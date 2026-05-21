Rio Ferdinand, vizită controversată Fostul fotbalist, ciricat după ce a apărut alături de un ministru sancționat în trecut că a încălcat drepturile omului
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 17:57
  • Rio Ferdinand (47 de ani), fostul fundaș al lui Manchester United și al naționalei Angliei, a fost acuzat de „sportswashing”.
  • Criticile au apărut după o vizită de trei zile în Tanzania, unde fostul fotbalist a fost văzut alături de oficiali ai guvernului de la Dodoma.

Sportswashing înseamnă folosirea sportului pentru a construi o imagine pozitivă și pentru a distrage atenția de la probleme precum încălcări ale drepturilor omului, corupție sau represiune, conform amnesty.org.

Rio Ferdinand, criticat pentru vizita în Tanzania: „Ar trebui să vorbească împotriva abuzurilor”

Autoritățile tanzaniene ar încearcă să folosească imaginea unor foști jucători importanți din Premier League pentru a promova turneul și dezvoltarea fotbalului în regiune.

Vizita fotbalistului a atras însă critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului, după ce Ferdinand a apărut alături de Paul Makonda, ministrul Culturii și Sportului din Tanzania.

Makonda a fost sancționat de Statele Unite în 2020 pentru „încălcări grave ale drepturilor omului”.

Autoritățile americane au susținut atunci că acesta ar fi fost implicat în reprimarea opoziției politice, limitarea libertății de exprimare și vizarea persoanelor marginalizate, conform dailymail.com.

La recepția organizată după sosirea sa, Ferdinand a fost întâmpinat cu steagul Tanzaniei și l-a numit pe Makonda „bunul meu prieten”.

Tanzania face pași pentru a deveni o forță globală în fotbal și are nevoie de sprijin. Este o realizare uriașă să faci parte din asta, din Cupa Africii pe Națiuni, și să inspiri următoarea generație. Trebuie să vii, trebuie să cunoști oamenii. Bunul meu prieten Paul, de aici, și cu mine am vorbit la telefon. Nu s-a întâmplat peste noapte. A trebuit să pregătim un plan pentru perioada în care sunt aici, să văd lucruri și apoi să începem să construim idei bune Rio Ferdinand, fostul fotbalist al celor de la Manchester United

În 2018, Makonda, pe atunci comisar regional în Dar es Salaam, a anunțat formarea unei echipe care urma să identifice și să aresteze persoane gay.

El le-a cerut cetățenilor să raporteze autorităților persoanele suspectate că ar fi homosexuale, într-o campanie criticată dur de organizațiile pentru drepturile omului.

Rio Ferdinand și Paul Makonda, ministrul Culturii și Sportului. Foto: „X", @maelezonews
Rio Ferdinand și Paul Makonda, ministrul Culturii și Sportului. Foto: „X”, @maelezonews

Criticile au venit și pe fondul situației politice din Tanzania. Guvernul condus de Samia Suluhu Hassan a fost acuzat de abuzuri după alegerile generale din 2025, când sute de protestatari ar fi fost uciși sau răniți de forțele de securitate.

Președinta a fost realeasă cu 98% din voturi, rezultat contestat de opoziție, iar Uniunea Africană și blocul regional SADC au transmis că scrutinul nu a respectat standardele democratice.

Felix Jakens, director de campanii la Amnesty International UK, a criticat prezența lui Ferdinand în Tanzania.

„Amnesty International a monitorizat îndeaproape o situație profund îngrijorătoare privind drepturile omului în Tanzania.

Rio Ferdinand ar trebui să vorbească împotriva încălcărilor drepturilor care au loc acolo, nu să își ofere imaginea în sprijinul guvernului.

Gazda sa, ministrul Paul Makonda, a fost sancționat de guvernul SUA pentru încălcări grave ale drepturilor omului, iar prezența lui Ferdinand riscă să reabiliteze imaginea internațională a Tanzaniei, în timp ce cei responsabili pentru abuzurile recente nu sunt trași la răspundere”, a declarat Felix Jakens.

Vizitele celebrităților nu au loc degeaba. Ele transmit un mesaj, iar aceasta are toate caracteristicile unui caz de „sportswashing”. Îl îndemnăm pe Ferdinand să vorbească despre aceste abuzuri și să își folosească platforma în mod responsabil Felix Jakens, director de campanii la Amnesty International UK

Contactat de The Times, reprezentantul lui Ferdinand a transmis că fostul fundaș a fost invitat de președinta Samia Suluhu Hassan, nu de Paul Makonda, și că vizita a avut ca scop sprijinirea dezvoltării fotbalului african înaintea turneului continental din 2027.

Acesta a mai spus că nu știe dacă Ferdinand a fost plătit pentru deplasare.

În cele trei zile petrecute în Tanzania, Ferdinand a călătorit cu trenul spre capitala Dodoma, alături de Makonda, a vizitat Parlamentul Tanzaniei și Parcul Național Serengeti.

