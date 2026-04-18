„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune

Walter Zenga (65 de ani), fostul portar al lui Inter Milano, a avut un dialog amuzant cu antrenorul „nerazzurrilor”, Cristi Chivu (45 de ani), la finalul partidei de vineri cu Cagliari, 3-0.

Interul lui Cristi Chivu a câștigat și partida cu Cagliari, scor 3-0, din etapa 33 din Serie A, și este tot mai aproape de câștigarea titlului.

VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga: „Poți să o spui și în română?”

La finalul partidei cu Cagliari, Walter Zenga, care se afla în studioul Skysport, a avut un dialog cu Cristi Chivu care a stârnit râsete în platou.

„Bună, Cristian, sunt Walter Zenga. Îți pun o întrebare”, au fost primele cuvinte ale fostului portar de la Inter.

Chivu i-a răspuns lui Zenga: „Poți să o spui și în română?”. În acel moment, italianul a spus că da și a rostit cu greu: „Am pierdut împreună cu…”, moment în care a început să râdă.

Și pe Cristi Chivu l-a pufnit râsul și a adăugat: „Limba română este minunată”.

În continuare, Walter Zenga l-a întrebat pe Chivu cât mai durează pentru a pregăti echipa pentru sezonul viitor din Liga Campionilor. Antrenorul lui Inter a răspuns:

„Acești băieți au lăsat în urmă ce s-a întâmplat anul trecut. Nu a fost ușor, dar au luptat mereu și au muncit pentru a păstra ceea ce au construit de-a lungul anilor.

În Liga Campionilor nu este niciodată ușor, te confrunți cu adversari de top, care cheltuiesc mulți bani pe transferuri în fiecare an.

Vrem să fim competitivi și acolo și să fim mereu la înălțime. Nu este o glumă când vorbim de calificarea în Liga Campionilor, pentru că toată lumea vrea să joace acolo”, a spus Cristi Chivu, conform fcinter1908.it.

Walter Zenga a adăugat:

„Îți spun ceva, ca unui frate. Jucătorii devin de mare calitate atunci când au un antrenor care le arată calea.

Și tu știi asta mai bine decât mine, pentru că ai avut antrenori mari alături de tine. Felicitări încă o dată, ți le adresez din suflet”, a spus fostul portar.

473 de meciuri a jucat Walter Zenga pentru Inter

Walter Zenga: „Alegerea lui Chivu este logică”

În meciul cu Cagliari, Cristi Chivu l-a titularizat pe portarul de rezervă Josep Martinez, goalkeeper care a bifat doar 7 apariții în acest sezon pentru Inter. Titularul obișnuit este elvețianul Yann Sommer.

Walter Zenga a comentat și această decizie luată de antrenorul român.

„Există o logică în alegerea lui Chivu, pentru că (Martinez) nu a mai jucat de ceva vreme. Antrenamentul este diferit, chiar dacă terenul este același ca pe stadion.

Când joci, totul este diferit și trebuie să-ți regăsești reperele. Când joci puțin, careul ți se pare mai mare atunci când revii”, a mai spus fostul portar.

7,5 milioane de euro este cota de piață a lui Josep Martinez, conform Transfermarkt

Inter mai are 5 meciuri de disputat, în timp ce rivalele din spate mai au 6 partide în calendar, iar sărbătoarea pentru „Scudetto” ar putea începe devreme la Milano.

În prezent, Inter se află la 12 puncte deasupra campioanei Napoli și la 15 peste rivala din oraș, AC Milan, cele două formații având un meci mai puțin disputat.

Așadar, formația lui Chivu poate cuceri matematic titlul duminică, 26 aprilie, cel mai devreme.

Ce condiții ar trebui îndeplinite simultan:

Inter să câștige în deplasarea de la Torino

Napoli să obțină cel mult două puncte în următoarele două meciuri, cu Lazio și Cremonese

AC Milan să nu câștige ambele meciuri, contra celor de la Verona și Juventus

Astfel, ar rămâne doar 12 puncte care mai pot fi obținute de contracandidate, iar Inter ar avea deja un avans de 13 puncte, care i-ar asigura titlul cu numărul 21.

