Sinner, la un pas să abandoneze! FOTO. Italianul a trecut prin momente de coșmar la Australian Open:  „Nu știu ce să fac!” +12 foto
Jannik Sinner FOTO: IMAGO
Sinner, la un pas să abandoneze! FOTO. Italianul a trecut prin momente de coșmar la Australian Open: „Nu știu ce să fac!”

  • Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a acuzat probleme medicale în timpul meciului cu Eliot Spizzirri (24 de ani, #85 ATP), de la Australian Open, scor 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, în favoarea italianului.

În cea mai călduroasă zi a turneului australian, Sinner și Spizzirri au înfruntat un adversar nemilos: căldura extremă. Din cauza temperaturii ridicate, italianul a acuzat crampe și a fost la un pas de a abandona.

Jannik Sinner, aproape să cedeze la Australian Open

Într-o zi în care temperaturile au atins chiar 40 de grade Celsius, căldura i-a pus mari probleme lui Jannik Sinner, dar a fost salvat de regula privind căldura extremă, care a permis închiderea acoperișului arenei.

Sinner a luat și o pauză de 10 minute între seturile trei și patru, în conformitate cu aceeași regulă privind căldura extremă. Și acest lucru s-a dovedit crucial, deoarece italianul a revenit pe teren cu forțe proaspete și a câștigat în trei ore și 45 de minute.

După ce a pierdut primul set împotriva lui Spizzirri, Sinner a început lent și cel de-al doilea set, dar și-a revenit rapid și a câștigat cu 6-3. Deși lucrurile păreau să meargă bine pentru sportivul italian, la începutul setului al treilea acesta a acuzat probleme medicale.

Concret, Sinner a avut crampe atât la mâini, cât și la picioare. Acesta s-a chinuit să joace pentru o perioadă, iar la un moment dat a cedat a fost surprins când le-a spus celor din staff: „Nu știu ce să fac!”.

Jannik Sinner, crampe la Australian Open FOTO Captură X (7).jpg
Jannik Sinner, crampe la Australian Open FOTO Captură X (7).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Jannik Sinner, crampe la Australian Open FOTO Captură X (1).jpg Jannik Sinner, crampe la Australian Open FOTO Captură X (2).jpg Jannik Sinner, crampe la Australian Open FOTO Captură X (3).jpg Jannik Sinner, crampe la Australian Open FOTO Captură X (4).jpg Jannik Sinner, crampe la Australian Open FOTO Captură X (5).jpg
+12 Foto
La 3-1 a început un val insuportabil de căldură, iar jocul a fost întrerupt pentru o perioadă, timp în care lui Sinner i-au fost aplicate masaje și a consumat suc de castraveți. După această pauză, Sinner a revenit pe teren, a recuperat rapid și a încheiat setul al treilea cu 6-4.

În setul al patrulea, Sinner a pierdut din nou serviciul, dar a recuperat imediat cu un contrabreak și a dus scorul la 3-2. Acesta a continuat evoluția bună pe final, reușind să se impună în fața lui Spizzirri. Astfel, Sinner își va continua drumul spre apărarea titlului obținut în 2025.

Jannik Sinner, despre problemele cauzate de căldură: „M-am chinuit mult azi”

La finalul partidei cu Spizzirri, Sinner a vorbit despre victoria obținută cu greu pe canicula de la Melbourne, dar și despre problemele medicale cu care s-a confruntat.

„În primul rând, vreau să-l felicit pe Spizzirri. Este un jucător incredibil. A arătat că poate avea un sezon grozav și îi urez asta.

Astăzi m-am chinuit mult fizic. Am avut noroc cu regula căldurii, mi-am luat timp și am început să mă simt mai bine pe măsură ce meciul a avansat. Sunt foarte, foarte fericit că am câștigat.

Crampele au început cu piciorul, iar apoi s-au extins la brațe. Asta e sportul. Știu că este ceva ce trebuie să îmbunătățesc. Am o echipă grozavă în spatele meu care mă împinge în direcția corectă. În același timp, tenisul este un sport foarte mental.

Încerc să rămân cât mai calm cu putință. Sunt aici să lupt, sunt aici să joc fiecare punct cât de bine pot. Astăzi am văzut rezultatul: chiar dacă nu joc cât mai bine, încerc să dau tot ce pot... cu cooperarea voastră a tuturor... mi-ați oferit un sprijin deosebit. Înseamnă mult pentru mine”, a declarat Sinner, conform gazzetta.it.

Sinner a mai avut probleme similare în trecut

În trecut, Jannik Sinner a mai trecut prin astfel de momente, cel mai recent fiind Masters-ul de la Shanghai, de anul trecut. Atunci, italianul a acuzat crampe și aproape că nu a mai putut merge, tot din cauza căldurii.

Pentru a rezolva aceste probleme, acesta și-a petrecut ultimele două presezoane la Dubai, pentru a se acomoda cu nivelul ridicat de căldură.

„Acum mergem de două ori la rând la Dubai din cauza condițiilor meteorologice. Anul acesta nu a fost la fel de cald ca anul trecut. Am impresia că uneori nu există explicații reale.

De exemplu, în noaptea asta nu am dormit așa cum mi-aș fi dorit. Calitatea somnului nu a fost perfectă. Poate din cauza asta, poate nu.

Indiferent de asta, încerc să fiu în cea mai bună formă posibilă în fiecare zi. În ceea ce privește recuperarea, totul merge în direcția bună. Se poate întâmpla”, a mai spus Sinner, conform 30express.co.uk.

