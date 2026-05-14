O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei

U Craiova - U Cluj se joacă duminică seara, de la 20:30, în penultima etapă. Echipele sunt despărțite de un punct

Meciul nu va fi oficiat de nici unul dintre arbitrii de pe lista FIFA, care conține 7 „centrali”

La 4 zile după ce s-au duelat în finala Cupei României, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj vor disputa o altă finală. Cea pentru titlul de campioană. Oltenii au un singur punct avans cu două etape înainte de final.

Meciul, care se joacă practic cu trofeul pe masă, e considerat unul cu risc mare din perspectiva arbitrajului.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Kyros Vassaras ar fi făcut alegeri surprinzătoare privind centralul meciului, dar mai ales în privința arbitrului care va fi în camera VAR.

Pe teren, va fi un arbitru care nu e pe lista FIFA. Numele lui: Marcel Bârsan. Acesta, în vârstă de 44 de ani, e în continuare unul dintre oamenii de bază ai lui Kyros Vassaras, în ciuda faptului că a pierdut ecusonul FIFA la 1 ianuarie 2025. Are 260 de meciuri la nivelul primului eșalon, fiind pe locul 9 all-time, imediat sub Nicolae Rainea, 267.

A fost arbitru internațional timp de 6 ani, începând din 2019, iar în prezent face parte din brigăzile românești la jocurile din afara României dar din postura de arbitru de rezervă. În acest sezon a condus meciuri grele, chiar dacă nu mai e FIFA:

Craiova - U Cluj 2-1

FCSB - FC Argeș 0-2

Craiova - Rapid 2-2

CFR - Farul 0-2

FC Argeș - FCSB 1-0

Craiova - CFR 2-0

FC Argeș - U Cluj 0-1

În schimb, marea „bombă” vine dinspre numele celui care va fi VAR. Vassaras ar fi decis să meargă pe mâna lui Cătălin Popa. Nimeni altul decât cel care a creat un scandal uriaș la Craiova - Dinamo, când nu a anulat reușita gazdelor de 2-1, deși fusese ofsaid în prealabil la Nsimba.

Vassaras a ieșit public și i-a luat apărarea, invocând in pasaj din protocolul VAR. Șeful CCA i-a dat dreptate lui Popa, iar acum îl pregătește pentru finala campionatului.

