„Sunt faze care deranjează” FOTO: Claudiu Niculescu, nervos după ce Unirea Slobozia a avut un gol anulat în minutul 90: „Suntem prea mici”

Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul oaspeților, a răbufnit la finalul meciului după ce echipa sa a avut un gol anulat în minutul 90.

În ultimele momente ale partidei, la scorul de 3-2 pentru Csikszereda, Unirea Slobozia a restabilit egalitatea după golul marcat de Patrick Dulcea.

Ialomițenii au centrat în careu, mingea a fost respinsă la tânărul jucător, care a șutat violent de la aproximativ 16 metri și a înscris.

FOTO. Claudiu Niculescu a răbufnit la finalul partidei Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2

Cu toate acestea, golul nu a fost validat, decizie care a stârnit nemulțumirea în tabăra Unirii Slobozia.

Arbitrul George Roman a verificat faza la VAR și a anulat reușita pe motiv de ofsaid.

În acel moment, în tribunele stadionului de la Miercurea-Ciuc se scanda: „Hoții, hoții”, dar și mai multe injurii la adresa Federației Române de Fotbal.

Claudiu Niculescu a avut o reacție nervoasă pe margine și a fost avertizat cu cartonașul galben.

La finalul partidei, antrenorul celor de la Unirea Slobozia a declarat:

„O înfrângere dură și nemeritată. La ce ocazii am avut, uriașe. A fost un meci deschis, au avut și ei ocaziile lor. Am avut ocazii mari, mari, foarte mari.

Din păcate, o greșeală a făcut ca Csikszereda să marcheze golul 3. Am avut iar două, trei ocazii mari.

Habar nu am, nici nu știu cum este regulamentul VAR. E ceva foarte ciudat, dar nu știu regulamentul, dar nici ei nu știau. Nici ei nu știau ce să mai ceară.

După două minute, Robert (n.r. Ilyeș) a mers la al patrulea arbitru să spună că nu-i fault. Căutau să găsească ceva, așa mi s-a părut mie. Faptul e consumat, nu trebuie să renunțăm.

Mi-e greu să vorbesc, suntem prea mici. Probabil a fost ofsaid, nu știu, sunt foarte multe păreri împărțite. Nici gazdele nu știau, dar nu vreau să mai comentez foarte mult arbitrajul.

Sunt faze care deranjează. Eu ce să fac? Eu sunt antrenor, nu am ce să fac. Mai comentez și trebuie să fiu moderat în a da declarații tari, pentru că voi fi suspendat. Nu vreau să mai găsesc scuze, deși cred că puteam câștiga meciul.

Suntem principalii vinovați, pentru că am făcut greșeli foarte mari, am ratat ocazii mari”, a declarat Claudiu Niculescu, conform digisport.ro.

Pentru Csikszereda au marcat Eppel ('9), Gustavinho ('32) și Szalay ('71), în timp ce pentru Unirea Slobozia au punctat Espinosa ('19) și Ponde ('62).

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad 5 31 8 FCSB 4 30 9 FC Botoșani 4 27 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda Miercurea Ciuc 5 26 12 Farul Constanța 4 23 13 Petrolul Ploiești 4 22 14 Unirea Slobozia 5 19 15 FC Hermannstadt 4 18 16 Metaloglobus București 4 10

