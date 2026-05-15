Cum râde Petrolul de Școala de Antrenori! Sfidare incredibilă a grupării prahovene: a bifat antrenor cu Licență Pro, pe care nici nu l-a pus pe bancă
Superliga

alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 15:48
  • Lui Mehmet Topal, care nu are Licență Pro, i-a expirat perioada de interimat de 30 de zile, iar Petrolul s-a văzut nevoită să angajeze un antrenor cu această calificare
  • A apelat la Octavian Grigore, legendă a clubului, care însă nu a făcut parte din staff-ul tehnic pe care Petrolul l-a avut pe bancă la meciul cu Botoșani

Lupta Federației Române de Fotbal și a Școlii de Antrenori de a nu lăsa cluburile să dețină antrenori principali fără licență Pro și de a pune să respecte 100% regulamentul primește lovitură după lovitură.

Cel mai nou exemplu e oferit de Petrolul Ploiești, care la un an distanță de un artificiu prin care a driblat statutele FRF, a apelat din nou la o strategie prin care să bifeze doar fictiv că deține un A1 cu Licență Pro în CV.

După plecarea lui Eugen Neagoe, imediat după startul play-out-ului, Petrolul l-a rechemat pe Mehmet Topal. Care vreme de 30 de zile, fiind deținător de Licența A, a putut să fie în rol de antrenor principal, fiindcă a activat ca interimar o lună, lucru permis de legile FRF.

Din 4 mai, Octavian Grigore figurează A1 cu Licență Pro la Petrolul

Apoi, Petrolul a fost obligată să angajeze un tehnician cu Pro. Și a apelat la Octavian Grigore, 61 de ani, una dintre legendele clubului. Acesta a activat ca fotbalist și antrenor, în mai multe perioade care au însumat 30 de ani.

El a semnat un contract cu ploieștenii, iar Școala de Antrenori din cadrul FRF a fost informată de acest lucru pe data de 4 mai. Din acel moment, Petrolul respecta, din punct de vedere al documentelor, regulamentul: avea antrenor principal cu Licența Pro.

Fără antrenor principal, dar cu doi secunzi, la meciul cu Botoșani

Primul meci după acea dată pe care Petrolul l-a disputat a avut loc în weekend-ul trecut, la Botoșani, în penultima etapă a play-out-ului.

Nu doar că Octavian Grigore nu a fost cel care a condus echipa, dar nici măcar n-a fost pe bancă!! În raportul oficial al meciului, staff-ul tehnic al Petrolului, format din 6 persoane, care a luat loc pe bancă, i-a conținut pe următorii:

  • Mehmet Topal - antrenor secund
  • Ogur Cafer Kaynar - antrenor secund
  • Cătălin Grigore - antrenor cu portarii
  • Mircea Miu - medic
  • Cosmin Scarlat - fizioterapeut
  • Costel Ilie - delegat

Petrolul n-a figurat în fișa meciului cu Botoșani că are antrenor principal, deși cu 6 zile înaintea partidei notificase Școala de Antrenori că a instalat un tehnician cu Licență Pro ca A1, pe Octavian Grigore.

Președintele Petrolului, Claudiu Tudor, dar și Octavian Grigore n-au răspuns la telefon pentru a comenta pe marginea acestui subiect.

Ce pericol a driblat Petrolul și ce și-a asumat prin absența Licenței Pro la Botoșani

Modul în care a acționat Petrolul nu-i va atrage decât o amendă modică.

La articolul 20, alineatul 4, din cadrul Regulamentului privind Statutul Antrenorului, se prevede ce se întâmplă dacă antrenorul principal nu e la meci:

„Echipele sunt obligate să aibă, la data desfăşurării jocurilor oficiale, un antrenor principal care să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. 2 (n.r. - unde se specifiă despre licența Pro). Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu penalitate sportivă de 2.000 de lei“.

În schimb, dacă Petrolul nu angaja un antrenor cu Licența Pro, în decurs de 30 de zile de la plecarea lui Neagoe, atunci risca să nu mai fie lăsată să joace.

Fiindcă, în același regulament, la alineatul 6 se spune că „nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 (n.r. - unde se specifică despre cât poate dura un interimat) se sancţionează cu neprogramarea la jocurile oficiale a echipelor clubului aflat în culpă. Sancţiunea va fi dispusă de Comisia de Disciplină a FRF în urma sesizării formulate de Comisia Tehnică a FRF”.

Cu cine a driblat Topal regulamentul în trecut

Topa nu e la primul mandat la Petrolul. Și în precedentele intervale în care a antrenat la Ploiești a avut nevoie de un deținător de licență Pro care să figureze în acte ca principal.

Pe această listă au figurat bosniacul Sanjin Alagic și românii Florin Stângă și Ciprian Panait. Cu ultimul, Petrolul chiar a apelat la un artificiu unicat: l-au numit doar pentru câteva zile, tocmai pentru ca apoi, să se reactiveze perioada de grație de 30 de zile în care Topal putea să fie principal ca interimar.

Petrolul, la mâna ei pentru a scăpa și de baraj

Ultima etapă de play-out se va disputa luni, când sunt programate 4 meciuri la aceeași oră, 20:30.

Petrolul sigur nu mai poate retrograda direct, dar are șanse mari să evite și barajul de promovare/menținere. Pentru acest lucru are nevoie să obțină cel puțin același rezultat ca Farul.

Petrolul va avea meci acasă cu Oțelul, Farul va evolua tot pe teren propriu, cu Metaloglobus. La egalitate de puncte între ele, situație care e și acum, Petrolul e avantajată, fiindcă n-a avut rotunjire la startul play-out-ului, Farul a avut.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB837
8UTA Arad836*
9FC Botoșani833
10Oțelul Galați832*
11Csikszereda830
12Petrolul825
13Farul825*
14Unirea Slobozia822*
15Hermannstadt822*
16Metaloglobus București813
*beneficiază de rotunjire

