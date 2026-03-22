Drăgușin, martor la dezastru Tottenham, eșec usturător cu Nottingham Forest » Spurs e la  un punct de retrogradare!
Tottenham - Nottingham Forest/ Foto: IMAGO
Stranieri

Drăgușin, martor la dezastru Tottenham, eșec usturător cu Nottingham Forest » Spurs e la un punct de retrogradare!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 19:39
  • Tottenham a fost învinsă categoric, scor 3-0, pe teren propriu de Nottingham Forest, în etapa #31 din Premier League.
  • Radu Drăgușin (24 de ani) a fost rezervă neutilizată la gazde.

Continuă dezastrul pentru Tottenham în Premier League. Formația antrenată de Igor Tudor a bifat al șaselea eșec în ultimele opt etape și este la doar un punct de locurile retrogradabile!

Tragedie la Istanbul  Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri 
Citește și
Tragedie la Istanbul Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri
Citește mai mult
Tragedie la Istanbul  Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri 

Tottenham, eșec usturător cu Nottingham Forest

Fără Radu Drăgușin, lăsat doar pe banca de rezerve, Spurs a avut primele ocazii ale meciului prin Mathys Tel și Richarlison.

A urmat o perioadă în care cele două echipe s-au anihilat reciproc, înainte ca Nottingham să dea lovitura la una dintre ultimele faze ale primei reprize.

Brazilianul Igor Jesus l-a învins pe Vicario, după un corner executat de Neco Williams.

Tottenham a alergat după egalare, însă cei care au marcat au fost tot „pădurarii”.

Morgan Gibbs-White a dus scorul la 2-0 pentru Nottingham, în minutul 62, moment în care fanii londonezilor au considerat că le-a fost de ajuns și au început, treptat, să părăsească stadionul.

Spurs e la un punct de retrogradare

Dezastrul a continuat pentru Tottenham, care a mai încasat un gol până la finalul meciului. Nigerianul Taiwo Awoniyi a stabilit scorul final cu reușita sa din minutul 87.

În urma acestui rezultat, Spurs este pe locul 17, ultimul ce asigură salvarea în Premier League, cu 30 de puncte, unul în spatele celor de la West Ham United, formație ce a pierdut în această etapă, 0-1, cu Aston Villa!

Finalul sezonului se anunță unul infernal pentru gruparea lui Igor Tudor, care mai are de jucat cu echipe precum Sunderland, Brighton, Aston Villa, Leeds, Chelsea sau Everton.

Singurul adversar accesibil al lui Tottenham ar putea fi Wolves, echipă ca și retrogradată, însă „lupii” au demonstrat în ultimele etape că sunt o formație greu de bătut.

Citește și

Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast
Handbal
18:32
Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast
Citește mai mult
Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast
 „Cel mai important meci din carieră”  VIDEO. Virgil Ghiță nu se teme de atmosfera din Turcia: „O să ne motiveze”
Nationala
18:27
„Cel mai important meci din carieră” VIDEO. Virgil Ghiță nu se teme de atmosfera din Turcia: „O să ne motiveze”
Citește mai mult
 „Cel mai important meci din carieră”  VIDEO. Virgil Ghiță nu se teme de atmosfera din Turcia: „O să ne motiveze”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune
Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune
Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune
Premier League tottenham retrogradare Nottingham Forest radu dragusin
Știrile zilei din sport
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Handbal
22.03
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Citește mai mult
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Tenis
22.03
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Nationala
22.03
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO Portarul naționalei a fost dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Citește mai mult
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
22:14
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
22:59
„E degradant” Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră”
„E degradant” Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră”
23:33
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Top stiri
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Nationala
22.03
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Citește mai mult
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Fost deputat ia indemnizație de merit  ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
Diverse
22.03
Fost deputat ia indemnizație de merit ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
Citește mai mult
Fost deputat ia indemnizație de merit  ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
„Nu ne simțim inferiori”  Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
Campionatul Mondial
22.03
„Nu ne simțim inferiori” Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
Citește mai mult
„Nu ne simțim inferiori”  Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”
B365
22.03
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”
Citește mai mult
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 39 rapid 23 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share