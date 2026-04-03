CFR pierde oameni în plin sezon Iuliu Mureșan a anunțat o mutare neașteptată: „De luni începe la Rapid”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a precizat că Marius Bilașco (44 de ani), directorul sportiv al clubului, va pleca la Rapid.

Inițial, Rapid și-ar fi exprimat interesul pentru Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv al „feroviarilor” din 2021, dar gruparea giuleșteană l-a preferat în schimb pe Marius Bilașco.

Iuliu Mureșan a confirmat plecarea lui Bilașco la Rapid

Iuliu Mureșan a precizat că directorul sportiv Marius Bilașco, în funcție din 2018 la gruparea din Gruia, va pleca la Rapid.

Bilașco ar urma să semneze contractul cu Rapid vineri, 3 aprilie, scrie digisport.ro.

„Este adevărat. Chiar azi (n.r. - joi) și-a rezolvat problemele și a plecat. A plecat la Rapid, de luni începe treaba. Bogdan Mara rămâne.

Mai avem timp să ne gândim, deocamdată, până la vară, putem să așteptăm și noi, că nu e nicio problemă, și ne descurcăm”, a declarat Iuliu Mureșan.

De-a lungul carierei de jucător, Marius Bilașco a evoluat pentru Poli Timișoara, Unirea Urziceni, Steaua, Rapid, TJ Teda sau Energie Cottbus.

S-a retras din activitate în anul 2013 și, în iulie 2018, a devenit directorul sportiv al clubului CFR Cluj.

Iuliu Mureșan: „Îmi pare sincer rău că a plecat”

Președintele de la CFR Cluj și-a exprimat regretul după plecarea lui Marius Bilașco la Rapid, care a venit într-un moment dificil pentru club.

„Dacă vom găsi pe cineva repede, o să vină altcineva. Marius e un băiat foarte bun, îmi pare sincer rău că a plecat.

A stat opt ani la CFR, a muncit cu succes, dar din anumite motive și-a dorit să plece. Și nu pot să nu las pe cineva să plece când a muncit foarte bine timp de opt ani.

Atunci, ne-am înțeles cu Neluțu Varga și i-am dat drumul să plece. Și-a dorit să plece din anumite motive. Îmi pare rău că a plecat, dar o să suplinim lipsa lui.

El chiar a fost legat de CFR. Nu ne ardea de înlocuitor, suntem cu licența acum. El a stat și a muncit umăr la umăr cu mine până aseară. Și-a luat la revedere și de luni va merge la Rapid. Îi doresc succes pentru ceea ce face”, a mai declarat Iuliu Mureșan, conform sursei citate.

Pentru CFR Cluj urmează derby-ul cu Universitatea Craiova de luni, de la ora 20:30, în etapa #3 din play-off-ul Ligii 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 1 31 2 U Cluj 1 30 3 U Craiova 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 1 26 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

