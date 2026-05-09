„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”

CFR CLUJ - U CRAIOVA 0-0. Marius Baciu (51 de ani), Aurel Țicleanu (67 de ani) și Bogdan Cosmescu, analiștii postului TV Prima Sport, au fost dezamăgiți de ce s-a întâmplat în Gruia.

Cele două formații au remizat în cadrul etapei a opta din play-off-ul Ligii 1, rezultat care face ca lupta pentru titlu să devină și mai palpitantă.

CFR CLUJ - U CRAIOVA 0-0 . Baciu, Țicleanu și Cosmescu: „Nota 4! Două ore pierdute din viață"

Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Universității Craiova, s-a declarat nemulțumit de ceea ce a văzut, acordând nota „4 spre 5”.

„CFR a intrat cu teamă, i-a fost frică de joc. La pauză şi-a asumat ceva riscuri şi s-a apropiat puţin de poartă”.

Marius Baciu, fost căpitan al Stelei, a avut și el o părere similară. În plus, l-a criticat pe „centralul” Istvan Kovacs.

„Nota 4. Mi s-a părut că, în prima repriză, CFR a fost foarte fricoasă. Nu înţeleg de ce, le-a venit multă lume la stadion.

În rest, fiecare a aşteptat greşeala celuilalt. În plus, aş vrea să spun că nu mi-a plăcut Istvan Kovacs, a făcut tot să nu rişte ceva, vreo fază complicată”.

Bogdan Cosmescu, comentatorul de la Prima Sport, a fost cel mai critic dintre cei trei. Acesta a spus că și-a pierdut două ore din viață urmărind meciul și a criticat sistemul de joc ales de Filipe Coelho pentru această partidă.

„Eu dau nota 3. Două ore pierdute din viaţa mea, iar viaţa e din ce în ce mai scurtă. Dacă ai 20 de ani nu te deranjează, dar pe mine... Istvan Kovacs e în stare de mult mai mult, astăzi a fost bine.

Sistemul lui Coelho i-a omorât pe Bancu şi Mora, nu aveau unde să urce! Vă zic un singur lucru: Craiova nu va avea meci uşor în Giuleşti, dacă va mai avea nevoie de ceva în ultima etapă.

Rapid va încerca să o încurce, desigur, dacă va mai avea pentru ce să joace”, a spus Bogdan Cosmescu, citat de orangesport.ro.

