Jaqueline Cristian a ratat finala Românca a fost la un pas de ultimul act la Strasbourg, dar a cedat în decisiv în fața principalei favorite

Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) a ratat calificarea în finala turneului WTA 500 de la Strasbourg, după un meci intens cu Victoria Mboko (19 ani, #9 WTA), principala favorită a competiției.

Românca a cedat în trei seturi, scor 6-7(3), 6-3, 2-6.

Jaqueline a început excelent și s-a desprins la 5-2 în primul act. A avut trei mingi de set, dar Mboko a revenit, a trimis setul în tie-break, unde s-a impus cu 7-3.

Jaqueline Cristian a ratat finala la Strasbourg

Cristian a reacționat bine în setul al doilea. A dus scorul la 4-1, moment în care Mboko a cerut time-out medical, dar românca nu și-a pierdut ritmul și a trimis partida în decisiv, după 6-3.

Setul al treilea a fost controlat de jucătoarea din Canada. Jaqueline a câștigat primul game, însă Mboko a revenit rapid, s-a desprins și a închis meciul cu 6-2, calificându-se în finala turneului din Franța.

Jucătoarea din Canada o va înfrunta în ultimul act cu Emma Navarro (25 de ani, #39 WTA).

195 de puncte WTA și-a asigurat Jaqueline Cristian prin calificarea în semifinalele turneului de la Strasbourg. Românca va primi și un premiu de 57.395 de euro pentru parcursul din competiția din Franța.

Finalista învinsă va primi 325 de puncte și 99.565 de euro, iar câștigătoarea turneului va încasa 500 de puncte și 161.310 euro.

