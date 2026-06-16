VAR ia din cricket la CM 2026 Ce sistem au folosit arbitrii la Mondial pentru a întoarce o decizie la limită

VAR a apelat la un instrument utilizat în cricket pentru a detecta poziția mingii în două momente diferite ale unei faze.

De la ofsaid la gol, decizie radicală schimbată la Suedia - Tunisia 5-1, în grupa F la CM 2026.

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Era minutul 84 (exact, 83:30) la meciul Suedia - Tunisia. La 3-1, după o centrare din lovitură liberă de pe extrema dreaptă, Svanberg a înscris cu un șut din interiorul careului.

Ofsaid inițial. Apoi gol valabil la Suedia - Tunisia. De ce s-a modificat decizia

Foarte puțin s-a bucurat inițial mijlocașul care intrase doar cu 18 secunde înaintea acelei faze fixe.

Asistentul de pe acea parte a ridicat steagul, iar arbitrul argentinian Yael Falcon a confirmat ofsaid.

La centrare, Svanberg plecase din spatele liniei tunisiene.

Ulterior, VAR-ul i-a atras atenția. Nu era afară din joc! După mai mult de două minute (85:40), Falcon a explicat că Isak a atins foarte ușor mingea și senzorul integrat în Trionda a înregistrat contactul.

În acel moment, Svanberg revenise în poziție corectă. Nu mai era în ofsaid. Și a fost gol valabil. Scandinavii puteau în sfârșit celebra reușita. Era 4-1. S-a încheiat 5-1.

Bucuria suedezului Svanberg, după golul de 4-1 contra Tunisiei. Foto: Imago

VAR a apelat la „snicko” din cricket

Ulterior, s-a aflat că a fost folosit un sistem obișnuit în cricket.

„Snicko” se referă la „snickometru”, utilizat în sportul foarte popular în Marea Britanie și țările Commonwealth-ului.

Do we now have 'snicko' in football?



Sweden beat Tunisia 5-1, but their fourth goal, scored by Mattias Svanberg, was initially ruled out for offside



Following a VAR review, the goal was given with Alexander Isak adjudged to have touched the ball on its way through to Svanberg.… pic.twitter.com/dElVkjr5BV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 15, 2026

Un sistem capabil să detecteze cu precizie cel mai mic contact cu balonul, potrivit L’Equipe.

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