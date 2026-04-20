Căpitanul și-a pierdut cumpătul VIDEO. A sărit la  gâtul arbitrului!  Ce a urmat
Jan Boril/ Foto: captura ecran X@Tchéquie France
Căpitanul și-a pierdut cumpătul VIDEO. A sărit la gâtul arbitrului! Ce a urmat

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 18:01
  • Jan Boril (35 de ani), căpitanul celor de la Slavia Praga, și-a pierdut cumpătul la meciul cu Hradec Kralove 1-2, din etapa #30 a campionatului Cehiei.

Au fost momente tensionate pe finalul meciului Hradec Kralove -Slavia Praga.

Jan Boril a sărit la gâtul arbitrului

În minutul 88, la scorul de 1-1, oaspeții au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Youssoupha Mbodji (22 de ani), care a făcut un fault la marginea careului din poziția de ultim apărător.

Vladimir Darida (35 de ani) a executat lovitura liberă, iar mingea l-a lovit în mână pe un jucător al celor de la Slavia Praga.

Inițial, „centralul” acordase doar corner pentru Kralove, dar a fost chemat la marginea terenului să revadă faza pe monitorul VAR pentru un potențial penalty.

Arbitrul și-a schimbat rapid decizia și a dictat lovitură de la 11 metri pentru gazde, ceea ce l-a înfuriat pe căpitanul Slaviei, Jan Boril.

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a văzut un galben pentru proteste, iar apoi s-a apropiat amenințător de arbitrul Cerny.

„Centralul” nu a stat la discuții și i-a acordat imediat și al doilea galben lui Boril, care a fost ținut cu greu de coechipierii săi înainte de a părăsi terenul.

Ulterior, penalty-ul a fost transformat de același Vladimir Darida.

Jindrich Trpisovsky: „Complet inutil să fii eliminat așa și să țipi la arbitru”

Antrenorul Slaviei a oferit și el o primă reacție cu privire la eliminarea căpitanului său.

„Știu că a fost o fază controversată, dar nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Este absolut inutil să fii eliminat în felul acesta și să țipi la arbitru, asta e clar. Au precedat-o două decizii greșite în defensivă.

Și totul culminează cu faptul că primim un cartonaș roșu fără sens și pierdem șansa de a mai influența meciul. Dăm frâu liber frustrării. Am devalorizat astfel prestația pe care am avut-o pe teren, am irosit-o complet”, a declarat Jindrich Trpisovsky, citat de isport.blesk.cz.

Sursa menționată a dat și câteva detalii din raportul arbitrului, care aveau legătură cu cu eliminarea lui Boril.

„Primul cartonaș galben pentru întârzierea reluării jocului înainte de executarea loviturii de la 11 metri.

Al doilea cartonaș galben și, ulterior, cartonașul roșu pentru manifestări de nemulțumire și proteste verbale (pentru ce mi-ai dat cartonașul ăla galben), cerând explicații pentru acordarea primului cartonaș galben într-un stil conflictual.

După acordarea cartonașului roșu, jucătorul nr. 18 a continuat comportamentul conflictual, spunându-i arbitrului «te aștept înăuntru (n.r. la vestiare)».

Cu o etapă înaintea finalului sezonului regulat din Cehia, Slavia Praga este lider, cu 68 de puncte, la cinci în fața rivalei Sparta.

Rezumat VIDEO. Hradec Kralove -Slavia Praga 2-1

cehia Slavia Praga arbitru tensiuni jan boril hradec kralove
