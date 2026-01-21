Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa

Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a analizat situația de la Genoa și a vorbit la superlativ de Dan Șucu (62 de ani), patronul formației din Serie A.

Invitat la podcastul Il Genoano Atipico și Urban Zone, Mandorlini a declarat că Dan Șucu are o abordare atipică față de ceilalți patroni din România.

Andrea Mandorlini, despre Dan Șucu: „Nu are nimic în comun cu patronii clasici din România”

„Genoa de astăzi, văzută din perspectiva mea din România, are un președinte extraordinar. Îmi place foarte mult de Dan Șucu.

Este un om cu o inteligență remarcabilă și apreciez modul în care gestionează clubul. Nu are nimic în comun cu patronii clasici din România.

În ultimul an și jumătate, lucrând în România, am avut ocazia să-i urmăresc interviurile lui Dan Șucu.

Nu este genul de conducător care caută expunerea excesivă, este mereu echilibrat, într-un club important, cu o galerie dură, iar acest echilibru l-a demonstrat și la Genoa. Pot spune doar lucruri bune.

Din punctul meu de vedere, este un patron de prim nivel, foarte diferit de patronii români, extrem de potent financiar și cu o inteligență aparte. Îi doresc tot binele lui și clubului Genoa.

A făcut un pas important, neașteptat pentru mulți, dar este o persoană capabilă să realizeze lucruri importante pentru această societate, care are nevoie de stabilitate”, a declarat Mandorlini, citat de sport.ro.

45 de milioane de euro a plătit Dan Șucu pentru a prelua 77% dintre acțiunile clubului Genoa, în decembrie 2024

În acest moment, Genoa ocupă locul 16, cu 20 de puncte, după 21 de etape. Pentru partida patronată de Dan Șucu urmează partida cu Bologna, programată duminică, cu începere de la ora 16:00.

