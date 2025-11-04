Al 5-lea an de superdueluri în Ligă! Istvan Kovacs, topul marilor echipe arbitrate în Champions League. Mai are un Liverpool - Real

Istvan Kovacs conduce marți seară Liverpool - Real Madrid, al 14-lea meci important al arbitrului în ultimele cinci sezoane de Ligă.

42,4% din totalul partidelor conduse începând din faza principală de Champions au fost între adversare puternice. Care e echipa cu cele mai multe dueluri arbitrate de Kovacs în competiția numărul 1 UEFA.

De ce l-a enervat „centralul” în vârstă de 41 de ani pe Jurgen Klopp la precedentul Liverpool - Real.

Istvan Kovacs, 41 de ani, este la al 8-lea sezon în care arbitrează începând din grupele sau faza principală a Ligii Campionilor.

Delegat a treia oară în actuala stagiune de Champions, e în fața primului meci important în 2025-2026.

După Olympiacos - Pafos 0-0 și Villarreal - Juventus 2-2, conduce marți seară Liverpool - Real Madrid.

33 de partide are Istvan Kovacs în faza principală a Ligii Campionilor. Primul, în toamna lui 2018, Valencia - Young Boys 3-1

Kovacs a mai arbitrat Liverpool de două ori. L-a enervat pe Klopp

A mai arbitrat două partide jucate de Liverpool pe Anfield Road, de fiecare dată în returul optimile de finală. Prima, chiar împotriva lui Real. A doua, cu PSG. Și „The Reds” au pierdut mereu.

21 februarie 2023. Liverpool - Real 2-5 (0-1 în prima manșă).

Jurgen Klopp s-a dus direct la Kovacs odată încheiat jocul, reproșându-i că nu a dat o lovitură de pedeapsă pentru cormorani” când scorul era 2-3.

Kovacs și Klopp, în februarie 2023 Foto: Imago

Nici jurnaliștii englezi nu au fost convinși atunci că acel contact ușor între Dani Carvajal și Darwin Nunez era de penalty.

11 martie 2025. Liverpool - PSG 0-1, 1-4 la penaltyuri (1-0 în tur).

La sfârșit, Arne Slot a avut un singur cuvânt pentru arbitraj: „Extraordinar”.

A fost cel mai bun sezon al lui Kovacs în Europa, încheiat cu finala Ligii Campionilor, PSG - Inter Milano 5-0.

Kovacs, față-n față cu Donnarumma, în finala Ligii din acest an Foto: Imago

Al 14-lea meci de nivel înalt pentru Kovacs în Ligă. Cinci ani la rând

Dintre cele 33 de întâlniri de Champions, 14 au fost de supernivel, între adversare puternice: 42,4%.

Acesta este al 5-lea an cu dueluri tari în Ligă.

2021-2022

„Sferturi”: Manchester City - Atletico 1-0.

Semifinale: Manchester City - Real Madrid 4-3.

2022-2023

„Optimi”: Liverpool - Real Madrid 2-5.

„Sferturi”: Milan - Napoli 1-0.

2023-2024

Grupe: Milan - Dortmund 1-3.

„Optimi”: Inter - Atletico 1-0.

„Sferturi”: Barcelona - PSG 1-4.

2024-2025

Faza principală: Real - Dortmund 5-2.

Faza principală: Inter - Arsenal 1-0.

Faza principală: Bayern - PSG 1-0.

Play-off: Real - Manchester City 3-1.

„Optimi”: Liverpool - PSG 0-1, 1-4 la penaltyuri.

Finală: PSG - Inter Milano 5-0.

2025-2026

Faza principală: Liverpool - Real.

PSG conduce topul marilor echipe arbitrate de Kovacs în Ligă

De-a lungul celor opt sezoane în care a fost delegat în Champions, Kovacs a arbitrat de mai multe ori unele dintre cele mai valoroase echipe continentale.

Cine l-a avut cel mai mult pe Istvan la centru? Paris Saint-Germain. De șase ori. La trei partide numai în stagiunea anterioară, când a cucerit trofeul.

Ierarhia formațiilor de top la meciurile lui Kovacs

1. PSG - 6 partide

2. Real Madrid - 5

3. Manchester City - 4

4-8. Bayern - 3

Dortmund - 3

Inter Milano - 3

Atletico - 3

Liverpool - 3

