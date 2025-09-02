De ce rezistă Amorim pe bancă? Teoria bizară a lui Jamie Carragher despre antrenorul lui United: „Altfel era demis demult”
Jamie Carragher și Ruben Amorim. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

De ce rezistă Amorim pe bancă? Teoria bizară a lui Jamie Carragher despre antrenorul lui United: „Altfel era demis demult”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 15:14
  • Jamie Carragher (47 de ani), fostul fotbalist de la Liverpool, a lansat o teorie neobișnuită despre motivul pentru care Ruben Amorim (40 de ani) este păstrat pe banca lui Manchester United.
  • Fostul fundaș este de părere că, în ciuda rezultatelor slabe, aspectul fizic al lusitanului îl menține încă în funcție.

Portughezul se află pe banca lui United din noiembrie 2024, însă nu a obținut niciun trofeu și a terminat sezonul 2024-2025 pe locul 15 în Premier League.

Primă de „pensionare” la FCSB Câți bani va încasa Vlad Chiricheș după ce a fost pus pe linie moartă: „Asta e umilință?”
Citește și
Primă de „pensionare” la FCSB Câți bani va încasa Vlad Chiricheș după ce a fost pus pe linie moartă: „Asta e umilință?”
Citește mai mult
Primă de „pensionare” la FCSB Câți bani va încasa Vlad Chiricheș după ce a fost pus pe linie moartă: „Asta e umilință?”

Jamie Carragher, despre Amorim: „Dacă nu era carismatic și arătos, era demis demult”

„E foarte bun la conferințele de presă, dar cum nu are rezultate, parcă îți vine să-i spui: «Taci!». Dacă ar fi câștigat, toți am fi zis: «Ce personaj!».

Acum se face gălăgie cu privire la revenirea lui Jose Mourinho în fotbalul englez, iar motivul e clar: Mourinho era un «box office», spunea lucruri care atrăgeau atenția, dar mai ales câștiga.

Eu cred că, dacă Amorim nu ar fi atât de carismatic la conferințele de presă și dacă nu ar avea și avantajul aspectului fizic, probabil ar fi fost demis de mult. Rezultatele lui sunt dezastruoase!”, a declarat Carragher, conform dailymail.co.uk.

19 înfrângeri
a înregistrat Manchester United sub comanda lui Ruben Amorim, mai multe decât victoriile obținute (18), la care se adaugă și 9 rezultate de egalitate

Deși Manchester United este un club cu 20 de titluri în Premier League și trei Ligi ale Campionilor, evaluat astăzi la aproximativ 750 de milioane de euro, Ruben Amorim a preluat echipa în 2024, într-un moment de criză.

Ten Hag o preluase pe United în sezonul 2022/23, când „Diavolii roșii” au terminat în Premier League pe locul trei. În sezonul 2023/24, echipa antrenată de olandez s-a clasat pe locul opt.

În stagiunea curentă, înfrângerea de pe teren propriu cu Arsenal (0-1), urmată de un egal cu Fulham (1-1) și eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii cu Grimsby Town (3-2 după loviturile de departajare), au amplificat tensiunile pe „Old Trafford”.

Uitați-vă la Unai Emery și Eddie Howe. Nu sunt antrenori care se bat la titlu, dar sunt foarte buni. Și atunci, cum să credem că Amorim are toate răspunsurile pentru a readuce Manchester United în frunte? În Premier League sunt mulți antrenori mai experimentați și mai valoroși, iar pentru el va fi extrem de dificil să schimbe situația. Jamie Carragher

Paul Scholes, fostul mijlocaș al lui United, a adăugat:

„Nu au rezolvat problemele acolo unde trebuia: în atac, la mijloc și la portar. Are 4-5 mijlocași, dar joacă doar cu doi și nu găsește combinația potrivită. Iar cuplul Casemiro – Fernandes te poate duce spre titlu.”

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Joe Bugner a decedat Fostul pugilist care l-a înfruntat de două ori pe Muhammad Ali  s-a stins la 75 de ani
Box
13:21
Joe Bugner a decedat Fostul pugilist care l-a înfruntat de două ori pe Muhammad Ali s-a stins la 75 de ani
Citește mai mult
Joe Bugner a decedat Fostul pugilist care l-a înfruntat de două ori pe Muhammad Ali  s-a stins la 75 de ani
Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla” de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul”
Nationala
13:05
Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla” de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul”
Citește mai mult
Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla” de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
Manchester United Premier League Ruben Amorim Jamie Carragher
Știrile zilei din sport
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Campionate
14:10
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Citește mai mult
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Nationala
12:17
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Citește mai mult
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Stranieri
13:24
„Hagi a acceptat!” Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Citește mai mult
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:14
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
18:46
Protestatarii au oprit La Vuelta! Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
Protestatarii au oprit La Vuelta!  Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
18:02
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
18:53
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Top stiri din sport
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Nationala
09:01
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Citește mai mult
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
09:48
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Superliga
10:30
Radunovic s-a rupt! Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Citește mai mult
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
11:20
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 17 rapid 10 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
03.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share