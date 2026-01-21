Luptăm cu Turcia pe toate fronturile România va înfrunta aceeași națională și la în barajul pentru Mondialul de handbal masculin: „Îi batem 100%”

George Buricea (46 de ani) a vorbit despre viitorul naționalei de handbal masculin.

Selecționerul este încrezător într-un succes cu Turcia în turul al doilea al barajului pentru Mondialul din 2027, națională pe care România o înfruntă și la fotbal.

România se duela cu Turcia atât la fotbal, cât și la handbal masculin, ambele întâlniri contând pentru calificarea la următoarea ediție a Campionatelor Mondiale.

George Buricea: „Batem Turcia 100%”

După ce a pierdut și ultimul meci de la Campionatul European, scor 23-24 cu Macedonia, Buricea privește foarte optimist viitorul și crede că România poate ajunge în ultimul act al barajului pentru CM 2027.

„Contractul meu expiră pe 28 aprilie, exact cât are şi domnul preşedinte mandatul. Nu depinde de mine dacă mai rămân.

Dacă noi câștigam cu Macedonia, nu mai jucam în martie calificările cu Turcia, dubla cu Turcia, ca să te duci în play-off. Iar în play-off îţi vin cele din primele 15 de la European.

În martie avem dubla cu Turcia. Probabil că acea dublă va decide viitorul meu la naţională, eu nu am de unde să ştiu. Ar trebui să îl întrebaţi pe domnul preşedinte.

E dublă manşă. Turcia e sub noi. Cu mine sau fără mine, România va câştiga acea dublă manşă, iar după se va trage la sorţi pentru play-off-ul pentru Mondial”, a declarat George Buricea, potrivit as.ro.

Întrebat și despre barajul naționalei de fotbal, tot cu Turcia, Buricea a transmis:

„Noi jucăm pe 20-22 martie, în perioada aia. Noi îi batem 100%. Sper să bată şi la fotbal, dar naţionala Turciei e foarte bună. Noi avem dublă, primul la ei, apoi la noi”.

Când se joacă ambele baraje contra Turciei

Handbal masculin:

Turcia - România, 18/19 martie, partida tur

România - Turcia, 21/22 martie, partida retur

*urmează și turul trei în cazul unei calificări.

Fotbal:

Turcia - România, 26 martie, de la ora 19:00

*câștigătoarea duelului va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Posibilul program al naționalei de fotbal, dacă se va califica la CM 2026:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

