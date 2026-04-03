CFR pierde oameni în plin sezon Iuliu Mureșan a anunțat o mutare neașteptată: „De luni începe la Rapid”

alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 10:10
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 10:11
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a precizat că Marius Bilașco (44 de ani), directorul sportiv al clubului, va pleca la Rapid.

Inițial, Rapid și-ar fi exprimat interesul pentru Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv al „feroviarilor” din 2021, dar gruparea giuleșteană l-a preferat în schimb pe Marius Bilașco.

„Becali la Steaua? Niciodată!” Gabi Balint, reacție categorică după declarațiile ministrului Apărării: „Nici ca ultimă soluție”
Iuliu Mureșan a confirmat plecarea lui Bilașco la Rapid

Iuliu Mureșan a precizat că directorul sportiv Marius Bilașco, în funcție din 2018 la gruparea din Gruia, va pleca la Rapid.

Bilașco ar urma să semneze contractul cu Rapid vineri, 3 aprilie, scrie digisport.ro.

„Este adevărat. Chiar azi (n.r. - joi) și-a rezolvat problemele și a plecat. A plecat la Rapid, de luni începe treaba. Bogdan Mara rămâne.

Mai avem timp să ne gândim, deocamdată, până la vară, putem să așteptăm și noi, că nu e nicio problemă, și ne descurcăm”, a declarat Iuliu Mureșan.

De-a lungul carierei de jucător, Marius Bilașco a evoluat pentru Poli Timișoara, Unirea Urziceni, Steaua, Rapid, TJ Teda sau Energie Cottbus.

S-a retras din activitate în anul 2013 și, în iulie 2018, a devenit directorul sportiv al clubului CFR Cluj.

Iuliu Mureșan: „Îmi pare sincer rău că a plecat

Președintele de la CFR Cluj și-a exprimat regretul după plecarea lui Marius Bilașco la Rapid, care a venit într-un moment dificil pentru club.

„Dacă vom găsi pe cineva repede, o să vină altcineva. Marius e un băiat foarte bun, îmi pare sincer rău că a plecat.

A stat opt ani la CFR, a muncit cu succes, dar din anumite motive și-a dorit să plece. Și nu pot să nu las pe cineva să plece când a muncit foarte bine timp de opt ani.

Atunci, ne-am înțeles cu Neluțu Varga și i-am dat drumul să plece. Și-a dorit să plece din anumite motive. Îmi pare rău că a plecat, dar o să suplinim lipsa lui.

El chiar a fost legat de CFR. Nu ne ardea de înlocuitor, suntem cu licența acum. El a stat și a muncit umăr la umăr cu mine până aseară. Și-a luat la revedere și de luni va merge la Rapid. Îi doresc succes pentru ceea ce face”, a mai declarat Iuliu Mureșan, conform sursei citate.

Pentru CFR Cluj urmează derby-ul cu Universitatea Craiova de luni, de la ora 20:30, în etapa #3 din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1Rapid131
2U Cluj130
3U Craiova130
4FC Argeș128
5CFR Cluj127*
6Dinamo126
*️ - beneficiază de rotunjire

„Becali la Steaua? Niciodată!” Gabi Balint, reacție categorică după declarațiile ministrului Apărării: „Nici ca ultimă soluție”
Ilie Drăgan nu renunță Încă două procese pentru a-l răsturna pe  Răzvan Burleanu de la șefia FRF
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
