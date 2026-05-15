Lupta Drăgan - Burleanu ajunge la vârful statului Corpul de control al Prim-Ministrului, sesizat cu privire la alegerile de la FRF

Demersurile lui Ilie Drăgan (41 de ani) pentru anularea alegerilor care au avut loc, pe 18 martie, la Federația Română de Fotbal continuă și ajung la cel mai înalt nivel administrativ.

După sesizările formulate la Agenția Națională Anti-Doping (ANAD), Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) și Agenția Națională pentru Sport (ANS), contracandidatul învins de Răzvan Burleanu (41 de ani) pe 18 martie a sesizat și Corpul de control al Prim-Ministrului.

Ilie Drăgan a sesizat Corpul de control al Prim-Ministrului privind alegerea lui Răzvan Burleanu

Ilie Drăgan susține că Răzvan Burleanu nu mai avea dreptul să candideze pentru un al patrulea mandat consecutiv la conducerea FRF, întrucât Statutul federației prevede că nicio persoană nu poate ocupa funcția de președinte pentru mai mult de trei mandate.

Cu toate acestea, candidatura lui Burleanu a fost aprobată de Comisia de Validare a dosarelor candidaților, condusă de avocatul Paul Ciucur. În opinia lui Ilie Drăgan, de aici pornesc toate neregulile.

Drăgan susține că Paul Ciucur s-ar afla într-o situație de incompatibilitate, întrucât este și membru în cadrul comisiei de audiere a ANAD.

„Calitatea de membru în comisiile ANAD este incompatibilă cu calitatea de membru în comisiile federațiilor naționale sau ale ligilor profesioniste. Este o incompatibilitate prevăzută expres de lege”, a declarat Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Dacă această incompatibilitate ar fi confirmată, susține Drăgan, validarea candidaturii lui Răzvan Burleanu ar fi afectată, iar întregul proces electoral din 18 martie 2026 ar putea fi lovit de nulitate absolută.

Paul Ciucur este și reprezentant juridic al FRF în „dosarul Drăgan - Burleanu” aflat pe rolul TAS.

Cazul va fi analizat și de Corpul de Control al președintelui ANS

Nemulțumit de răspunsul ANAD, instituție condusă de Ștefan Rohnean, care a concluzionat că nu există incompatibilitate în cazul avocatului Paul Ciucur, în raport cu funcțiile deținute în cadrul FRF, Ilie Drăgan a decis să extindă demersurile.

Potrivit reprezentantului juridic al lui Ilie Drăgan, sesizarea transmisă către ANS vizează modul în care ANAD a instrumentat și soluționat cazul, precum și felul în care instituția ar fi exclus probele depuse de tabăra lui Drăgan.

ANS a informat că plângerea a fost redirecționată către Corpul de Control al președintelui instituției, Bogdan- Constantin Matei.

„Am primit răspunsul ANS, prin care ni se comunică faptul că sesizarea noastră a fost redirecționată către Corpul de Control al Președintelui ANS, urmând ca aspectele semnalate să facă obiectul verificărilor efectuate de structura de control din cadrul Agenției Naționale pentru Sport, cu ocazia primului control care va fi realizat la Federația Română de Fotbal”, a declarat pentru GOLAZO.ro, Marius Plăcintă, în calitate de mandatar al lui Ilie Drăgan și consilier juridic al ACS 3 Kids Sport.

Care este rolul Corpului de control al Prim-Ministrului

În paralel, reprezentanții lui Ilie Drăgan au sesizat și Corpul de Control al prim-ministrului. Aceștia solicită verificări privind modul în care ANAD a analizat plângerea referitoare la presupusa incompatibilitate a lui Paul Ciucur.

„Totodată, ne-am adresat și către Corpul de Control al prim-ministrului în vederea efectuării unor verificări cu privire la ancheta desfășurată de ANAD și a modului în care aceștia au exclus probele depuse de noi, precum și modul în care au interpretat prevederile legislației, golind de conținut interdicția expresă prevăzută de legiuitor”, a precizat Marius Plăcintă.

ANAD este în subordinea Guvernului și supusă controlului administrativ al Executivului. În acest context, Corpul de control al Prim-Ministrului este structura care verifică modul de funcționare al instituțiilor guvernamentale, precum și modul în care acestea aplică legea și își exercită atribuțiile administrative, la dispoziția prim-ministrului.

„Așteptăm răspunsul inclusiv de la WADA”

Tabăra lui Ilie Drăgan se află în corespondență și cu Agenția Mondială Anti-Doping.

„Așteptăm răspunsul inclusiv de la WADA, adresându-ne anterior și către această structură cu aceeași sesizare înregistrată pe rolul ANAD, însă nu am primit niciun răspuns până acum”, a adăugat reprezentantul juridic al lui Ilie Drăgan.

Contextul conflictului Ilie Drăgan - Răzvan Burleanu

Disputa face parte din seria de contestații formulate de Ilie Drăgan înainte și după alegerile din 18 martie 2026 pentru conducerea FRF, în care a contestat legalitatea procesului de validare a candidaturilor.

Alegerile pentru un nou mandat al lui Răzvan Burleanu s-au desfășurat conform calendarului stabilit: Burleanu a fost reales președinte cu 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost votat de doar cinci membri afiliați.

În paralel, cu luptele duse pe plan intern, Ilie Drăgan a contestat alegerea lui Răzvan Burleanu și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Ilie Drăgan a anunțat că a achitat integral taxa de 25.000 de euro cerută de TAS, inclusiv cei 12.500 de euro pe care Răzvan Burleanu a refuzat să-i plătească.

