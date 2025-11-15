Sinner, parcurs imaculat VIDEO.  Fostul lider ATP s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an consecutiv
Jannik Sinner/ Foto: IMAGO
Sinner, parcurs imaculat VIDEO. Fostul lider ATP s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an consecutiv

Publicat: 15.11.2025, ora 18:20
  • Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este primul finalist de la Turneul Campionilor, după ce l-a învins în semifinale pe Alex De Minaur (26 de ani, #7 ATP), scor 7-5, 6-2.
  • Fostul lider mondial nu a pierdut niciun set în competiția de la Torino.
  • În ultimul act, italianul va da piept cu învingătorul partidei Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) - Felix Auger Aliassime (25 de ani, #8 ATP).

Jannik Sinner își continuă parcusul perfect de la Turneul Campionilor. Italianul s-a calificat în ultimul act al competiției de la Torino, pentru al treilea an consecutiv.

Jannik Sinner, primul finalist de la Turneul Campionilor

În semifinale, fostul lider ATP l-a întâlnit pe australianul Alex De Minaur, cunoscut pentru deplasarea sa excelentă pe teren.

Primul set al duelului a fost unul echilibrat. Cei doi au mers cap la cap până la scorul de 5-5, unde Sinner a reușit să facă primul break al meciului, care s-a dovedit decisiv în adjudecarea actului inaugural.

Setul doi a început cum nu se poate mai rău pentru De Minaur.

Favoritul tribunelor s-a distanțat rapid la 4-0, după ce a reușit mai multe lovituri de efect, ce l-au lăsat fără replică pe sportivul din Australia.

Judecătorul ce ocupă locul 7 în clasamentul ATP a încercat să revină, însă a reușit să-și treacă în cont doar două gameuri, ambele câștigate cu serviciul.

Sinner a închis meciul după o oră și 53 de minute și s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în finala Turneului Campionilor.

În 2023, italianul a fost învins de Novak Djokovic cu un dublu 3-6, în timp ce anul trecut a reușit să câștige turneul, după ce a trecut de americanul Taylor Fritz, 6-4, 6-4.

4 titluri de Grand Slam
a cucerit Jannik Sinner: Australian Open 2024 și 2025, US Open 2024 și Wimbledon 2025

Pentru a-și apăra trofeul câștigat în 2024, Sinner va trebui să treacă în ultimul act de învingătorul partidei Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) - Felix Auger Aliassime (25 de ani, #8 ATP).

Cea de-a doua semifinală de la Turneul Campionilor este programată în această seară, cu începere de la ora 21:00.

