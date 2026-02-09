Bani de la antrenori Cu ce sumă au împrumutat-o Dan Petrescu și Ovidiu Hoban pe CFR Cluj. UEFA și FRF, implicate în „combinație”

GOLAZO.ro dezvăluie alte artificii financiare la care a apelat Ioan Varga în 2025 pentru a salva CFR Cluj de la o nouă insolvență.

Anul trecut, CFR Cluj a traversat una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimul deceniu. Pentru a menține clubul pe linia de plutire, patronul Ioan Varga a recurs la soluții de avarie: împrumuturi semnificative, ipoteci pe jucători și garantări extinse asupra viitoarelor venituri din competițiile interne și europene.

Dan Petrescu și Ovidiu Hoban au împrumutat CFR Cluj cu 660.000 de euro

Zilele trecute, GOLAZO.ro a dezvăluit că CFR a ipotecat 25 de jucători pentru un împrumut de 1,35 milioane de euro de la Andrei Zolotco, fost impresar și fost proprietar al clubului danez Vejle Boldklub. În plus, gruparea din Gruia a contractat credite externe și de la alți oameni de afaceri.

Noi documente arată că Ioan Varga a mers și mai departe cu soluțiile financiare pentru a salva CFR Cluj de la o nouă insolvență. Clubul a primit împrumuturi și de la antrenori.

Dan Petrescu, 58 de ani, și Ovidiu Hoban, 43 de ani. În total, cei doi au oferit grupării feroviare 660.000 de euro, bani care urmau să fie recuperați direct din veniturile UEFA.

Dan Petrescu - 310.000 de euro

Dan Petrescu, care și-a dat demisia după umilința cu Hacken (2-7), pe 28 august, a primit de la CFR Cluj, printr-un contract semnat pe 1 august 2025, dreptul de a încasa 310.000 de euro din veniturile europene ale clubului pentru sezonul 2025/2026.

Plata se face direct de la Federația Română de Fotbal, fără să mai treacă prin conturile clubului.

Ovidiu Hoban - 350.000 de euro

Ovidiu Hoban, actual antrenor secund, a beneficiat de un mecanism similar. Printr-un contract semnat pe 15 iulie 2025, CFR Cluj i-a cedat dreptul de a încasa 350.000 de euro din fondurile UEFA aferente participării clubului în competițiile europene 2025-2026.

La fel ca în cazul lui Petrescu, se menționează că banii vor fi plătiți direct de FRF, nu prin conturile clubului.

GOLAZO.ro a solicitat FRF informații despre aceste cesiuni, însă Federația nu a oferit niciun răspuns.

O altă datorie a lui Dan Petrescu: 120.000 de euro și litigiul cu Rapid

Pe lângă cesiunea de 310.000 de euro, Dan Petrescu mai acordase clubului un împrumut de 120.000 de euro pentru a acoperi cheltuielile de deplasare la meciul european cu BK Häcken. CFR Cluj nu avea însă lichidități pentru a-i returna suma.

Pentru a rezolva situația, clubul i-a cesionat lui Petrescu creanța de 120.000 de euro pe care o avea de încasat de la Rapid București pentru transferul jucătorului Kader Keita. Astfel, banii au fost direcționați direct către Petrescu, fără să mai treacă prin conturile clubului.

Această decizie a generat un litigiu, iar cazul a ajuns la comisiile Federației Române de Fotbal, care și-au declinat competența și l-au pasat instanțelor de judecată.

Mecanismele financiare folosite de Ioan Varga în 2025 pentru a salva CFR Cluj

Cesiuni către Dan Petrescu (ex-antrenor principal):

310.000 € - 1 august 2025: CFR Cluj i-a cedat dreptul de a încasa suma din veniturile UEFA 2025/2026, sumă pe care trebuie să o primească direct de la FRF.

120.000 € - împrumut suplimentar acordat clubului pentru cheltuielile de deplasare la meciul cu BK Häcken; suma a fost recuperată prin cesionarea creanței pe care CFR o avea de la Rapid București pentru transferul jucătorului Kader Keita.

Cesiuni către Ovidiu Hoban (antrenor secund):

350.000 € - 15 iulie 2025: CFR Cluj i-a cedat dreptul de a încasa suma din veniturile UEFA 2025/2026, direct de la FRF.

Cesiuni către Andrei Zolotco (om de afaceri):

1.350.000 € - 18 noiembrie 2025: ipotecă mobiliară asupra drepturilor economice a 25 de jucători, ca garanție pentru împrumutul primit de la fostul impresar Andrei Zolotco.

700.000 € - 23 iulie 2025: dreptul de a încasa suma pentru participarea în competițiile europene UEFA 2025/2026, încasată direct de Zolotco de la FRF.

270.000 € - 16 octombrie 2025: drepturi TV aferente sezonului 2025/2026, încasate direct de Zolotco de la LPF.

Ipotecă asupra lui Louis Munteanu:

700.000 € - 17 iunie 2025: 10% din drepturile economice ale atacantului transferat la DC United (MLS), folosite ca garanție pentru creditele externe luate de la omul de afaceri Corneluț Rus (400.000 de euro + 300.000 de dolari).

Cesiuni drepturi TV și Cupa României

2.040.000 lei - 6 martie 2025: drepturi TV, încasate direct de creditor de la LPF (Nicolaie Unglea).

1.050.000 lei - 23 mai 2025: Premiu pentru câștigarea Cupei României sezon 2024/25, încasat direct de la FRF (Nicolaie Unglea).

1.000.000 lei - 20 iunie 2025: drepturi TV, încasate direct de la LPF (Nicolaie Unglea).

587.000 lei - 24 iunie 2025: drepturi TV, încasate direct de creditor de la LPF (Herbil Ioan-Dinu).

622.000 lei - 14 octombrie 2025: creanță pe care CFR Cluj o avea de încasat de la LPF, cedată către Neva Construct Invest S.R.L.

Ioan Varga: „Totul ține de trecut. CFR Cluj nu mai are probleme financiare”

Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, susține că situația dificilă din 2025 a fost depășită și că toate aceste împrumuturi nu mai sunt de actualitate.

„Împrumuturile despre care au apărut informații și s-a scris au fost contractate astă-vară, deci este ceva care aparține trecutului.

Între timp toate datoriile au fost plătite, am returnat împrumutul de peste 1,5 milioane de euro făcut anul trecut.

În acest moment, salariile tuturor sunt la zi, iar CFR Cluj este un club fără nicio problemă financiară”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

