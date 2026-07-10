Salvată cu bani publici  Echipă retrogradată și intrată în insolvență primește 1,2 milioane de euro din bugetul județului

Retrogradată în Liga 2 și intrată în insolvență, Unirea Slobozia a obținut o finanțare publică de 1,2 milioane de euro pentru sezonul 2026-2027.

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Unirea Slobozia oferă unul dintre cele mai neobișnuite cazuri de insolvență din fotbalul românesc din ultimii ani. Documentele din dosarul de insolvență surprind o succesiune de evenimente rar întâlnită.

Unirea Slobozia, finanțare de 1,2 milioane de euro din bani publici pentru sezonul 2026-2027 din Liga 2

La sfârșitul lunii mai, clubul ialomițean solicita deschiderea procedurii generale de insolvență, invocând lipsa lichidităților și datorii de aproape 1,4 milioane de euro.

Câteva săptămâni mai târziu, administratorul judiciar anunță că echipa își formează lotul pentru Liga 2, are stadionul asigurat pentru disputarea meciurilor și beneficiază de o finanțare publică de 6 milioane de lei, circa 1,2 milioane de euro, pentru noul sezon.

Cele trei elemente apar în același raport depus la instanță pe 8 iulie și sunt invocate înainte ca administratorul judiciar să solicite continuarea procedurii de reorganizare.

Cum a ajuns Unirea Slobozia în insolvență

Potrivit documentelor depuse de club, la 31 mai 2026, Unirea Slobozia avea datorii totale de 6.884.729,72 lei, echivalentul a aproape 1,4 milioane de euro.

Din această sumă:

Bugetul de stat - 2.643.316,23 lei (circa 528.663 de euro)

Furnizori - 4.241.413,49 lei (circa 848.282 de euro)

În cererea adresată Tribunalului Ialomița, conducerea clubului invoca un „dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidități”, susținând că nu mai poate achita obligațiile exigibile către creditori.

Situația s-a agravat după ce ANAF a retras eșalonarea acordată pentru obligațiile fiscale restante și a reluat executarea silită.

În dosarul de insolvență apar și facturi neachitate de peste 60 de zile către agenți de jucători, firme de transport și alți furnizori.

Între timp, clubul pregătește noul sezon

Raportul administratorului judiciar, depus la Tribunalul Ialomița pe 8 iulie, arată însă că activitatea sportivă merge înainte.

Documentul precizează că Unirea Slobozia și-a manifestat intenția de reorganizare și că, în prezent, se află în etapa încheierii contractelor cu jucătorii pentru sezonul 2026-2027 din Liga 2.

Administratorul judiciar mai informează instanța că echipa își va disputa meciurile pe stadionul 1 Mai din Slobozia, pus la dispoziție de CSM Unirea Slobozia și Primăria Slobozia.

Imediat după această prezentare apare și informația privind finanțarea.

6 milioane de lei din bugetul județului pentru „Promovarea sportului de performanță”

Potrivit raportului, prin Hotărârile nr. 67 și nr. 68 din 25 iunie 2026, Consiliul Județean Ialomița a aprobat finanțarea Asociației Fotbal Club „Unirea 04 Slobozia”.

Ulterior, la 3 iulie, a fost semnat contractul de finanțare pentru anul fiscal 2026, aferent sezonului competițional 2026-2027, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”.

Valoarea contractului este de 6.000.000 de lei.

Finanțarea nu este prezentată în raport ca o soluție pentru plata datoriilor care au dus clubul în insolvență. În schimb, ea apare în contextul continuării activității sportive și al demersurilor de reorganizare.

Administratorul judiciar: clubul poate încerca reorganizarea

După ce enumeră aceste elemente, administratorul judiciar concluzionează că Unirea Slobozia și-a manifestat în termen legal intenția de reorganizare și solicită instanței menținerea perioadei de observație.

În perioada următoare, administratorul judiciar va întocmi raportul privind cauzele care au dus la insolvență.

Ulterior va putea fi depus planul de reorganizare, prin care clubul va încerca să își restructureze datoriile și să evite falimentul.

În opinia administratorului judiciar, sunt îndeplinite condițiile pentru continuarea procedurii generale de insolvență.

Unirea Slobozia își propune să revină în Liga 1

La scurt timp după deschiderea procedurii de insolvență, Unirea Slobozia l-a numit antrenor pe Ilie Poenaru, iar conducerea a transmis că nu există pericolul falimentului.

„În acest moment începe o nouă etapă pentru AFC Unirea 04 Slobozia, un nou proces de construcție, la finalul căruia ne dorim să reajungem acolo unde am fost în ultimii doi ani.

Activitatea Clubului de Fotbal Unirea Slobozia nu va înceta.

Ne propunem, în perioada următoare, să rămânem o echipă competitivă la nivelul din Liga 2, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv, intrarea în procedura generală a insolvenței a reprezentat soluția pentru salvarea unui efort de aproximativ cinci ani și nu se confundă cu procedura falimentului.

Această situație nu este una izolată în România. Mai multe cluburi mari sau importante au trecut sau trec prin insolvență”, se arată într-un comunicat remis Unirea Slobozia.

Liga 2 începe la 1 august

Noul sezon al Ligii 2 va debuta pe 1 august 2026 și se va încheia pe 29 mai 2027, odată cu returul barajului de promovare în Superligă.

Competiția va păstra formatul din ultimele sezoane: sezon regulat, play-off, play-out și baraje.

Cele 22 de echipe vor disputa mai întâi sezonul regulat, alcătuit din 21 de etape. După încheierea sezonului regulat, competiția se împarte în două faze.

Primele clasate vor evolua în play-off, care începe pe 20 martie 2027 și se încheie pe 15 mai 2027, după zece etape.

Restul echipelor vor disputa play-out-ul, programat în perioada 20 martie - 8 mai 2027, pe durata a șapte etape.

Barajele de promovare în Liga 1:22 și 29 mai 2027; Barajele pentru menținerea în Liga 2:15 și 22 mai 2027.

Componența Ligii 2, sezonul 2026-2027

# Club Localitate Stadion Capacitate 1 Steaua București București Steaua 31.254 2 FC Hermannstadt Sibiu Municipal 13.014 3 SCM Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea Municipal 12.000 4 Politehnica Iași Iași Emil Alexandrescu 11.310 5 FC Bihor Oradea Iuliu Bodola 11.067 6 CSM Slatina Slatina 1 Mai 10.000 7 Știința Poli Timișoara Timișoara Eroii Timișoarei 10.000 8 Chindia Târgoviște Târgoviște Eugen Popescu 8.400 9 ASA Târgu Mureș Târgu Mureș Trans-Sil 8.250 10 CSM Reșița Reșița Mircea Chivu 8.000 11 Gloria Bistrița Bistrița Jean Pădureanu 7.800 12 Cetatea Suceava Suceava Areni 7.000 13 Unirea Slobozia Slobozia 1 Mai 6.000 14 Concordia Chiajna Chiajna Concordia 5.123 15 Metaloglobus București București Clinceni 4.502 16 CSC 1599 Șelimbăr Cisnădie Măgura 3.500 17 CS Afumați Afumați Comunal 3.000 18 SC Popești-Leordeni Popești-Leordeni Inter Gaz 2.000 19 Metalul Buzău Buzău Metalul 1.606 20 FC Bacău Ruși-Ciutea Ruși-Ciutea 1.500 21 Ștefăneștii de Jos Ștefăneștii de Jos Dumitru Mătărău 1.150 22 Dumbrăvița Dumbrăvița Ștefan Dobay 500

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