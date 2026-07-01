Nimic pentru Kovacs Collina a luat decizia finală cu arbitrul român în 16-imi

FIFA a anunțat ultimele delegări pentru șaisprezecimele CM 2026, iar românul Istvan Kovacs (41 de ani) nu va arbitra niciuna din aceste partide.

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„Centralul” originar din Carei a debutat la acest Campionat Mondial la duelul dintre Tunisia și Japonia (0-4), din etapa a doua a grupei F. A fost meciul 1.000 din istoria turneului final!

Istvan Kovacs nu va arbitra în 16-imile CM 2026

Ulterior, Istvan Kovacs a arbitrat partida dintre Iordania și Argentina, încheiată cu scorul de 1-3, din ultima etapă din grupa J.

A fost o partidă fără miză pentru că sud-americanii erau deja calificați în fazele eliminatorii de pe primul loc, iar Iordania era eliminată de la Mondial.

Șaisprezecimile turneului final au început duminică, cu meciul Africa de Sud - Canada, scor 0-1. Acea partidă a fost arbitrată de portughezul Joao Pinheiro.

Acum, după disputarea mai multor meciuri din această fază a competiției, FIFA a anunțat și celelalte delegări din 16-imi, iar Istvan Kovacs nu va arbitra niciun meci.

Belgia - Senegal, 1 iulie - Said Martinez (Honduras)

SUA - Bosnia, 2 iulie - Raphael Claus (Brazilia)

Spania - Austria, 2 iulie - Glenn Nyberg (Suedia)

Portugalia - Croația, 3 iulie - Espen Eskas (Norvegia)

Elveția - Algeria, 3 iulie - Yael Falcon (Argentina)

Australia - Egipt, 3 iulie - Gustavo Tejera (Uruguay)

Argentina - Capul Verde, 4 iulie - Drew Fischer (Canada)

Columbia - Ghana, 4 iulie - Clement Turpin (Franța)

Până acum s-au jucat următoarele meciuri din șaisprezecimi:

Brazilia - Japonia 2-1 - arbitru Maurizio Mariani (Italia)

Germania - Paraguay 1-1 (3-4 d.pen) - arbitru Jalal Jayed (Maroc)

Olanda - Maroc 1-1 (2-3 d.pen) - arbitru Wilton Sampaio (Brazilia)

Coasta de Fildeș - Norvegia 1-2 - arbitru Jesus Valenzuela (Venezuela)

Franța - Suedia 3-0 - arbitru Danny Makkelie (Olanda)

Mexic - Ecuador 2-0 - arbitru Slavko Vincic (Slovenia)

Anglia - RD Congo 2-1 - arbitru Adham Makhadmeh (Iordania)

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