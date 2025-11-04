Al 5-lea an de superdueluri în Ligă! Istvan Kovacs, topul marilor echipe arbitrate în Champions League. Mai are un Liverpool - Real

- Istvan Kovacs conduce marți seară Liverpool - Real Madrid, al 14-lea meci important al arbitrului în ultimele cinci sezoane de Ligă.
- 42,4% din totalul partidelor conduse începând din faza principală de Champions au fost între adversare puternice. Care e echipa cu cele mai multe dueluri arbitrate de Kovacs în competiția numărul 1 UEFA.
- De ce l-a enervat „centralul” în vârstă de 41 de ani pe Jurgen Klopp la precedentul Liverpool - Real.
Istvan Kovacs, 41 de ani, este la al 8-lea sezon în care arbitrează începând din grupele sau faza principală a Ligii Campionilor.
Delegat a treia oară în actuala stagiune de Champions, e în fața primului meci important în 2025-2026.
După Olympiacos - Pafos 0-0 și Villarreal - Juventus 2-2, conduce marți seară Liverpool - Real Madrid.
Kovacs a mai arbitrat Liverpool de două ori. L-a enervat pe Klopp
A mai arbitrat două partide jucate de Liverpool pe Anfield Road, de fiecare dată în returul optimile de finală. Prima, chiar împotriva lui Real. A doua, cu PSG. Și „The Reds” au pierdut mereu.
- 21 februarie 2023. Liverpool - Real 2-5 (0-1 în prima manșă).
Jurgen Klopp s-a dus direct la Kovacs odată încheiat jocul, reproșându-i că nu a dat o lovitură de pedeapsă pentru cormorani” când scorul era 2-3.
Nici jurnaliștii englezi nu au fost convinși atunci că acel contact ușor între Dani Carvajal și Darwin Nunez era de penalty.
- 11 martie 2025. Liverpool - PSG 0-1, 1-4 la penaltyuri (1-0 în tur).
La sfârșit, Arne Slot a avut un singur cuvânt pentru arbitraj: „Extraordinar”.
A fost cel mai bun sezon al lui Kovacs în Europa, încheiat cu finala Ligii Campionilor, PSG - Inter Milano 5-0.
Al 14-lea meci de nivel înalt pentru Kovacs în Ligă. Cinci ani la rând
Dintre cele 33 de întâlniri de Champions, 14 au fost de supernivel, între adversare puternice: 42,4%.
Acesta este al 5-lea an cu dueluri tari în Ligă.
2021-2022
- „Sferturi”: Manchester City - Atletico 1-0.
- Semifinale: Manchester City - Real Madrid 4-3.
2022-2023
- „Optimi”: Liverpool - Real Madrid 2-5.
- „Sferturi”: Milan - Napoli 1-0.
2023-2024
- Grupe: Milan - Dortmund 1-3.
- „Optimi”: Inter - Atletico 1-0.
- „Sferturi”: Barcelona - PSG 1-4.
2024-2025
- Faza principală: Real - Dortmund 5-2.
- Faza principală: Inter - Arsenal 1-0.
- Faza principală: Bayern - PSG 1-0.
- Play-off: Real - Manchester City 3-1.
- „Optimi”: Liverpool - PSG 0-1, 1-4 la penaltyuri.
- Finală: PSG - Inter Milano 5-0.
2025-2026
- Faza principală: Liverpool - Real.
PSG conduce topul marilor echipe arbitrate de Kovacs în Ligă
De-a lungul celor opt sezoane în care a fost delegat în Champions, Kovacs a arbitrat de mai multe ori unele dintre cele mai valoroase echipe continentale.
Cine l-a avut cel mai mult pe Istvan la centru? Paris Saint-Germain. De șase ori. La trei partide numai în stagiunea anterioară, când a cucerit trofeul.
Ierarhia formațiilor de top la meciurile lui Kovacs
- 1. PSG - 6 partide
- 2. Real Madrid - 5
- 3. Manchester City - 4
- 4-8. Bayern - 3
- Dortmund - 3
- Inter Milano - 3
- Atletico - 3
- Liverpool - 3