Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
Jaqueline Cristian/ Foto : IMAGO
Tenis

Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 18:02
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 18:26
  • Jaqueline Cristian (27 de ani) și Su-wei Hsieh (39 de ani) au fost eliminate în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Seul.
  • Perechea româno-taiwaneză a pierdut în fața celei formate din Barbora Krejcikova (29 de ani) și Katerina Siniakova (29 de ani), scor 6-4, 7-6(3).

Jaqueline Cristian a fost eliminată în turneul de simplu de Emma Răducanu (22 de ani, #33 WTA), iar acum a cedat și în turneul de dublu, acolo unde a făcut echipă cu taiwaneza Su-wei Hsieh.

Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Citește și
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Citește mai mult
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa

Jaqueline Cristian și Su-wei Hsieh, eliminate în sferturi la Seul

Echipa româno-taiwaneză a început cum nu se poate mai rău partida în fața multiplelor campioane de Grand Slam din Cehia.

Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova au reușit să facă break și să se desprindă la 2-0.

Ulterior, Cristian și Hsieh au egalat situația pe tabelă, dar și-au pierdut din nou serviciul. Acela s-a dovedit momentul decisiv al actului inaugural câștigat de cehoaice cu 6-4.

Setul doi a avut un scenariu similar. Barbora și Katerina s-au distanțat la 2-0, însă au fost rapid egalate. De această dată, s-a mers cap la cap până în tiebreak.

Acolo, Jaqueline și Su-wei au făcut doar trei puncte și au fost eliminate. Meciul a durat o oră și 39 de minute.

Krejcikova are în palmares 2 titluri majore la simplu și 7 la dublu, în timp ce Siniakova se poate mândri cu 10 la dublu. Cele două s-au impus împreună și la Turneul Campioanelor și la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021).

Și Su-wei Hsieh, partenera româncei, a câștigat de-a lungul carierei 7 titluri de Grand Slam, toate la dublu.

9.840 de dolari
este premiul cu care au fost recompensate Cristian și Su-Wei Hsieh pentru parcursul lor. Vor primi și 108 puncte WTA

Astfel, după această înfrângere, România a rămas fără reprezentantă în turneul din Coreea de Sud.

Joi, Sorana Cîrstea (35 de ani, #66 WTA) a fost și ea eliminată de Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA), în sferturile de finală ale turneului de simplu, scor 3-6, 2-6. Sportiva din Târgoviște nu a participat în proba de dublu.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

Încredere mare sau naivitate? Lixandru, înainte de Botoșani - FCSB: „Stau destul de rău lucrurile, dar...” » Ce spune Crețu
Superliga
16:07
Încredere mare sau naivitate? Lixandru, înainte de Botoșani - FCSB: „Stau destul de rău lucrurile, dar...” » Ce spune Crețu
Citește mai mult
Încredere mare sau naivitate? Lixandru, înainte de Botoșani - FCSB: „Stau destul de rău lucrurile, dar...” » Ce spune Crețu
Hamilton și-a vândut toate mașinile FOTO. Motivul neașteptat pentru care englezul a renunțat la colecția în valoare de 15 milioane de euro
Formula 1
14:50
Hamilton și-a vândut toate mașinile FOTO. Motivul neașteptat pentru care englezul a renunțat la colecția în valoare de 15 milioane de euro
Citește mai mult
Hamilton și-a vândut toate mașinile FOTO. Motivul neașteptat pentru care englezul a renunțat la colecția în valoare de 15 milioane de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
tenis wta seul jaqueline cristian su-wei hsieh
Știrile zilei din sport
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Superliga
19.09
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Citește mai mult
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Superliga
19.09
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Citește mai mult
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Campionate
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Citește mai mult
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Superliga
19.09
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Citește mai mult
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:16
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
10:06
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
23:34
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Superliga
00:06
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Citește mai mult
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
Superliga
19.09
„Bucurați-vă!” Gigi Becali, resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?”
Citește mai mult
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Superliga
19.09
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Citește mai mult
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Superliga
19.09
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Citește mai mult
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share