Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui”

U Craiova - Mainz 1-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a criticat deciziile „centralului” Dario Bel.

Legenda clubului din Bănie i-a luat apărarea lui Ștefan Baiaram (22 de ani), care a luat cartonaș galben la capătul primei reprize.

Atât Baiaram cât și Nicușor Bancu au criticat decizia arbitrului croat de a pune capăt primei părți a jocului, când oltenii au avut șansa de a declanșa un contraatac.

Sorin Cârțu critică arbitrii pentru cartonașul galben primit de Baiaram: „A iritat”

Întrebat despre cartonașul galben primit de Ștefan Baiaram, oficialul de la Universitatea Craiova consideră că avertismentul a fost acordat ușor.

„ N-aș avea niște cuvinte pentru brigada de arbitraj. A fost una care a iritat. Nu știu de ce i-a dat galben acolo. Era normal să protesteze.

Acțiunea pe care au avut-o (n.r. - cei de la Mainz)... au lăsat să o consume și când am plecat noi, atunci s-a terminat”, a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.

Filipe Coelho l-a introdus, în minutul 64, pe Monday Etim în locul lui Ștefan Baiaram: „I-a dat un galben, care poate a contat in schimbarea lui”, a spus Cârțu.

Sorin Cârțu: „Visăm frumos”

Universitatea Craiova are șanse reale de a se califica în fazele eliminatorii ale Conference League, dar Sorin Cârțu se concentrează pe forma de joc a echipei:

„Visăm frumos cu cele 7 puncte. Avem un tonus de competiție bun și avem o stare care poate să îți dea confort și pentru meciurile din campionat”.

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Clasamentul grupei în Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 8-4 9 3. Mainz 4-2 9 4. Rakow 7-2 8 5. AEK Larnaca 5-0 7 6. Rayo Vallecano 8-6 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Lausanne 5-3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Sigma Olomouc 5-5 7 10. U Craiova 3-3 7 11. Fiorentina 6-2 6 12. Lech Poznan 9-6 6 13. Crystal Palace 5-2 6 14. Shakhtar 6-4 6 15. Zrinjski 7-8 6 16. AZ Alkmaar 4-7 6 17. KuPS 4-2 5 18. Omonia 4-3 5 19. Drita 3-2 5 20. Jagiellonia 3-2 5 21. AEK Atena 8-4 4 22. Sparta Praga 4-2 4 23. Noah 3-3 4 24. Rijeka 2-2 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Shkendija 2-3 4 26. Lincoln 4-10 4 27. Dynamo Kiev 6-7 3 28. Legia Varșovia 3-4 3 29. Slovan Bratislava 4-7 3 30. Hamrun Spartans 3-6 3 31. Hacken 4-6 2 32. Shelbourne 0-4 1 33. Shamrock 2-7 1 34. Breidablik 0-5 1 35. Aberdeen 2-9 1 36. Rapid Viena 2-12 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport