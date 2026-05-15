Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj se joacă duminică seara, de la 20:30, cu titlul pe masă. Între cele două echipe e o diferență de un punct, în favoarea oltenilor

Vassaras a ales pentru acest meci un arbitru care nu e pe lista FIFA, în timp ce pe centralul numărul 1 l-a trimis să oficieze în Liga 2

În acest weekend se joacă un meci care are o miză cât un sezon întreg în Liga 1, dar președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor decide să nu delege un central cu ecuson internațional. E vorba despre finala campionatului, U Craiova - U Cluj, programată duminică, în Bănie, de la 20:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

E penultima etapă a play-off-ului, iar titlul se poate decide matematic într-un singur scenariu: dacă va câștiga Craiova. LPF va trimite la stadion inclusiv trofeul de campioană, pentru a fi pregătită dacă oltenii se vor impune.

Acest meci crucial însă va avea parte de un arbitru care nu face parte din lista centralilor pe care România îi are la FIFA. Vassaras l-a ales pe Marcel Bârsan, care îl va avea în camera VAR pe Cătălin Popa. Bârsan nu mai e arbitru internațional de la 1 ianuarie 2025.

În schimb, centralul numărul 1 și cel care are în palmares toate cele 3 finale ale cupelor europene nu doar că n-a fost luat în calcul de Vassaras, dar va conduce un meci de Liga 2 în acest weekend.

Șeful CCA l-a delegat la CSA Steaua - FC Voluntari, din ultima etapă, meci care se va juca sâmbătă de la ora 11:00.

Voluntari păstrează șanse infime de a promova direct. Are nevoie să câștige cu CSA, dar și Sepsi să piardă pe teren propriu cu Chindia. La acest meci, de la Sf. Gheorghe, va oficia Marian Barbu, arbitrul finalei Cupei României de miercuri.

Vassaras îl blocase practic pe Kovacs de la luarea în calcul pentru meciul U Craiova - U Cluj din momentul în care l-a ales să conducă etapa trecută confruntarea CFR - U Craiova 0-0. Conform regulamentului intern al CCA, un arbitru nu poate fi delegat două etape la rând la aceeași echipă.

44% dintre meciurile arbitrate de Kovacs în actualul sezon au fost pe plan intern și 56% pe plan extern: 16 versus 20

În această rundă se va termina și play-out-ul, care propune luni 4 meciuri la aceeași oră, cu implicații majore în evitarea retrogradării și a celor două poziții care duc la baraj.

Istvan Kovacs nu va fi „central” nici la aceste jocuri, care se vor disputa la doar două zile după partida la care a fost delegat centralul din Carei.

Nicio diferență între frații Kovacs în play-off

E surprinzător faptul că în primele 8 etape, Istvan Kovacs e la același nivel cu fratele său, Szabolcs, deși între cei doi e o uriașă diferență de experiență.

Fiecare a condus câte 4 jocuri, însă Szabolcs s-a aflat la „centru” în 3 jocuri în care a fost implicată una dintre primele două clasate, în vreme ce Istvan a condus doar două astfel de meciuri.

Ce meciuri a condus Istvan în play-off

Rapid - Dinamo 3-2

U Cluj - Craiova 4-0

Argeș - CFR 0-1

CFR - Craiova 0-0

Ce meciuri a condus Szabolcs în play-off

FC Argeș - Dinamo 1-1

Craiova - Rapid 1-0

CFR - U Cluj 1-0

Craiova - Dinamo 2-1

