Sorana Cîrstea, în optimi Românca s-a calificat în turul următor la Miami Open. Va înfrunta numărul #4 mondial » Gabriela Ruse, eliminată

Sorana Cîrstea (35 de ani, #29 WTA) s-a calificat în optimile turneului Miami Open, după ce a învins-o pe Elise Mertens (30 de ani, #20 WTA).

Gabriela Ruse (28 de ani, #84 WTA) a fost eliminată, după ce a pierdut duelul din turul 2 cu Madison Keys (31 de ani, #18 WTA).

Sorana Cîrstea și Elise Mertens s-au întâlnit, sâmbătă, în turul 3 al turneului Miami Open. Sportiva română s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, după o oră și 19 minute de joc.

Sorana Cîrstea, în optimi la Miami Open. Duel de foc cu Coco Gauff

Sorana Cîrstea nu a întâmpinat mari probleme cu Elise Mertens. Primul set a fost unul echilibrat. La scorul de 4-3 în favoarea româncei, aceasta a apăsat accelerația și nu i-a mai acordat nicio șansă adversarei sale.

Cîrstea s-a impus, astfel, în primul set cu scorul de 6-3, după 38 de minute de joc.

Mertens a început perfect setul al doilea. Belgianca a câștigat primul game la 0, Sorana Cîrstea nereușind să se impună.

Jucătoarea română a rezistat presiunii, după ce Mertens a avut patru mingi de de break. Totuși, belgianca a mai câștigat un game la 0, dar Sorana a revenit într-un mod spectaculos.

Aceasta a câștigat 5 game-uri consecutive și a câștigat și al doilea set, scor final 6-3, 6-2.

105.720 de dolari și 120 de puncte WTA a primit Sorana Cîrstea pentru calificarea în optimi la Miami Open

În optimile competiției, Sorana Cîrstea va da peste Coco Gauff, ocupanta locului 4 mondial. Meciul va avea loc luni, de la ora 17:00 (ora României).

Gabriela Ruse, eliminată în turul 2

În turul 2 la Miami Open, Gabi Ruse a întâlnit-o pe Madison Keys, locul 18 mondial.

Sportiva americană s-a impus fără mari emoții, în două seturi, scor final 6-0, 6-3, după o oră și 5 minute de joc.

Madison Keys a început ca din tun primul set, pe care l-a câștigat în doar 22 de minute, scor 6-0, fără să-i acorde prea multe șanse Gabrielei Ruse.

În setul secund, românca a câștigat trei game-uri, după mai multe greșeli comise de Keys, dar nu a fost de ajuns. Jucătoarea americană s-a redresat rapid și s-a impus și în al doilea set, scor 6-3.

Astfel, drumul Gabrielei Ruse la Miami Open s-a oprit în turul 2. În următoarea fază a competiției, Madison Keys va da peste Qinwen Zheng, într-o partidă care va avea loc astăzi, de la ora 22:30 (ora României).

36.110 dolari și 35 de puncte WTA a primit Gabriela Ruse pentru participarea la Miami Open

Jaqueline Cristian, o altă româncă care participă la Miami Open, o va întâlni astăzi, de la ora 17:00 (ora României), pe Ekaterina Alexandrova, favorita numărul 11, în turul 3 al turneului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport