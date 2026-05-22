Kepa Arrizabalaga (31 de ani), portarul lui Arsenal, ar fi intrat în atenția celor de la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

Nerazzurrii caută o soluție pentru postul de portar, în contextul în care Yann Sommer (37 de ani) ar urma să plece în această vară.

Inter ar lua în calcul varianta Kepa după ce pista Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul lui Tottenham, a devenit prea scumpă.

Kepa Arrizabalaga ar fi dorit de Cristi Chivu la Inter Milano

Formația italiană a fost aproape de un acord pentru portarul lui Tottenham, dar suma cerută ar fi schimbat planurile clubului, conform gazzetta.it.

În acest sezon, Vicario a încasat 65 de goluri în 43 de meciuri și a reușit să păstreze poarta intactă de 13 ori.

Portarul italian este cotat la 23 de milioane de euro pe Transfermarkt, iar Tottenham ar fi cerut aproximativ 20 de milioane de euro pentru transferul său, conform sports.yahoo.com.

Clubul italian s-a orientat spre Kepa, care ar urma să concureze cu Josep Martinez pentru postul de titular.

Spaniolul este în prezent rezerva lui David Raya la Arsenal, iar o mutare în Serie A i-ar putea oferi șansa de a lupta pentru mai multe minute.

11 meciuri a jucat Kepa în acest sezon pentru Arsenal. Portarul spaniol a păstrat poarta intactă de 4 ori și a primit 11 goluri. Arsenal l-a transferat pe Kepa în vara lui 2025, de la Chelsea, după ce i-a activat clauza de 5,8 milioane de euro. Spaniolul a semnat atunci un contract valabil pe trei ani cu formația londoneză.

În 2018, Chelsea plătea pentru el aproximativ 80 de milioane de euro, sumă care l-a transformat atunci în cel mai scump portar din istorie.

Kepa a câștigat Liga Campionilor cu Chelsea și Real Madrid, Europa League cu Chelsea. Poate deveni doar al doilea jucător care câștigă UCL cu trei echipe diferite, după Clarence Seedorf, dacă va ridica trofeul și cu Arsenal.

Inter îl ia în calcul pe Kepa pentru că are experiență și nu este titular sigur la Arsenal. Totuși, rămâne de văzut dacă portarul spaniol ar accepta să plece din Londra după sezonul bun al echipei, conform sursei citate.

FOTO: Inter Milano a câștigat titlul în Serie A

Formația italiană trebuie să ia rapid o decizie pentru postul de portar.

Dacă Yann Sommer va pleca, Inter trebuie să aleagă între a merge pe Josep Martinez ca titular sau a aduce un portar cu experiență, care să creeze concurență reală.

10 meciuri a jucat Josep Martinez în acest sezon. Portarul de 27 de ani a mai jucat la Genoa, Las Palmas și RB Leipzig

