Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui”

- U Craiova - Mainz 1-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a criticat deciziile „centralului” Dario Bel.
- Legenda clubului din Bănie i-a luat apărarea lui Ștefan Baiaram (22 de ani), care a luat cartonaș galben la capătul primei reprize.
Atât Baiaram cât și Nicușor Bancu au criticat decizia arbitrului croat de a pune capăt primei părți a jocului, când oltenii au avut șansa de a declanșa un contraatac.
Sorin Cârțu critică arbitrii pentru cartonașul galben primit de Baiaram: „A iritat”
Întrebat despre cartonașul galben primit de Ștefan Baiaram, oficialul de la Universitatea Craiova consideră că avertismentul a fost acordat ușor.
„N-aș avea niște cuvinte pentru brigada de arbitraj. A fost una care a iritat. Nu știu de ce i-a dat galben acolo. Era normal să protesteze.
Acțiunea pe care au avut-o (n.r. - cei de la Mainz)... au lăsat să o consume și când am plecat noi, atunci s-a terminat”, a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.
Filipe Coelho l-a introdus, în minutul 64, pe Monday Etim în locul lui Ștefan Baiaram: „I-a dat un galben, care poate a contat in schimbarea lui”, a spus Cârțu.
Sorin Cârțu: „Visăm frumos”
Universitatea Craiova are șanse reale de a se califica în fazele eliminatorii ale Conference League, dar Sorin Cârțu se concentrează pe forma de joc a echipei:
„Visăm frumos cu cele 7 puncte. Avem un tonus de competiție bun și avem o stare care poate să îți dea confort și pentru meciurile din campionat”.
Programul Universității Craiova în Conference League
- Rakow - U Craiova 2-0
- U Craiova - FC Noah 1-1
- Rapid Viena - U Craiova 0-1
- U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
- 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova
Clasamentul grupei în Conference League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Samsunspor
|7-0
|9
|2. Celje
|8-4
|9
|3. Mainz
|4-2
|9
|4. Rakow
|7-2
|8
|5. AEK Larnaca
|5-0
|7
|6. Rayo Vallecano
|8-6
|7
|7. Strasbourg
|5-3
|7
|8. Lausanne
|5-3
|7
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Sigma Olomouc
|5-5
|7
|10. U Craiova
|3-3
|7
|11. Fiorentina
|6-2
|6
|12. Lech Poznan
|9-6
|6
|13. Crystal Palace
|5-2
|6
|14. Shakhtar
|6-4
|6
|15. Zrinjski
|7-8
|6
|16. AZ Alkmaar
|4-7
|6
|17. KuPS
|4-2
|5
|18. Omonia
|4-3
|5
|19. Drita
|3-2
|5
|20. Jagiellonia
|3-2
|5
|21. AEK Atena
|8-4
|4
|22. Sparta Praga
|4-2
|4
|23. Noah
|3-3
|4
|24. Rijeka
|2-2
|4
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Shkendija
|2-3
|4
|26. Lincoln
|4-10
|4
|27. Dynamo Kiev
|6-7
|3
|28. Legia Varșovia
|3-4
|3
|29. Slovan Bratislava
|4-7
|3
|30. Hamrun Spartans
|3-6
|3
|31. Hacken
|4-6
|2
|32. Shelbourne
|0-4
|1
|33. Shamrock
|2-7
|1
|34. Breidablik
|0-5
|1
|35. Aberdeen
|2-9
|1
|36. Rapid Viena
|2-12
|0