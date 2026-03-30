Mircea Lucescu și Mihai Stoichiță. Foto: Sport Pictures
„A vorbit cu secunzii" FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 10:34
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 10:34
  • Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

Mihai Stoichiță: „E îmbucurător tot ce auzim despre el”

Întrebat despre starea lui Lucescu, chiar după delegația României a aterizat la Bratislava, oficialul FRF a răspuns: „E stabil. A vorbit la telefon cu secunzii acum, când am aterizat. E îmbucurător tot ce auzim despre el”.

Întrebat dacă Lucescu a insistat să călătorească în Slovacia alături de jucători și staff-ul naționalei, chemându-și chiar șoferul la spital pentru a-l transporta în cantonament, Stoichiță a răspuns:

„Aşa este, da, asta a fost dimineaţă, după ce a fost dus la spital. La un oarecare interval de timp şi-a revenit: «Nu, dom’le, că eu mă întorc la cantonament, la băieţi». Bravo lui”, a declarat Stoichiță, potrivit as.ro.

Duminică seara, GOLAZO.ro a discutat cu Mircea Lucescu, care a detaliat situația dificilă prin care a trecut.

Cât despre starea în care se află jucătorii după eșecul cu Turcia, 0-1, și momentele dificile prin care a trecut selecționerul, Sotichiță a transmis:

„La fotbal întotdeauna trebuie să te ridici după ce cazi şi să mergi mai departe. Vă daţi seama că ei sunt nişte profesionişti care, bineînţeles, trebuie să treacă peste tot ce am pătimit în zilele astea. Înfrângerea cu Turcia, episodul cu Mircea Lucescu.

Trebuie să te întăreşti, să o iei de la capăt, cu speranţa că va fi cu totul altfel la următoarea campanie”.

Mihai Stoichiță: „Jerry Gane nu trebuie să aibă emoții”

Stoichiță a vorbit și despre primul meci pe banca naţionalei al secundului Ionel Gane.

„Întotdeauna, pentru fiecare, e un început de drum. Nu trebuie să aibă emoţii pentru că o să colaboreze cu Costică Constantinovici. O să ţină legătura cu Lucescu, au făcut deja strategia de joc. Nu e niciun fel de emoţie”, a mai spus Mihai Stoichiţă.

