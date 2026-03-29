De la Istanbul, pentru Luce Turcii l-au învins în baraj, dar se gândesc la Mircea Lucescu. Mesaj pentru selecționer

Federația turcă a reacționat și ea la vestea că selecționerului României i s-a făcut rău în cantonament și a fost internat de urgență în spital, cu tahicardie ventriculară.

Duminică, la nici trei zile după înfrângerea suferită la Istanbul, 0-1 cu Turcia, și eliminarea în semifinalele barajului pentru CM 2026, Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, cu tahicardie ventriculară.

Federația turcă, despre Lucescu: „Monitorizăm și noi cu atenție starea sa de sănătate”

Presa turcă a reacționat imediat la această veste. Oficialii federației locale (TFF) au aflat și ei, în timp ce pregăteau deplasarea pentru finala play-off-ului, marți, 31 martie, contra Kosovo, la Priștina (21:45),

I-au transmis un mesaj postat pe site-ul oficial TFF.org.

Titlul mesajului: „Fă-te bine cât mai repede, Mircea Lucescu!”.

Mircea Lucescu și steagul Turciei, în sala de conferințe de la stadionul lui Beșiktaș Foto: Raed Krishan

„Am aflat cu mare tristețe că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a fost dus la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unei întâlniri cu echipa sa înaintea amicalului împotriva Slovaciei.

Monitorizăm și noi cu atenție starea sa de sănătate. E stabil și continuă tratamentul la spital”, a scris forul de la Istanbul.

„Lucescu, antrenorul care a îmbunătățit fotbalul turc”

„Îi transmitem cele mai bune urări lui Mircea Lucescu, antrenorul care a îmbunătățit semnificativ fotbalul turc și la nivel de club, și la nivel de națională și sperăm să se însănătoșească repede”.

Lucescu și Montella, cei doi selecționeri, după Turcia - România 1-0 Foto: Raed Krishan

Joi seară, la sfârșitul meciului, Hakan Calhanoglu și Vincenzo Montella, căpitanul și selecționerul Turciei, dar și alți internaționali și oficiali alb-roșii l-au îmbrățișat pe Lucescu.

