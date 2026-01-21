Kyrgios sau Kim Jong Un?  Răspunsul amuzant dat de Jannik Sinner, atunci când a fost întrebat pe cine ar alege pentru un meci de dublu

Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) , deținătorul trofeului de la Australian Open, a primit una dintre cele mai bizare întrebări ale carierei.

, deținătorul trofeului de la Australian Open, a primit una dintre cele mai bizare întrebări ale carierei. Italianul a fost pus să aleagă cu cine ar prefera să joace la dublu dintre Nick Kyrgios (30 de ani, #673 ATP) și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

Jannik Sinner s-a calificat în turul doi de la Australian Open, după ce a profitat de abandonul francezului Hugo Gaston (25 de ani, #93 ATP), la scorul de 6-2, 6-1.

Ulterior, fostul lider mondial a fost invitat la podcastul Pod Laver Arena.

Jannik Sinner a avut de ales între Nick Kyrgios și dictatorul Kim Jong Un

În cadrul rubricii „Ce ai prefera?”, Sinner a fost pus să aleagă între Nick Kyrgios și dictatorul Kim Jong Un pentru un meci de dublu.

„Pentru a juca tenis, cu siguranță îl aleg pe Nick. Nu vreau să pierd. Dar pentru a petrece timp împreună, sincer… nu știu”, a fost răspunsul lui Jannik spre amuzamentul celor prezenți în studio.

Sinner was asked who he'd rather play doubles with between Nick Kyrgios or Kim Jong Un



Jannik: "Well playing tennis definitely with Nick. I don't want to lose... but also to hang out, honestly..”



"You don't have to answer" 😭



Jannik: "I don't know" 💀

pic.twitter.com/1zQVDDQUiE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

Revolta lui Kyrgios după suspendarea pe 3 luni a lui Sinner

Răspunsul italianul vine la câteva luni după atacurile fostului finalist de Grand Slam cu privire la testul antidoping pozitiv.

Kyrgios s-a înfuriat văzând că Sinner a fost exclus numai trei luni, deși ieșise pozitiv de două ori la Clostebol.

Nick s-a revoltat după hotărârea WADA, care a considerat vinovată doar echipa italianului.

„Așadar, WADA a comunicat că ar fi fost o suspendare de unu-doi ani. Evident, echipa lui Sinner a făcut tot posibilul să accepte suspendarea de trei luni, fără titluri pierdute, fără bani din premii pierduți.

Vinovat sau nu? O zi tristă pentru tenis. Nu există corectitudine în tenis”, a fost unul din mesajele lui Kyrios pe X, în vara lui 2025.

Și o repostare: „Zi rea pentru tenis”. În mesajul inițial, era și comentariul legat de mai mulți sportivi care nu au beneficiat de clemență în cazurile de dopaj. Printre acele nume, și cel al lui Halep:

„Sunt sigur că Simona Halep și-ar fi dorit o suspendare de trei luni”.

Nu vreau să răspund la ceea ce a zis Kyrgios. Fiecare e liber să spună ce vrea Jannik Sinner, în 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport