai fie convocat! Ce a făcut după ce a fost schimbat

Kerem Akturkoglu (27 de ani), extrema Turciei, ar fi insultat mai mulți suporteri turci după ce a fost schimbat la începutul reprizei secunde a meciului cu Paraguay, scor 0-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial după primele două meciuri, ambele fără gol marcat. Naționala lui Montella pierduse anterior și în fața Australiei, scor 0-2.

Kerem Akturkoglu, scandal cu fanii Turciei la Campionatul Mondial

Akturkoglu a fost schimbat la începutul reprizei a doua, când formația lui Montella era condusă deja cu 1-0, iar la ieșirea de pe teren a fost huiduit de o parte dintre suporterii Turciei.

Extrema de la Fenerbahce ar fi reacționat nervos și i-ar fi insultat pe suporteri.

Fotbalistul nu s-a așezat pe banca de rezerve după înlocuire, ci a mers direct spre vestiare, fără să îl salute pe Barış Yilmaz, colegul care urma să intre pe teren în locul său.

Momentul a fost criticat și pe rețelele sociale, unde mai mulți fani au cerut ca Akturkoglu să nu mai fie convocat la națională, conform as.com.

49 de meciuri a jucat Kerem Akturkoglu în sezonul 2025-2026: 5 pentru Benfica și restul pentru Fenerbahce. A marcat 15 goluri pentru formația turcă

Paraguay a câștigat prin golul rapid marcat de Matías Galarza, în cel de-al doilea minut, și a rezistat apoi în inferioritate numerică după eliminarea lui Miguel Almiron.

Înfrângerea cu Paraguay a încheiat practic parcursul Turciei la turneul final, deși echipa ajunsese la Mondial cu așteptări mari și cu o generație apreciată după parcursul bun de la Euro 2024.

În ultimul meci din grupa D, selecționata lui Montella va întâlni SUA, în California. Duelul va avea loc vineri, de la 05:00 (ora României.

CM 2026, clasament grupa D

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. SUA 6-1 6 2. Australia 2-2 3 3. Paraguay 2-4 3 4. Turcia 0-3 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport