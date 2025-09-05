Îi fac poftele lui Gâlcă Rapid forțează transferul fotbalistului trecut prin Ligue 1 » A răpus Craiova în Europa +43 foto
Jan Repas. Foto: Imago
Superliga

Îi fac poftele lui Gâlcă Rapid forțează transferul fotbalistului trecut prin Ligue 1 » A răpus Craiova în Europa

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 14:30
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 14:30
  • Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a anunțat că giuleștenii vor să facă încă un transfer, un fotbalist dorit de tehnicianul Costel Gâlcă (53 de ani).
  • Ar fi vorba despre Jan Repas (28 de ani), internațional sloven de la NK Maribor, care în trecut a jucat în Ligue 1 (Franța)

Rapid este neînvinsă după primele opt etape din Superliga, însă Costel Gâlcă vrea să-și consolideze linia mediană.

Rapid vrea să îl transfere pe Jan Repas, mijlocaș cu peste 200 de meciuri jucate în prima ligă din Slovenia

Giuleștenii ar purta negocieri pentru transferul mijlocașului sloven Jan Repas, care a adunat peste 200 de apariții în prima ligă din țara natală, potrivit gsp.ro.

În 2017 a ridicat Cupa Sloveniei cu NK Domzale, apoi a fost cumpărat de Caen pentru un milion de euro.

15
meciuri în Ligue 1 și alte 10 partide în Ligue 2 a disputat Jan Repas în tricoul lui Caen

Ulterior, s-a transferat la NK Maribor, echipă alături de care a câștigat campionatul sloven în sezonul 2021-2022.

Cifrele lui Jan Repas:

  • Nk Maribor - 208 meciuri, 24 de goluri, 34 de pase decisive
  • NK Domzale - 60 de meciuri, opt goluri, șapte pase decisive
  • SM Caen - 31 de meciuri

Repas a jucat patru meciuri pentru naționala Sloveniei. Trei dintre ele au avut loc în 2017, iar ultima oară și-a reprezentat țara în ianuarie 2024.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Jan Repas, conform transfermarkt.com

Jan Repas îi știe bine pe români

Repas a jucat pentru prima oară împotriva unei echipe din România în sezonul 2022/23, când NK Maribor s-a duelat cu CFR Cluj în play-off-ul Conference League.

Nu s-a aflat în lot la primul meci, 0-0 în Slovenia, însă a jucat 93 de minute în Gruia, unde a fost 1-0 pentru CFR.

Universitatea Craiova, liderul din Liga 1, nu are deloc amintiri plăcute cu mijlocașul sloven. În sezonul 2024/25, Repas a marcat golul de 1-0 pentru NK Maribor în manșa tur a „dublei” din turul 2 preliminar al Conference League, scor final 2-0.

Ulterior, a pasat decisiv la prima reușită a echipei sale din retur. Echipa din Bănie s-a impus atunci cu 3-2, însă a fost eliminată, 3-4 la general.

Jan Repas, dorit la Rapid de Costel Gâlcă

În urmă cu câteva zile, Victor Angelescu anunța că Giuleștenii caută un nou mijlocaș, fără să dea alte detalii legate de jucător.

Suntem în negocieri pentru un mijlocaș pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Nu unul sau doi jucători, ci doar un singur jucător vrem să mai aducem.

Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: ori ajunge la noi, ori rămâne la acel club”, a declarat Angelescu, conform digisport.ro.

Rapid i-a adus în această vară pe Lars Kramer (gratis), Drilon Hazrollaj (900.000 de euro), Antoine Baroan (400.000 de euro), Kader Keita (200.000 de euro) și pe Raul Stanciu (100.000 de euro).

O schimbare semnificativă față de perioada de mercato din sezonul anterior, care i-a costat pe giuleșteni aproape cinci milioane de euro.

27,6 milioane de euro
valorează lotul giuleștenilor, conform transfermarkt.com. Cel mai scump jucător este Claudiu Petrila (2,5 milioane), urmat de Andrei Borza (2 milioane) și Alexandru Dobre (1,8 milioane)

La centrul terenului, Gâlcă poate conta pe:

  • Kader Keita (24 de ani) - mijlocaș defensiv
  • Jakub Hromada (29 de ani) - mijlocaș defensiv
  • Cătălin Vulturar (21 de ani) - mijlocaș defensiv
  • Diogo Mendes (27 de ani) - accidentat, mijlocaș defensiv
  • Tobias Christensen (25 de ani) - mijlocaș central
  • Constantin Grameni (22 de ani) - mijlocaș central
  • Luka Gojkovic (25 de ani) - mijlocaș ofensiv
  • Gabriel Gheorghe (18 ani) - mijlocaș ofensiv

Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus cu 2-0 în fața celor de la UTA Arad, în etapa #8 din Superliga.

Momentan, Rapid se află pe locul secund, cu 18 puncte acumulate, la două lungimi de liderul Universitatea Craiova.

Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg

Pentru giuleșteni urmează meciul cu U Cluj, pe 12 septembrie, de la ora 21:00.

transfer liga 1 rapid maribor NK Maribor jan repas
