Jaqueline Cristian a ratat finala Românca a fost la un pas de ultimul act la Strasbourg, dar a cedat în decisiv în fața principalei favorite

- Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) a ratat calificarea în finala turneului WTA 500 de la Strasbourg, după un meci intens cu Victoria Mboko (19 ani, #9 WTA), principala favorită a competiției.
- Românca a cedat în trei seturi, scor 6-7(3), 6-3, 2-6.
Jaqueline a început excelent și s-a desprins la 5-2 în primul act. A avut trei mingi de set, dar Mboko a revenit, a trimis setul în tie-break, unde s-a impus cu 7-3.
Cristian a reacționat bine în setul al doilea. A dus scorul la 4-1, moment în care Mboko a cerut time-out medical, dar românca nu și-a pierdut ritmul și a trimis partida în decisiv, după 6-3.
Setul al treilea a fost controlat de jucătoarea din Canada. Jaqueline a câștigat primul game, însă Mboko a revenit rapid, s-a desprins și a închis meciul cu 6-2, calificându-se în finala turneului din Franța.
Jucătoarea din Canada o va înfrunta în ultimul act cu Emma Navarro (25 de ani, #39 WTA).
Finalista învinsă va primi 325 de puncte și 99.565 de euro, iar câștigătoarea turneului va încasa 500 de puncte și 161.310 euro.