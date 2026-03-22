Drăgușin, martor la dezastru Tottenham, eșec usturător cu Nottingham Forest » Spurs e la  un punct de retrogradare!

Tottenham a fost învinsă categoric, scor 3-0, pe teren propriu de Nottingham Forest, în etapa #31 din Premier League.

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost rezervă neutilizată la gazde.

Continuă dezastrul pentru Tottenham în Premier League. Formația antrenată de Igor Tudor a bifat al șaselea eșec în ultimele opt etape și este la doar un punct de locurile retrogradabile!

Tottenham, eșec usturător cu Nottingham Forest

Fără Radu Drăgușin, lăsat doar pe banca de rezerve, Spurs a avut primele ocazii ale meciului prin Mathys Tel și Richarlison.

A urmat o perioadă în care cele două echipe s-au anihilat reciproc, înainte ca Nottingham să dea lovitura la una dintre ultimele faze ale primei reprize.

Brazilianul Igor Jesus l-a învins pe Vicario, după un corner executat de Neco Williams.

Tottenham a alergat după egalare, însă cei care au marcat au fost tot „pădurarii”.

Morgan Gibbs-White a dus scorul la 2-0 pentru Nottingham, în minutul 62, moment în care fanii londonezilor au considerat că le-a fost de ajuns și au început, treptat, să părăsească stadionul.

Spurs e la un punct de retrogradare

Dezastrul a continuat pentru Tottenham, care a mai încasat un gol până la finalul meciului. Nigerianul Taiwo Awoniyi a stabilit scorul final cu reușita sa din minutul 87.

În urma acestui rezultat, Spurs este pe locul 17, ultimul ce asigură salvarea în Premier League, cu 30 de puncte, unul în spatele celor de la West Ham United, formație ce a pierdut în această etapă, 0-1, cu Aston Villa!

Finalul sezonului se anunță unul infernal pentru gruparea lui Igor Tudor, care mai are de jucat cu echipe precum Sunderland, Brighton, Aston Villa, Leeds, Chelsea sau Everton.

Singurul adversar accesibil al lui Tottenham ar putea fi Wolves, echipă ca și retrogradată, însă „lupii” au demonstrat în ultimele etape că sunt o formație greu de bătut.

