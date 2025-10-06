Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) a abandonat partida contra lui Tallon Griekspoor (29 de ani, locul 31 ATP), din cauza problemelor medicale.

Italianul a ratat șansa de a redeveni lider în clasamentul ATP.

Jucătorul de tenis din Italia a avut parte de un meci solicitant împotriva lui Tallon Griekspoor și a fost nevoit să abandoneze la 7-6, 5-7, 2-3.

Jannik Sinner a părăsit Shanghai Masters din cauza crampelor musculare

În setul decisiv al meciului cu Tallon Griekspoor, Jannik Sinner a suferit crampe severe. Jucătorul italian a început să șchiopăteze.

Acesta a fost ajutat de fizioterapeutul său să ajungă la scaun, pentru a încerca să se recupereze.

Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat în cele trei minute disponibile de pauză și Jannik Sinner a fost forțat să abandoneze partida.

Regulamentul nu consideră crampele ca o accidentare cauzată de joc și oprirea jocului pentru această problemă este percepută precum o pauză normală.

Traseul lui Jannik Sinner s-a oprit în Turul 3 al Turneului de la Shanghai, în timp ce Griekspoor îl va întâlni, în optimile de finală, pe monegascul Valentin Vacherot (26 de ani, locul 204 ATP).

Jannik Sinner ratează șansa de a redeveni lider mondial

Jannik Sinner a ratat ocazia de a recăpăta fotoliul de lider în clasamentul mondial, după ce s-a retras în Turneul de la Shanghai.

Un triumf în China și unul la Viena Open, ce va avea loc în perioada 20-26 octombrie, ar fi consemnat „rocada” în clasamentul ATP între Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Cei doi sportivi sunt despărțiți, în acest moment, de 590 de puncte în clasamentul mondial.

