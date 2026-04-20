- Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a doborât un nou record! A devenit tenismenul care a petrecut cel mai mult timp în TOP 5 ATP. Pe cine a întrecut, mai jos în articol.
Deși Djokovic se confruntă cu probleme de sănătate care l-au forțat să rateze turneele de la Miami, Monte Carlo și Madrid, sportivul sârb a stabilit un nou record la începutul acestei săptămâni.
Novak Djokovic a stabilit un nou record! L-a depășit pe Roger Federer
Sârbul a devenit jucătorul care a petrecut cel mai mult timp în vârful clasamentului tenisului mondial, cu 860 de săptămâni în top 5 ATP, scrie tennistemple.com.
Djokovic, care ocupă în prezent locul 4 în clasamentul ATP, a doborât recordul deținut de Roger Federer, care s-a retras în 2022. Elvețianul petrecuse 859 de săptămâni în top 5 ATP.
Podiumul este completat de Rafael Nadal, care a petrecut 837 de săptămâni în vârful tenisului mondial.
Din toate aceste săptămâni care i-au adus lui Djokovic un nou record, în 428 dintre acestea sârbul a fost clasat pe primul loc în clasamentul ATP.
Cum sunt împărțite cele 860 de săptămâni ale lui Djokovic în top 5:
- Locul 1: 428 săptămâni
- Locul 2: 171 săptămâni
- Locul 3: 165 săptămâni
- Locul 4: 59 săptămâni (inclusiv această săptămână)
- Locul 5: 37 săptămâni
Djokovic mai poate doborî un record deținut de Federer până la finalul acestui an. Dacă va continua să rămână în elita tenisului masculin, atunci sârbul poate deveni și cel mai longeviv jucător din top 10 ATP.
În prezent, recordul este deținut de Roger Federer, cu 968 de săptămâni, iar Djokovic a bifat acum cea de-a 939-a săptămână în Top 10.