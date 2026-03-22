Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Tenis

Silviu Dumitru
Publicat: 22.03.2026, ora 20:10
Actualizat: 22.03.2026, ora 21:11
  • Jaqueline Cristian (27 de ani, #36 WTA) s-a calificat în optimile turneului Miami Open, de categorie WTA 1.000.
  • Românca a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (31 de ani, #11 WTA), scor 6-3, 4-6, 7-6(5).

Continuă rezultatele excelente pentru sportivele noastre pe tărâm american! După ce a trecut de Peyton Stearns, una dintre favoritele publicului, Jaqueline a eliminat și o jucătoare mult mai bine clasată.

Jaqueline Cristian, în optimi la Miami Open. Victorie cu Ekaterina Alexandrova

Cristian a câștigat primul set cu 6-3: s-a impus de două ori la retur, în timp ce Alexandrova nu a reușit să-i „spargă” serviciul.

Jucătoarea din Rusia a câștigat setul secund cu 6-4 și a condus cu break în setul decisiv (4-2), însă românca n-a renunțat la luptă!

Jaqueline a trecut în avantaj (5-4), a rezistat după revenirea Ekaterinei, când s-a aflat la doar două puncte distanță de înfrângere (5-6 și 40-40), și s-a impus cu 7-5 în tiebreak. Partida a durat două ore și 39 de minute.

Aceasta este a doua victorie obținută de Jaqueline în fața Ekaterinei în 2026, după 6-4, 6-4 la Adelaide, pe 12 ianuarie. Rusoaica a câștigat primul meci direct, scor 6-1, 6-2, la Tokyo, în octombrie 2025.

  • Este pentru prima oară când Jaqueline Cristian ajunge în optimile unui turneu de categorie WTA 1.000.

Statistica meciului dintre Cristian și Alexandrova:

  • Ași: 3-7
  • Duble greșeli: 2-6
  • Puncte câștigate cu primul serviciu: 39/59 (66%) - 50/74 (68%)
  • Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 18/37 (49%) - 14/38 (37%)
  • Mingi de break fructificate: 5/13 - 4/6.

Grație acestui succes, Jaqueline a urcat pe locul 34 în ierarhia WTA LIVE, cu 1.382 de puncte. Cea mai bună clasare a sa a fost poziția 33, la finalul lunii februarie.

Românca va avea o misiune foarte dificilă în optimi, unde se va duela cu Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA). Americanca le-a eliminat pe Francesca Jones (25 de ani, #93 WTA) și Leylah Fernandez (23 de ani, #25 WTA).

Pegula s-a impus categoric în singura partidă disputată împotriva lui Cristian, 6-0, 6-1 la Australian Open 2023.

105.720 de dolari
este premiul pe care și l-a asigurat Jaqueline Cristian prin calificarea în sferturile turneului Miami Open

România este reprezentată în următoarea fază a competiției din SUA și de Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA), care va da peste Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA).

Gabriela Ruse (28 de ani, #84 WTA) a fost eliminată de Madison Keys (31 de ani, #18 WTA) în turul al doilea.

