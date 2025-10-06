„Barcelona trebuie să-l vândă!” Legenda lui Liverpool nu crede că fotbalistul mai are viitor în blaugrana, după ce a făcut cu Sevilla +9 foto
„Barcelona trebuie să-l vândă!” Legenda lui Liverpool nu crede că fotbalistul mai are viitor în blaugrana, după ce a făcut cu Sevilla

  • Jamie Carragher (47 de ani), fostul fundaș central de la Liverpool, a îndemnat-o pe Barcelona să-l vândă pe Ronald Araujo (26 de ani), după înfrângerea cu Sevilla, 1-4.

Araujo a fost titular în meciul de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, dar a avut o evoluție de coșmar.

A comis o lovitură de pedeapsă prin care Sevilla a deschis rapid scorul, iar apoi a părut debusolat pe toată durata primei reprize. A fost schimbat la pauză de Hansi Flick.

Jamie Carragher, îndemn pentru Barcelona în legătură cu Araujo: „Să-l vândă”

Acum, legenda „cormoranilor”, Jamie Carragher, l-a criticat în termeni duri pe internaționalul uruguayan și a sfătuit-o pe Barcelona să-l vândă cât mai rapid.

„De fiecare dată când Barcelona se confruntă cu un adversar de elită, el se deconectează, iar acest lucru îi costă scump.

Dacă Barcelona vrea să aibă rezultate bune, trebuie să-l vândă, cu siguranță”, a declarat Jamie Carragher la Sky Sports, citat de sport.es.

FOTO. Penalty-ul făcut de Araujo în meciul cu Sevilla

Penalty Sevilla - FC Barcelona
Penalty Sevilla - FC Barcelona

Penalty Sevilla - FC Barcelona Penalty Sevilla - FC Barcelona Penalty Sevilla - FC Barcelona Penalty Sevilla - FC Barcelona Penalty Sevilla - FC Barcelona
Jamie Carragher: „Araujo are o deficiență care afectează echipa”

Carragher a mers mai departe, analizând ceea ce el consideră a fi defectele recurente ale lui Araujo:

„Îmi place atitudinea pe care Araujo o are la meciuri, dar vine un moment în care pasiunea nu mai este suficientă. Să fii fundaș la acest nivel ține de luarea deciziilor, nu doar la intrări.

Și aici Araujo are o deficiență care ajunge să-i afecteze echipa în momentele decisive și în meciurile importante ale sezonului”, a concluzionat Carragher pentru sursa citată.

Ronald Araujo a ajuns la Barcelona pe 29 august 2018 de la Boston River, formație din Uruguay. Inițial, a semnat cu echipa de rezerve a catalanilor, fiind promovat la echipa mare în sezonul 2020 - 2021.

182
de meciuri a bifat Ronald Araujo în tricoul Barcelonei. A marcat de 11 ori și a reușit 7 pase decisive.

În ianuarie anul acesta, stoperul de 26 de ani și-a prelungit contractul cu campioana Spaniei până în 2031, după ce, în acel mercato, a fost foarte aproape de a ajunge la Juventus.

Rezumat VIDEO. Sevilla - Barcelona 4-1

