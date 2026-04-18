De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 18:49
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 18:54
  • Raul Asencio (23 de ani), fundașul celor de la Real Madrid, a ajuns de urgență la spital.

Jucătorul spaniol nu a putut face deplasarea la Munchen pentru duelul din manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor, cu Bayern, (3-4), din cauza unei gastroenterite (n.r. - inflamația simultană a mucoasei stomacului și a intestinelor, care se manifestă prin diaree, dureri abdominale etc).

Raul Asencio, de urgență la spital

Între timp, problemele stoperului de la Real Madrid s-au agravat.

„În urma testelor efectuate jucătorului nostru Raul Asencio de către serviciile medicale de la Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu enterocolită bacteriană. Asencio este acasă și primește tratament. Starea sa va fi monitorizată”.

  • Enterocolita bacteriană: inflamație acută a intestinului subțire și a colonului, provocată de bacterii precum E. coli, Salmonella, Shigella sau Campylobacter, transmisă de obicei prin alimente/apă contaminate.

Asencio a ajuns să piardă nu mai puțin de șase kilograme, după ce a vomitat mai multe zile, motiv pentru care a fost nevoită să meargă de urgență la spital pentru investigații, scrie marca.com, care citează COPE.

Raul Asencio a debutat la Real Madrid în anul 2024/ Foto: IMAGO

După teste, jucătorul s-a întors acasă pentru a-și continua recuperarea.

Asencio pare să fie lovit de ghinion în acest sezon. A fost pentru a patra oară când fundașul echipei antrenate de Alvaro Arbeloa nu a făcut parte din lot, din cauza unei boli virale sau digestive.

La sfârșitul lui noiembrie a lipsit la meciul din deplasare cu Girona (1-1), tot din cauza unei gastroenterite.

Stoperul spaniol era singurul fundaș central disponibil din lot, în condițiile în care Alaba și Huijsen erau accidentați, iar Rudiger abia revenise.

În luna decembrie, fotbalistul de 23 de ani a acuzat o stare febrilă, care l-a scos din lot pentru meciul din Cupă, cu Talavera (3-2).

Ulterior, în luna februarie a acestui an, o gripă l-a ținut departe de fotbal timp de două zile înaintea partidei cu Real Sociedad (4-1), însă de această dată a reușit să joace.

31 de meciuri
a jucat Asencio în acest sezon pentru Real Madrid: a marcat două goluri

Mbappe s-a confruntat cu o situație similară

Pe timpul Campionatului Mondial al Cluburilor de anul trecut, disputat în SUA, Kylian Mbappe (27 de ani) a fost și el transportat de urgență la un spital din Miami.

Atacantul francez s-a confruntat și el cu o gastroenterită severă, care l-a făcut să rateze meciurile echipei sale din grupele competiției: (1-1 cu Al Hilal, 3-1 cu Pachuca și 3-0 cu RB Salzburg).

Kylian Mbappe/ Foto: IMAGO

Mbappe s-a întors pe teren la meciul din optimi cu Juventus (1-0). Parcusul celor de la Real Madrid la Campionatului Mondial al Cluburilor s-a oprit în semifinale, unde a fost învinsă categoric, scor 0-4 de PSG.

