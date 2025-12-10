„Nu Varga este patron la CFR!” Eugen Trică iese la atac și lansează acuzații uluitoare: „Am încercat să fiu diplomat”
Eugen Trică și Ioan Varga foto: montaj/GOLAZO.ro
„Nu Varga este patron la CFR!" Eugen Trică iese la atac și lansează acuzații uluitoare: „Am încercat să fiu diplomat"

Ștefan Neda
Publicat: 10.12.2025, ora 13:31
Actualizat: 10.12.2025, ora 13:32
  • Eugen Trică (49 de ani) a venit cu o serie de dezvăluiri incredibile despre Ioan Varga.
  • Reacția fostului jucător de la CFR a venit după ce patronul clujenilor l-a jignit într-o declarație anterioară.

În urmă cu o lună, Ioan Varga a avut un derapaj la adresa lui Trică, pe care l-a numite „analfabet”, lucru care l-a determinat pe antrenor să rupă orice legătură cu patronul fostei sale echipe.

Eugen Trică: „Ioan Varga nu este patron la CFR Cluj”

Deranjat de jignirile lui Varga, Trică a declarat că omul de afaceri nu este patronul real al clubului din Cluj, făcând aluzie la presupusele legături ale acestuia cu lumea interlopă.

„Nu ne-am reglat deloc și nu am înțeles niciodată cum poate el să mă jignească pe mine. L-am lăsat deocamdată în pace. L-am lăsat pentru că am și eu o vârstă și, știi cum e, nu mai avem timp să ne împăcăm. Am devenit și eu un altfel de om, să spun așa, dar și acum mă doare. Mi-ai amintit. Adică un om, în 2007-2008, în perioada noastră de glorie, vine, stă cu noi, mănâncă cu noi, e alături de noi în tot ce facem.

Trăiește ca un suporter cu noi acele clipe frumoase, apoi vine și îl jignește pe unul care a contribuit decisiv. La brandul ăsta, pe care s-a urcat domnul Varga, cred că am pus și eu umărul. Eu, Cadu și toți ceilalți. Nu poți tu să spui așa ceva de unul care și-a rupt picioarele pentru CFR Cluj. Și nu vreau să spun mai multe despre cum a ajuns el să ia CFR. Încerc foarte mult să mă abțin, credeți-mă!

Eu îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă. Voi știți foarte bine că el, de fapt, nu este patronul CFR-ului. Știți, dar nu spune nimeni în spațiul public. El nu are treabă cu CFR-ul. Probabil că și de aceea începe să îl jignească pe unul care aproape a mâncat din aceeași farfurie cu el. M-a durut lucrul ăsta, am încercat să fiu diplomat. Și acum mă dor jignirile pe care mi le-a adus. Toată lumea de la Cluj știe ceea ce a făcut Eugen Trică acolo, a slăbit 30 de kilograme în acel campionat.

Atâta suferință, cât am pătimit eu pentru campionatul ăla... Și vine unul acum, că nu am cum să îi spun altfel, și mă jignește! E foarte urât din partea lui. Ca dovadă, l-am și blocat, nu mai este prietenul meu, este blocat în telefon și vă spun ca să și închidem. Să nu mai pronunțe niciodată în viața lui numele de Eugen Trică!”, a transmis Trică, potrivit gsp.ro.

Eugen Trică: „Varga nu se va compara niciodată cu Arpad Paszkany”

În plus, Trică a venit și o comparație surprinzătoare, între Varga și fostul patron controversat al CFR-ului, Arpad Paszkany.

„Și să îi mai spun ceva. Poate să câștige 50 de campionate cu CFR și Champions League, nu se va compara niciodată cu Arpad Paszkany. Să țineți minte ce vă spun! Nu are nimic din fotbal, nimic omenesc în el. Are altfel de lucruri în el, pe lângă fotbal.

Dacă mă apuc eu acum să vorbesc de el, cum a făcut primele milioane. Știți cum a făcut el primele milioane? Hai că știți. Să închidem subiectul, m-a durut foarte mult. Credeți-mă că nu dormeam nopțile, mă tot gândeam să ies, să fac. Am dat-o civilizat acum. Deci să nu mai pronunțe niciodată în viața lui numele de Trică”, a mai spus Eugen Trică.

CFR Cluj liga 1 arpad paszkany Eugen Trica ioan varga
