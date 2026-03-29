De la Istanbul, pentru Luce Turcii l-au învins în baraj, dar se gândesc la Mircea Lucescu. Mesaj pentru selecționer

- Federația turcă a reacționat și ea la vestea că selecționerului României i s-a făcut rău în cantonament și a fost internat de urgență în spital, cu tahicardie ventriculară.
Duminică, la nici trei zile după înfrângerea suferită la Istanbul, 0-1 cu Turcia, și eliminarea în semifinalele barajului pentru CM 2026, Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, cu tahicardie ventriculară.
Presa turcă a reacționat imediat la această veste. Oficialii federației locale (TFF) au aflat și ei, în timp ce pregăteau deplasarea pentru finala play-off-ului, marți, 31 martie, contra Kosovo, la Priștina (21:45),
I-au transmis un mesaj postat pe site-ul oficial TFF.org.
Titlul mesajului: „Fă-te bine cât mai repede, Mircea Lucescu!”.
„Am aflat cu mare tristețe că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a fost dus la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unei întâlniri cu echipa sa înaintea amicalului împotriva Slovaciei.
Monitorizăm și noi cu atenție starea sa de sănătate. E stabil și continuă tratamentul la spital”, a scris forul de la Istanbul.
„Lucescu, antrenorul care a îmbunătățit fotbalul turc”
„Îi transmitem cele mai bune urări lui Mircea Lucescu, antrenorul care a îmbunătățit semnificativ fotbalul turc și la nivel de club, și la nivel de națională și sperăm să se însănătoșească repede”.
Joi seară, la sfârșitul meciului, Hakan Calhanoglu și Vincenzo Montella, căpitanul și selecționerul Turciei, dar și alți internaționali și oficiali alb-roșii l-au îmbrățișat pe Lucescu.