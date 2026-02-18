Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre deciziile Comisiei de Disciplină în cazul lui Andrei Cordea (26 de ani) și Cristiano Bergodi (61 de ani) și a anunțat că va face o propunere în următoarea Adunare Generală.

După ce Andrei Cordea a primit trei etape de suspendare și o amendă de 5.000 de lei, iar Cristiano Bergodi o suspendare de 30 de zile și o amendă de 10.000 de lei, Iuliu Mureșan a comentat sancțiunile și a anunțat că va face o propunere în cadrul Adunării Generale.

Ce va propune Iuliu Mureșan în Adunarea Generală

Oficialul de la CFR Cluj a anunțat că dorește să propună în următoarea Adunare Generală ca membrii acesteia să aibă dreptul la un număr maxim de mandate.

El s-a arătat deranjat de faptul că Andrei Cordea a primit pedeapsa maximă, în timp ce tehnicianul lui U Cluj a primit numărul minim de etape în care nu va putea fi pe banca „studenților”

„Nu vreau să comentez prea mult decizia Comisiei, cum nu comentez nici deciziile arbitrilor. Doar vreau să remarc că lui Andrei Cordea i s-a dat numărul maxim de etape prevăzut în regulament, putea lua de la două la trei etape, iar lui Bergodi i s-a dat numărul minim, că putea fi suspendat de la o lună la 12, sau ceva de genul acesta.

Iar când primește trei etape de suspendare nici nu poți face apel.

Și vreau să fac o propunere. La Comisii sunt unii de foarte mulți ani. Îi știu pe unii din prima mea perioadă la CFR Cluj. Și aș propune să aibă un număr maxim de mandate. O să fac propunerea asta în următoarea Adunare Generală. Vreau să fac publică această propunere”, a declarat Iuliu Mureșan, conform gsp.ro.

Iuliu Mureșan: „Trebuie să fim mai liniștiți și calculați”

Președintele CFR-ului nu a dorit să vorbească mai mult despre deciziile Comisiei de Disciplină. El a spus doar câteva vorbe despre gestul lui Cordea și a anunțat că și-a îndemnat jucătorii și staff-ul la mai mult calm.

„Mai mult nu vreau să comentez. O decizie prevăzută regulament. Cordea a primit maximum, iar Bergodi minimum. Mai multe nu comentez. Sigur, Cordea nu trebuia să facă ce a făcut. E clar. Să-i fie învățătură de minte. Să nu se mai certe.

Dacă un jucător protestează la arbitru, el nu întoarce decizia. Chiar dă galben. Nu e bine. Trebuie să fim mai liniștiți și calculați. Am vorbit toți cu el.

Chiar azi m-am întâlnit cu el, aștepta decizia. El spera, la fel ca noi, să primească doar două etape”, a mai spus Iuliu Mureșan.

Ce s-a întâmplat la CFR - U Cluj

Imediat după fluierul final, antrenorul lui U Cluj a explodat. A intrat pe teren, unde a fost întâmpinat imediat de arbitrul Rareș Vidican, care a încercat să-l calmeze.

N-a reușit, iar Bergodi a fugit spre Cordea pe care l-a luat cu ambele mâini de cap. Djokovic și ceilalți colegi ai atacantului au intervenit rapid și l-au îndepărtat pe tehnician de ținta sa.

În timp ce Vidican îi arăta al doilea „galben” lui Bergodi, Muhar l-a îmbrâncit pe italian, care a reacționat instant, punându-i mâna în gât și lovindu-l cu palma peste față.

Ambele echipe au intervenit, iar Bergodi a fost îndepărtat din zonă și ținut de Lukic și de un membru al staff-ului. Veteranii Camora și Djokovic au mers și ei alături de Panin, directorul sportiv al „feroviarilor”, pentru a-l împăca pe antrenor, care tot încerca să ajungă din nou la Cordea și Muhar.

În cele din urmă, Bergodi a fost calmat și a mers la vestiare, însă n-a mai venit la interviuri și la conferința de presă, motivând că nu se simte bine.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

