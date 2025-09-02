De ce rezistă Amorim pe bancă? Teoria bizară a lui Jamie Carragher despre antrenorul lui United: „Altfel era demis demult”

Jamie Carragher (47 de ani), fostul fotbalist de la Liverpool, a lansat o teorie neobișnuită despre motivul pentru care Ruben Amorim (40 de ani) este păstrat pe banca lui Manchester United.

Fostul fundaș este de părere că, în ciuda rezultatelor slabe, aspectul fizic al lusitanului îl menține încă în funcție.

Portughezul se află pe banca lui United din noiembrie 2024, însă nu a obținut niciun trofeu și a terminat sezonul 2024-2025 pe locul 15 în Premier League.

Jamie Carragher, despre Amorim: „Dacă nu era carismatic și arătos, era demis demult”

„E foarte bun la conferințele de presă, dar cum nu are rezultate, parcă îți vine să-i spui: «Taci!». Dacă ar fi câștigat, toți am fi zis: «Ce personaj!».

Acum se face gălăgie cu privire la revenirea lui Jose Mourinho în fotbalul englez, iar motivul e clar: Mourinho era un «box office», spunea lucruri care atrăgeau atenția, dar mai ales câștiga.

Eu cred că, dacă Amorim nu ar fi atât de carismatic la conferințele de presă și dacă nu ar avea și avantajul aspectului fizic, probabil ar fi fost demis de mult. Rezultatele lui sunt dezastruoase!”, a declarat Carragher, conform dailymail.co.uk.

19 înfrângeri a înregistrat Manchester United sub comanda lui Ruben Amorim, mai multe decât victoriile obținute (18), la care se adaugă și 9 rezultate de egalitate

Deși Manchester United este un club cu 20 de titluri în Premier League și trei Ligi ale Campionilor, evaluat astăzi la aproximativ 750 de milioane de euro, Ruben Amorim a preluat echipa în 2024, într-un moment de criză.

Ten Hag o preluase pe United în sezonul 2022/23, când „Diavolii roșii” au terminat în Premier League pe locul trei. În sezonul 2023/24, echipa antrenată de olandez s-a clasat pe locul opt.

În stagiunea curentă, înfrângerea de pe teren propriu cu Arsenal (0-1), urmată de un egal cu Fulham (1-1) și eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii cu Grimsby Town (3-2 după loviturile de departajare), au amplificat tensiunile pe „Old Trafford”.

Uitați-vă la Unai Emery și Eddie Howe. Nu sunt antrenori care se bat la titlu, dar sunt foarte buni. Și atunci, cum să credem că Amorim are toate răspunsurile pentru a readuce Manchester United în frunte? În Premier League sunt mulți antrenori mai experimentați și mai valoroși, iar pentru el va fi extrem de dificil să schimbe situația. Jamie Carragher

Paul Scholes, fostul mijlocaș al lui United, a adăugat:

„Nu au rezolvat problemele acolo unde trebuia: în atac, la mijloc și la portar. Are 4-5 mijlocași, dar joacă doar cu doi și nu găsește combinația potrivită. Iar cuplul Casemiro – Fernandes te poate duce spre titlu.”

