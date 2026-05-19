Măsură radicală în Argentina Guvernul lui Javier Milei a decis: nu mai intri pe stadion dacă nu plătești pensia alimentară

Guvernul Argentinei, condus de Javier Milei (55 de ani), a decis să modifice regulile de acces pe stadioanele de fotbal.

Părinții care au restanțe la plata pensiei alimentare nu vor mai putea intra pe stadioane până când nu își achită datoriile.

Decizia modifică programul „Tribuna Segura” (Tribuna Sigură), folosit pentru controlul accesului la meciurile de fotbal.

Până acum, sistemul viza în special persoanele implicate în violențe, infracțiuni sau fapte care puteau pune în pericol siguranța publică la meciuri.

Regulă nouă introdusă în Argentina: Nu plătești pensia alimentară, nu intri la meci!

Noua reglementare introduce și criteriul obligațiilor familiale, astfel că datornicii la pensia alimentară pot fi opriți la intrarea pe stadion.

„Debitorii restanți la pensia alimentară nu mai intră pe stadioane.

Cine nu își îndeplinește obligațiile față de copii rămâne pe dinafară”, a spus Alejandra Monteoliva, ministra Securității Naționale, conform elespanol.com.

13.000 de persoane ar urma să fie vizate de măsură, potrivit Guvernului argentinian. Registrele cu părinții care au restanțe la plata pensiei alimentare vor fi conectate la sistemul de control de la stadioane.

Măsura face parte dintr-o practică tot mai folosită în Argentina, unde accesul pe stadioane este utilizat ca mijloc de presiune pentru respectarea unor obligații legale, conform sursei citate.

Autoritățile au transmis că restricția are scopul de a-i determina pe aceștia să își respecte obligațiile legale față de copii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport