Nimic pentru Kovacs Collina a luat decizia finală cu arbitrul român în 16-imi
Istvan Kovacs
Campionatul Mondial

Nimic pentru Kovacs Collina a luat decizia finală cu arbitrul român în 16-imi

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 21:31
  • FIFA a anunțat ultimele delegări pentru șaisprezecimele CM 2026, iar românul Istvan Kovacs (41 de ani) nu va arbitra niciuna din aceste partide.
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„Centralul” originar din Carei a debutat la acest Campionat Mondial la duelul dintre Tunisia și Japonia (0-4), din etapa a doua a grupei F. A fost meciul 1.000 din istoria turneului final!

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Istvan Kovacs nu va arbitra în 16-imile CM 2026

Ulterior, Istvan Kovacs a arbitrat partida dintre Iordania și Argentina, încheiată cu scorul de 1-3, din ultima etapă din grupa J.

A fost o partidă fără miză pentru că sud-americanii erau deja calificați în fazele eliminatorii de pe primul loc, iar Iordania era eliminată de la Mondial.

Șaisprezecimile turneului final au început duminică, cu meciul Africa de Sud - Canada, scor 0-1. Acea partidă a fost arbitrată de portughezul Joao Pinheiro.

Acum, după disputarea mai multor meciuri din această fază a competiției, FIFA a anunțat și celelalte delegări din 16-imi, iar Istvan Kovacs nu va arbitra niciun meci.

  • Belgia - Senegal, 1 iulie - Said Martinez (Honduras)
  • SUA - Bosnia, 2 iulie - Raphael Claus (Brazilia)
  • Spania - Austria, 2 iulie - Glenn Nyberg (Suedia)
  • Portugalia - Croația, 3 iulie - Espen Eskas (Norvegia)
  • Elveția - Algeria, 3 iulie - Yael Falcon (Argentina)
  • Australia - Egipt, 3 iulie - Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Argentina - Capul Verde, 4 iulie - Drew Fischer (Canada)
  • Columbia - Ghana, 4 iulie - Clement Turpin (Franța)

Până acum s-au jucat următoarele meciuri din șaisprezecimi:

  • Brazilia - Japonia 2-1 - arbitru Maurizio Mariani (Italia)
  • Germania - Paraguay 1-1 (3-4 d.pen) - arbitru Jalal Jayed (Maroc)
  • Olanda - Maroc 1-1 (2-3 d.pen) - arbitru Wilton Sampaio (Brazilia)
  • Coasta de Fildeș - Norvegia 1-2 - arbitru Jesus Valenzuela (Venezuela)
  • Franța - Suedia 3-0 - arbitru Danny Makkelie (Olanda)
  • Mexic - Ecuador 2-0 - arbitru Slavko Vincic (Slovenia)
  • Anglia - RD Congo 2-1 - arbitru Adham Makhadmeh (Iordania)

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