Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării
Istvan Kovacs FOTO Sport Pictures
Superliga

Istvan Kovacs, retrogradat! Decizia surprinzătoare luată de Kyros Vassaras în etapa în care se joacă finala pentru titlu și cele pentru evitarea retrogradării

alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 15:42
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 15:52
  • Universitatea Craiova - Universitatea Cluj se joacă duminică seara, de la 20:30, cu titlul pe masă. Între cele două echipe e o diferență de un punct, în favoarea oltenilor
  • Vassaras a ales pentru acest meci un arbitru care nu e pe lista FIFA, în timp ce pe centralul numărul 1 l-a trimis să oficieze în Liga 2

În acest weekend se joacă un meci care are o miză cât un sezon întreg în Liga 1, dar președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor decide să nu delege un central cu ecuson internațional. E vorba despre finala campionatului, U Craiova - U Cluj, programată duminică, în Bănie, de la 20:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lupta Drăgan - Burleanu ajunge la vârful statului Corpul de control al Prim-Ministrului, sesizat cu privire la alegerile de la FRF
Citește și
Lupta Drăgan - Burleanu ajunge la vârful statului Corpul de control al Prim-Ministrului, sesizat cu privire la alegerile de la FRF
Citește mai mult
Lupta Drăgan - Burleanu ajunge la vârful statului Corpul de control al Prim-Ministrului, sesizat cu privire la alegerile de la FRF

E penultima etapă a play-off-ului, iar titlul se poate decide matematic într-un singur scenariu: dacă va câștiga Craiova. LPF va trimite la stadion inclusiv trofeul de campioană, pentru a fi pregătită dacă oltenii se vor impune.

Acest meci crucial însă va avea parte de un arbitru care nu face parte din lista centralilor pe care România îi are la FIFA. Vassaras l-a ales pe Marcel Bârsan, care îl va avea în camera VAR pe Cătălin Popa. Bârsan nu mai e arbitru internațional de la 1 ianuarie 2025.

În schimb, centralul numărul 1 și cel care are în palmares toate cele 3 finale ale cupelor europene nu doar că n-a fost luat în calcul de Vassaras, dar va conduce un meci de Liga 2 în acest weekend.

Șeful CCA l-a delegat la CSA Steaua - FC Voluntari, din ultima etapă, meci care se va juca sâmbătă de la ora 11:00.

Voluntari păstrează șanse infime de a promova direct. Are nevoie să câștige cu CSA, dar și Sepsi să piardă pe teren propriu cu Chindia. La acest meci, de la Sf. Gheorghe, va oficia Marian Barbu, arbitrul finalei Cupei României de miercuri.

Vassaras îl blocase practic pe Kovacs de la luarea în calcul pentru meciul U Craiova - U Cluj din momentul în care l-a ales să conducă etapa trecută confruntarea CFR - U Craiova 0-0. Conform regulamentului intern al CCA, un arbitru nu poate fi delegat două etape la rând la aceeași echipă.

44%
dintre meciurile arbitrate de Kovacs în actualul sezon au fost pe plan intern și 56% pe plan extern: 16 versus 20

În această rundă se va termina și play-out-ul, care propune luni 4 meciuri la aceeași oră, cu implicații majore în evitarea retrogradării și a celor două poziții care duc la baraj.

Istvan Kovacs nu va fi „central” nici la aceste jocuri, care se vor disputa la doar două zile după partida la care a fost delegat centralul din Carei.

Nicio diferență între frații Kovacs în play-off

E surprinzător faptul că în primele 8 etape, Istvan Kovacs e la același nivel cu fratele său, Szabolcs, deși între cei doi e o uriașă diferență de experiență.

Fiecare a condus câte 4 jocuri, însă Szabolcs s-a aflat la „centru” în 3 jocuri în care a fost implicată una dintre primele două clasate, în vreme ce Istvan a condus doar două astfel de meciuri.

Ce meciuri a condus Istvan în play-off

  • Rapid - Dinamo 3-2
  • U Cluj - Craiova 4-0
  • Argeș - CFR 0-1
  • CFR - Craiova 0-0

Ce meciuri a condus Szabolcs în play-off

  • FC Argeș - Dinamo 1-1
  • Craiova - Rapid 1-0
  • CFR - U Cluj 1-0
  • Craiova - Dinamo 2-1

Citește și

Cum râde Petrolul de Școala de Antrenori! Sfidare incredibilă a grupării prahovene: a bifat antrenor cu Licență Pro, pe care nici nu l-a pus pe bancă
Superliga
15:00
Cum râde Petrolul de Școala de Antrenori! Sfidare incredibilă a grupării prahovene: a bifat antrenor cu Licență Pro, pe care nici nu l-a pus pe bancă
Citește mai mult
Cum râde Petrolul de Școala de Antrenori! Sfidare incredibilă a grupării prahovene: a bifat antrenor cu Licență Pro, pe care nici nu l-a pus pe bancă
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
liga 2 Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Istvan Kovacs Kyros Vassaras
Știrile zilei din sport
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Baschet
15.05
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea 90 de ani
Citește mai mult
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Campionatul Mondial
15.05
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Citește mai mult
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
15.05
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Special
15.05
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Citește mai mult
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
23:58
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
23:50
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
23:09
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Gimnastica
15.05
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Citește mai mult
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Diverse
15.05
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Citește mai mult
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Campionate
15.05
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian, după realizarea eventului cu Inter
Citește mai mult
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
B365
15.05
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
Citește mai mult
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 32 rapid 25 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share