Arbitrul a comis-o 😅 FOTO. Gafa de la Franța - Spania. Fanii nu l-au iertat

Franța - Spania 0-2. Arbitrul Ivan Barton (35 de ani) a comis o gafă incredibilă în debutul partidei din semifinalele CM 2026.

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În minutul 10 al partidei, Ivan Barton a acordat un fault în favoarea Spaniei. În momentul când a vrut să marcheze locul unde trebuia să se așeze zidul francezilor, „centralul” și-a dat seama că a uitat un lucru esențial.

Franta - Spania. Arbitrul Ivan Barton a comis o gafă incredibilă

În ciuda importanței acestui meci, arbitrul din El Salvador a conștientizat că a intrat pe teren fără spray-ul special folosit pentru marcarea acelor zone.

Vizibil stânjenit, Barton a fost nevoit să aștepte până când cel de-al patrulea oficial al partidei i-a adus elementul devenit esențial în arbitraj.

Ivan Barton și-a uitat spray-ul în meciul Franța - Spania. Foto: X/@gzt_spor

Reacția fanilor nu a întârziat să apară. Aceștia s-au declarat uimiți de eroare imensă comisă de Ivan Barton într-un asemenea meci.

„Hai, domnule arbitru, cum poți să uiți spray-ul?”

„Arbitrul și-a uitat spray-ul… gata, nu mai pot”

„Arbitrul: chei, portofel, telefon… spray-ul magic!”

„Arbitrul și-a uitat spray-ul – poți bifa asta pe cartonașul de bingo, dacă îl ai”

Lovitura liberă din apropierea careului Franței a fost executată de Alex Baena, dar șutul acestuia s-a oprit în zid.

Spania a deschis scorul în minutul 22, prin Oyarzabal, în urma unui penalty. Digne l-a lovit pe Yamal, încercând să degajeze, dar nu l-a văzut pe starul spaniol venind din spate.

Ulterior, ibericii au majorat diferența prin Pedro Porro, în minutul 22, după un șut la colțul scurt. Avantajul a fost suficient pentru calificarea în finală.

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