„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru

Ignacio Rodriguez, comandantul unui avion Airbus A320, demontează teoria în care crede Marcos Llorente (30 de ani).

În cadrul unui interviu, jucătorul lui Atletico Madrid s-a declarat adept al conspirației „Chemtrails”.

Teoria „Chemtrails” este una dintre cele mai răspândite conspirații și susține că dârele lăsate în urmă de avioane aduc schimbări climatice sau reprezintă substanțe chimice aruncate în aer de guverne.

Comandantul unui avion infirmă teoria în care crede Marcos Llorente

În urmă cu o lună, Marcos Llorente declarase că nu înțelege cum dârele albe lăsate de avioane pe cer persistă așa de mult. Spaniolul mai adăugase că în trecut acele urme nu existau.

Acum, Ignacio Rodriguez, comandantul unui avion Airbus A320, l-a contrazis pe elevul lui Diego Simeone de la Atletico.

„Sunt oameni care cred în teorii, le aplică și, în plus, vorbesc cu multă siguranță. Llorente spune că înainte nu se vedeau atât de multe urme, dar, de fapt, există colecții de fotografii din trecut care îl contrazic.

Înainte, avioanele zburau mai jos și, zburând mai jos, nu există atât de multe șanse să se formeze urme. Dar existau și în trecut”, a adăugat pilotul, potrivit sport.es.

Ignacio Rodriguez a explicat și de ce avioanele lasă dâre albe pe cer.

„În timpul combustiei motorului se generează întotdeauna dioxid de carbon și vapori de apă. Uneori, aceste elemente rămân sub formă de dâră sau nor. Sunt mici cristale în aer care apar uneori și alteori nu.

De ce depinde acest lucru? Răspunsul este temperatura. La viteza de croazieră, zburăm la o altitudine cuprinsă între 10 și 12 kilometri și întâlnim temperaturi sub 50 de grade”, conform sursei citate.

261 de meciuri a jucat până acum Marcos Llorente la Atletico Madrid

Marcos Llorente: „Aș vrea să știu de ce persistă atât”

În urmă cu o lună, Marcos Llorente și-a exprimat nelămurirea cu privire la urmele albe lăsate de avioane pe cer.

„Nu spun că împrăștie în mod clar rahat, dar nu știu. Spun că nu am mai văzut acele dâre înainte… Aș vrea să știu de ce ele persistă atât.

Există țări care au spus deja că acest lucru are legătură cu schimbările climatice”, a spus Marcos Llorente, într-un interviu pentru El Partidazo de COPE, potrivit sport.es.

