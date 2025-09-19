Jaqueline Cristian (27 de ani) și Su-wei Hsieh (39 de ani) au fost eliminate în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Seul.

(39 de ani) Perechea româno-taiwaneză a pierdut în fața celei formate din Barbora Krejcikova (29 de ani) și Katerina Siniakova (29 de ani), scor 6-4, 7-6(3).

Jaqueline Cristian a fost eliminată în turneul de simplu de Emma Răducanu (22 de ani, #33 WTA), iar acum a cedat și în turneul de dublu, acolo unde a făcut echipă cu taiwaneza Su-wei Hsieh.

Jaqueline Cristian și Su-wei Hsieh, eliminate în sferturi la Seul

Echipa româno-taiwaneză a început cum nu se poate mai rău partida în fața multiplelor campioane de Grand Slam din Cehia.

Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova au reușit să facă break și să se desprindă la 2-0.

Ulterior, Cristian și Hsieh au egalat situația pe tabelă, dar și-au pierdut din nou serviciul. Acela s-a dovedit momentul decisiv al actului inaugural câștigat de cehoaice cu 6-4.

Setul doi a avut un scenariu similar. Barbora și Katerina s-au distanțat la 2-0, însă au fost rapid egalate. De această dată, s-a mers cap la cap până în tiebreak.

Acolo, Jaqueline și Su-wei au făcut doar trei puncte și au fost eliminate. Meciul a durat o oră și 39 de minute.

Krejcikova are în palmares 2 titluri majore la simplu și 7 la dublu, în timp ce Siniakova se poate mândri cu 10 la dublu. Cele două s-au impus împreună și la Turneul Campioanelor și la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021).

Și Su-wei Hsieh, partenera româncei, a câștigat de-a lungul carierei 7 titluri de Grand Slam, toate la dublu.

9.840 de dolari este premiul cu care au fost recompensate Cristian și Su-Wei Hsieh pentru parcursul lor. Vor primi și 108 puncte WTA

Astfel, după această înfrângere, România a rămas fără reprezentantă în turneul din Coreea de Sud.

Joi, Sorana Cîrstea (35 de ani, #66 WTA) a fost și ea eliminată de Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA), în sferturile de finală ale turneului de simplu, scor 3-6, 2-6. Sportiva din Târgoviște nu a participat în proba de dublu.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport