FCSB - FEYENOORD 4-3. Mihai Morar (44 de ani), cunoscut realizator de radio și televiziune, a reacționat după victoria roș-albaștrilor din Europa League.

Mihai Morar (44 de ani), cunoscut realizator de radio și televiziune, a reacționat după victoria roș-albaștrilor din Europa League. Morar a amintit disputa dintre CSA Steaua și FCSB pentru statutul de continuatoare istorică a echipei Steaua.

FCSB a fost condusă cu 3-1 în meciul de pe Arena Națională, însă a revenit senzațional și a dat lovitura decisivă în prelungiri, prin reușita lui Florin Tănase.

FCSB - FEYENOORD 4-3 . Mihai Morar: „Nimeni nu-mi poate interzice sa fiu stelist”

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că FCSB nu poate utiliza numele și însemnele „Steaua”, însă Mihai Morar se numără printre cei care contestă această hotărâre.

Printre argumentele folosite de vedetă se numără faptul că echipa din Liga 1 reprezintă România în competițiile europene, așa cum se întâmpla cu Steaua pe vremuri.

„De aia iubesc să fiu stelist. Un meci precum ăsta îl trăiești o dată la 10 ani. Deschidem scorul, 1-0. Și ne prăbușim. 1-3 pentru Feyenoord. Ar fi putut să ne dea 5. Eram mormânt.

Și am înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând… 3-3. Și 4-3, la ultima fază. Scor final.

Echipei îi puteți interzice să își spună Steaua. Dar nimeni nu îmi poate interzice mie să mă numesc stelist. Pentru că numai și numai steliștii au trăit astfel de nopți în Europa.

Nopți care îți îmbătrânesc inima cu 10 ani și ți-o întineresc în ultima secundă a prelungirilor. Cu jumătate din titulari lipsă de pe teren și de pe bancă.

Noapte bună! Seara asta va rămâne în istorie. Iar istoria Stelei e doar una. Pentru totdeauna. Nu-mi interziceți voi dreptul la istorie. Și la Steaua mea ”, a notat Morar, pe rețelele de socializare.

Și jurnalistul Emil Grădinescu a susținut constant că FCSB reprezintă continuatoarea istorică a Stelei, și nu CSA Steaua.

Această poziție i-a adus mai multe sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului, depuse de suporterii formației din Ghencea.

La partida spectaculoasă FCSB - Feyenoord, de pe Arena Națională, câțiva suporteri ai campioanei au afișat un banner cu mesajul: „Alături de Emil Grădinescu” .

Cea mai recentă interacțiune dintre Grădinescu și CNA a avut loc pe 3 decembrie, după ce, în 28 septembrie, comentatorul de la Prima Sport a folosit termenul „steliști” atunci când a făcut referire la suporterii campioanei României, în meciul FCSB - Oțelul (1-0).

ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua

Pe 4 noiembrie , Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre CSA și FCSB privind marca Steaua.

Între cele două rivale mai există un proces intentat de MApN, pentru 36 de milioane de euro, prejudiciul solicitat pentru cei 10 ani în care FCSB a folosit identitatea Stelei.

Instanța a respins recursul formulat de FCSB, ceea ce înseamnă că nu mai există nicio cale de atac pentru clubul lui Gigi Becali.

Astfel, „militarii” au obținut încă o victorie împotriva formației lui Gigi Becali, consolidându-și poziția în litigiul pentru drepturile asupra mărcii.

VIDEO: Cum a sărbătorit FCSB victoria cu Feyenoord

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport