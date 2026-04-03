„Becali la Steaua? Niciodată!” Gabi Balint, reacție categorică după declarațiile ministrului Apărării: „Nici ca ultimă soluție” +9 foto
„Becali la Steaua? Niciodată!” Gabi Balint, reacție categorică după declarațiile ministrului Apărării: „Nici ca ultimă soluție”

alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 09:39
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 09:39
  • Gabi Balint (63 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a reacționat după ultimele declarații făcute de Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării Naționale.
  • Joi, într-o conferință de presă la sediul MApN, Miruță a declarat că este dispus să discute cu orice entitate privată pentru a reuși să obțină dreptul de promovare pentru CSA Steaua în Liga 1.

Gabi Balint, atacant la Steaua în perioada 1980-1990, a comentat declarațiile făcute de Radu Miruță, excluzând o potențială colaborare între Gigi Becali și CSA Steaua.

Gabi Balint: „Niciodată nu se va întâmpla asta, să vină Becali la Steaua”

Gabi Balint consideră că varianta venirii lui Becali la Steaua nu va fi niciodată posibilă, din cauza istoricului plin de procese între cele două părți.

„Da, am fost atent trup, suflet și urechi. Mi-a plăcut atitudinea dânsului (n.r. - Radu Miruță), sper că va face tot posibilul și va reuși.

Nu sunt sigur că va reuși, până acum au fost multe vorbe, multe piedici și cred că acum lucrurile vor sta altfel, așa mi-a dat mie impresia și mi-a plăcut discursul dânsului.

Niciodată nu se va întâmpla asta, să vină Becali la Steaua. Din diplomație a spus-o Miruță, este un proces care există de mult și nu se poate face o asociere cu cineva care poate plăti un prejudiciu dacă se dovedește.

Niciodată nu se va întâmpla, nu se poate asta. După atâtea procese și după ce s-a întâmplat în toți anii ăștia, niciodată nu se va apela la asta, nici ca ultimă soluție, e imposibilă, cred eu”, a spus Gabi Balint la Digi Sport, citat de gsp.ro.

Pe mine mă interesează suporterii. Să iau numele Steaua, să scrie FCSB, să nu mai zică «Faci Ce Spune Becali», să fie Fotbal Club Steaua București. Nu iau eu Steaua și să promovez cu Steaua din Liga 2, eu am echipă de 120 de ani, cum să promovez acum? Gigi Becali

Radu Miruță: „Vreau Steaua în A!”

În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, la sediul MApN, Miruță a propus mai multe soluții pentru ca „militarii” să obțină dreptul de promovare în Liga 1.

„Vă spun foarte asumat și foarte răspicat că da, vreau ca Steaua să ajungă în Divizia A! M-am uitat care sunt piedicile. Dumneavoastră știți care sunt piedicile existente astăzi.

Una dintre ele este Legea sportului, care nu permite ca un club sportiv de drept public, așa cum este Clubul Sportiv al Armatei, să intre în Divizia A. Asta e forma actuală a legii.

Există o altă variantă: modificarea doar a legii Ministerului Apărării Naționale, astfel încât să dea posibilitatea Ministerului să înființeze o societate comercială.

Însă, pentru aceste două variante, este nevoie și de altcineva, nu doar de mine, care vreau să se întâmple lucrurile astea. Este nevoie de o voință politică la nivel de coaliție, la nivel de Parlament.

Și voi încerca, în paralel, și aceste variante. Am început să mă uit care sunt lucrurile care țin doar de mine și doar de Minister. Și aici sunt două.

O asociere în participațiune fără scop patrimonial sau o asociere a Clubului Sportiv al Armatei cu cine dorește din mediul privat.

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Și, prin intermediul dumneavoastră, începând de astăzi, invit orice entitate privată care se gândește să analizeze dacă este preocupată să intre într-un parteneriat cu Ministerul Apărării, pentru a gestiona situația fotbalistică de la Clubul Sportiv al Armatei, să trimită un mesaj, iar în două-trei zile voi participa personal la discuții cu aceste entități private pentru a analiza care sunt traseele și pașii următori, de interes și pentru mediul privat.

Bucata de sport trebuie ținută la Ministerul Apărării pentru militari.

Bucata de management a unui club de fotbal care să joace la cel mai înalt nivel, din punctul meu de vedere, trebuie să se întâmple printr-un parteneriat.

Ministerul pune la dispoziție palmaresul acestui club, care a fost al Ministerului Apărării, valoarea mărcii și a siglei acestui club și bazele, iar bucata care mai rămâne trebuie să fie gestionată, în analiza mea, prin implicarea mediului privat. Și sunt foarte deschis pentru orice fel de discuții corecte pentru ambele părți”, a declarat Radu Miruță la conferința de presă.

CSA Steaua nu are drept de promovare

Clubul funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova CSA Steaua? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

