Salvată cu bani publici  Echipă retrogradată și intrată în insolvență primește 1,2 milioane de euro din bugetul județului
Unirea Slobozia
Liga 2

Salvată cu bani publici Echipă retrogradată și intrată în insolvență primește 1,2 milioane de euro din bugetul județului

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 15:07
  • Retrogradată în Liga 2 și intrată în insolvență, Unirea Slobozia a obținut o finanțare publică de 1,2 milioane de euro pentru sezonul 2026-2027.
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Unirea Slobozia oferă unul dintre cele mai neobișnuite cazuri de insolvență din fotbalul românesc din ultimii ani. Documentele din dosarul de insolvență surprind o succesiune de evenimente rar întâlnită.

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Unirea Slobozia, finanțare de 1,2 milioane de euro din bani publici pentru sezonul 2026-2027 din Liga 2

La sfârșitul lunii mai, clubul ialomițean solicita deschiderea procedurii generale de insolvență, invocând lipsa lichidităților și datorii de aproape 1,4 milioane de euro.

Câteva săptămâni mai târziu, administratorul judiciar anunță că echipa își formează lotul pentru Liga 2, are stadionul asigurat pentru disputarea meciurilor și beneficiază de o finanțare publică de 6 milioane de lei, circa 1,2 milioane de euro, pentru noul sezon.

Cele trei elemente apar în același raport depus la instanță pe 8 iulie și sunt invocate înainte ca administratorul judiciar să solicite continuarea procedurii de reorganizare.

Cum a ajuns Unirea Slobozia în insolvență

Potrivit documentelor depuse de club, la 31 mai 2026, Unirea Slobozia avea datorii totale de 6.884.729,72 lei, echivalentul a aproape 1,4 milioane de euro.

Din această sumă:

  • Bugetul de stat - 2.643.316,23 lei (circa 528.663 de euro)
  • Furnizori - 4.241.413,49 lei (circa 848.282 de euro)

În cererea adresată Tribunalului Ialomița, conducerea clubului invoca un „dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidități”, susținând că nu mai poate achita obligațiile exigibile către creditori.

Situația s-a agravat după ce ANAF a retras eșalonarea acordată pentru obligațiile fiscale restante și a reluat executarea silită.

În dosarul de insolvență apar și facturi neachitate de peste 60 de zile către agenți de jucători, firme de transport și alți furnizori.

Între timp, clubul pregătește noul sezon

Raportul administratorului judiciar, depus la Tribunalul Ialomița pe 8 iulie, arată însă că activitatea sportivă merge înainte.

Documentul precizează că Unirea Slobozia și-a manifestat intenția de reorganizare și că, în prezent, se află în etapa încheierii contractelor cu jucătorii pentru sezonul 2026-2027 din Liga 2.

Administratorul judiciar mai informează instanța că echipa își va disputa meciurile pe stadionul 1 Mai din Slobozia, pus la dispoziție de CSM Unirea Slobozia și Primăria Slobozia.

Imediat după această prezentare apare și informația privind finanțarea.

6 milioane de lei din bugetul județului pentru „Promovarea sportului de performanță”

Potrivit raportului, prin Hotărârile nr. 67 și nr. 68 din 25 iunie 2026, Consiliul Județean Ialomița a aprobat finanțarea Asociației Fotbal Club „Unirea 04 Slobozia”.

Ulterior, la 3 iulie, a fost semnat contractul de finanțare pentru anul fiscal 2026, aferent sezonului competițional 2026-2027, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”.

Valoarea contractului este de 6.000.000 de lei.

Finanțarea nu este prezentată în raport ca o soluție pentru plata datoriilor care au dus clubul în insolvență. În schimb, ea apare în contextul continuării activității sportive și al demersurilor de reorganizare.

Administratorul judiciar: clubul poate încerca reorganizarea

După ce enumeră aceste elemente, administratorul judiciar concluzionează că Unirea Slobozia și-a manifestat în termen legal intenția de reorganizare și solicită instanței menținerea perioadei de observație.

În perioada următoare, administratorul judiciar va întocmi raportul privind cauzele care au dus la insolvență.

Ulterior va putea fi depus planul de reorganizare, prin care clubul va încerca să își restructureze datoriile și să evite falimentul.

În opinia administratorului judiciar, sunt îndeplinite condițiile pentru continuarea procedurii generale de insolvență.

Unirea Slobozia își propune să revină în Liga 1

La scurt timp după deschiderea procedurii de insolvență, Unirea Slobozia l-a numit antrenor pe Ilie Poenaru, iar conducerea a transmis că nu există pericolul falimentului.

„În acest moment începe o nouă etapă pentru AFC Unirea 04 Slobozia, un nou proces de construcție, la finalul căruia ne dorim să reajungem acolo unde am fost în ultimii doi ani.

Activitatea Clubului de Fotbal Unirea Slobozia nu va înceta.

Ne propunem, în perioada următoare, să rămânem o echipă competitivă la nivelul din Liga 2, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv, intrarea în procedura generală a insolvenței a reprezentat soluția pentru salvarea unui efort de aproximativ cinci ani și nu se confundă cu procedura falimentului.

Această situație nu este una izolată în România. Mai multe cluburi mari sau importante au trecut sau trec prin insolvență”, se arată într-un comunicat remis Unirea Slobozia.

Liga 2 începe la 1 august

Noul sezon al Ligii 2 va debuta pe 1 august 2026 și se va încheia pe 29 mai 2027, odată cu returul barajului de promovare în Superligă.

Competiția va păstra formatul din ultimele sezoane: sezon regulat, play-off, play-out și baraje.

Cele 22 de echipe vor disputa mai întâi sezonul regulat, alcătuit din 21 de etape. După încheierea sezonului regulat, competiția se împarte în două faze.

Primele clasate vor evolua în play-off, care începe pe 20 martie 2027 și se încheie pe 15 mai 2027, după zece etape.

Restul echipelor vor disputa play-out-ul, programat în perioada 20 martie - 8 mai 2027, pe durata a șapte etape.

Barajele de promovare în Liga 1:22 și 29 mai 2027; Barajele pentru menținerea în Liga 2:15 și 22 mai 2027.

Componența Ligii 2, sezonul 2026-2027

#ClubLocalitateStadionCapacitate
1Steaua BucureștiBucureștiSteaua31.254
2FC HermannstadtSibiuMunicipal13.014
3SCM Râmnicu VâlceaRâmnicu VâlceaMunicipal12.000
4Politehnica IașiIașiEmil Alexandrescu11.310
5FC BihorOradeaIuliu Bodola11.067
6CSM SlatinaSlatina1 Mai10.000
7Știința Poli TimișoaraTimișoaraEroii Timișoarei10.000
8Chindia TârgovișteTârgovișteEugen Popescu8.400
9ASA Târgu MureșTârgu MureșTrans-Sil8.250
10CSM ReșițaReșițaMircea Chivu8.000
11Gloria BistrițaBistrițaJean Pădureanu7.800
12Cetatea SuceavaSuceavaAreni7.000
13Unirea SloboziaSlobozia1 Mai6.000
14Concordia ChiajnaChiajnaConcordia5.123
15Metaloglobus BucureștiBucureștiClinceni4.502
16CSC 1599 ȘelimbărCisnădieMăgura3.500
17CS AfumațiAfumațiComunal3.000
18SC Popești-LeordeniPopești-LeordeniInter Gaz2.000
19Metalul BuzăuBuzăuMetalul1.606
20FC BacăuRuși-CiuteaRuși-Ciutea1.500
21Ștefăneștii de JosȘtefăneștii de JosDumitru Mătărău1.150
22DumbrăvițaDumbrăvițaȘtefan Dobay500

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