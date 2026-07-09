Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a reacționat după decesul lui Gabi Mureșan, fostul jucător al ardelenilor, care s-a înecat într-un lac.

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Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, Gabi Mureșan se afla miercuri seara la o petrecere. Cei prezenți au constat absența sa și au contactat autoritățile în jurul orei 23:00.

Acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota, după ce în prealabil fusese la saună.

Iuliu Mureșan, după decesul lui Gabi Mureșan: „Nu am vrut să cred că poate fi adevărat. Era ca o stâncă”

Iuliu Mureșan, cel care a fost președinte la CFR și în perioada când Gabi Mureșan a evoluat la echipa din Gruia (2007-2013), a rămas șocat după decesul fostului mijlocaș.

„Dimineață m-a sunat un prieten, la 7 și jumătate. Nu am vrut să cred că poate fi adevărat, mai ales că l-am văzut recent. A fost la ultimele meciuri ale noastre și era ca o stâncă.

Ca jucător și la fel era și acum. Cred chiar că avea un kilogram mai puțin ca pe vremea când juca, dar arăta, nici nu știu cum să spun, pentru că sunt uluit de cum se poate duce un om, ca o stâncă.

Făcea mișcare, era vânător și foarte, foarte respectat în locul pe care îl conducea. Este o pierdere foarte mare și pentru lumea fotbalului, chiar dacă se îndepărtase puțin, și pentru mișcarea ceferistă mai ales, și pentru oamenii de acolo.

Nu știu ce să mai zic, am tot sperat să se infirme această veste atât de tristă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

După ce s-a retras din fotbal, în 2017, fostul mijlocaș s-a orientat spre politică. Era primarul comunei Apold, din județul Mureș.

A câștigat primul mandat de primar la alegerile din septembrie 2020. Candidând din partea PNL, el a obținut 63,09% din voturile alegătorilor din Apold, la mare distanță de candidatul PSD, care a luat 33,39%.

După 4 ani, victoria a fost și mai clară, cu aproape 89% din voturi.

Gabi Mureșan, trei titluri cu CFR Cluj

Fostul mijlocaș a jucat pentru CFR Cluj în perioada 2007-2013, perioadă în care a câștigat trei titluri (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

În cei 6 ani de la CFR Cluj, Gabi Mureșan a evoluat în 176 de meciuri, a marcat 20 de goluri și a livrat 12 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Mureșan a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk (Rusia) și ASA Târgu Mureș, alături de care a cucerit și o Supercupă, în 2016.

Acesta a jucat de 9 ori pentru România, debutând pe 2 iunie 2007, când Victor Pițurcă l-a trimis pe teren în locul lui Dorel Stoica, în minutul 79 al meciului câștigat în fața Sloveniei cu 2-1, în preliminariile pentru EURO 2008.

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