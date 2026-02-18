CFR vrea schimbări Ce pregătește Iuliu Mureșan după suspendările dictate în conflictul Cordea - Bergodi: „Voi face asta la Adunarea Generală” +18 foto
Iuliu Mureșan FOTO: CFR Cluj
Superliga

CFR vrea schimbări Ce pregătește Iuliu Mureșan după suspendările dictate în conflictul Cordea - Bergodi: „Voi face asta la Adunarea Generală”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 21:36
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 21:36
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre deciziile Comisiei de Disciplină în cazul lui Andrei Cordea (26 de ani) și Cristiano Bergodi (61 de ani) și a anunțat că va face o propunere în următoarea Adunare Generală.

După ce Andrei Cordea a primit trei etape de suspendare și o amendă de 5.000 de lei, iar Cristiano Bergodi o suspendare de 30 de zile și o amendă de 10.000 de lei, Iuliu Mureșan a comentat sancțiunile și a anunțat că va face o propunere în cadrul Adunării Generale.

„Respect România” Cum a reacționat Cristiano Bergodi, după ce și-a aflat pedeapsa: „Nu vreau să las o altă impresie”
Citește și
„Respect România” Cum a reacționat Cristiano Bergodi, după ce și-a aflat pedeapsa: „Nu vreau să las o altă impresie”
Citește mai mult
„Respect România” Cum a reacționat Cristiano Bergodi, după ce și-a aflat pedeapsa: „Nu vreau să las o altă impresie”

Ce va propune Iuliu Mureșan în Adunarea Generală

Oficialul de la CFR Cluj a anunțat că dorește să propună în următoarea Adunare Generală ca membrii acesteia să aibă dreptul la un număr maxim de mandate.

El s-a arătat deranjat de faptul că Andrei Cordea a primit pedeapsa maximă, în timp ce tehnicianul lui U Cluj a primit numărul minim de etape în care nu va putea fi pe banca „studenților”

„Nu vreau să comentez prea mult decizia Comisiei, cum nu comentez nici deciziile arbitrilor. Doar vreau să remarc că lui Andrei Cordea i s-a dat numărul maxim de etape prevăzut în regulament, putea lua de la două la trei etape, iar lui Bergodi i s-a dat numărul minim, că putea fi suspendat de la o lună la 12, sau ceva de genul acesta.

Iar când primește trei etape de suspendare nici nu poți face apel.

Și vreau să fac o propunere. La Comisii sunt unii de foarte mulți ani. Îi știu pe unii din prima mea perioadă la CFR Cluj. Și aș propune să aibă un număr maxim de mandate. O să fac propunerea asta în următoarea Adunare Generală. Vreau să fac publică această propunere”, a declarat Iuliu Mureșan, conform gsp.ro.

Iuliu Mureșan: „Trebuie să fim mai liniștiți și calculați”

Președintele CFR-ului nu a dorit să vorbească mai mult despre deciziile Comisiei de Disciplină. El a spus doar câteva vorbe despre gestul lui Cordea și a anunțat că și-a îndemnat jucătorii și staff-ul la mai mult calm.

„Mai mult nu vreau să comentez. O decizie prevăzută regulament. Cordea a primit maximum, iar Bergodi minimum. Mai multe nu comentez. Sigur, Cordea nu trebuia să facă ce a făcut. E clar. Să-i fie învățătură de minte. Să nu se mai certe.

Dacă un jucător protestează la arbitru, el nu întoarce decizia. Chiar dă galben. Nu e bine. Trebuie să fim mai liniștiți și calculați. Am vorbit toți cu el.

Chiar azi m-am întâlnit cu el, aștepta decizia. El spera, la fel ca noi, să primească doar două etape”, a mai spus Iuliu Mureșan.

Ce s-a întâmplat la CFR - U Cluj

Imediat după fluierul final, antrenorul lui U Cluj a explodat. A intrat pe teren, unde a fost întâmpinat imediat de arbitrul Rareș Vidican, care a încercat să-l calmeze.

N-a reușit, iar Bergodi a fugit spre Cordea pe care l-a luat cu ambele mâini de cap. Djokovic și ceilalți colegi ai atacantului au intervenit rapid și l-au îndepărtat pe tehnician de ținta sa.

În timp ce Vidican îi arăta al doilea „galben” lui Bergodi, Muhar l-a îmbrâncit pe italian, care a reacționat instant, punându-i mâna în gât și lovindu-l cu palma peste față.

Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport
Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (18 imagini)

Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport
+18 Foto
labels.photo-gallery

Ambele echipe au intervenit, iar Bergodi a fost îndepărtat din zonă și ținut de Lukic și de un membru al staff-ului. Veteranii Camora și Djokovic au mers și ei alături de Panin, directorul sportiv al „feroviarilor”, pentru a-l împăca pe antrenor, care tot încerca să ajungă din nou la Cordea și Muhar.

În cele din urmă, Bergodi a fost calmat și a mers la vestiare, însă n-a mai venit la interviuri și la conferința de presă, motivând că nu se simte bine.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Citește și

Chivu, atacat Fiul lui Maradona și fostul coleg de cameră al lui Diego îl critică pe român: „Ar trebui să se spele la gură atunci când vorbește despre el”
Campionate
20:05
Chivu, atacat Fiul lui Maradona și fostul coleg de cameră al lui Diego îl critică pe român: „Ar trebui să se spele la gură atunci când vorbește despre el”
Citește mai mult
Chivu, atacat Fiul lui Maradona și fostul coleg de cameră al lui Diego îl critică pe român: „Ar trebui să se spele la gură atunci când vorbește despre el”
„Poate vrea să ascundă faza!”  Mihai Stoica și Basarab Panduru, bulversați de analiza lui Vassaras: „O mare jignire! Și nu e prima dată”
Superliga
19:58
„Poate vrea să ascundă faza!” Mihai Stoica și Basarab Panduru, bulversați de analiza lui Vassaras: „O mare jignire! Și nu e prima dată”
Citește mai mult
„Poate vrea să ascundă faza!”  Mihai Stoica și Basarab Panduru, bulversați de analiza lui Vassaras: „O mare jignire! Și nu e prima dată”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
CFR Cluj Iuliu Muresan liga 1 andrei cordea
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share