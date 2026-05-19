„Și eu fac schimbări în minutul 20”  Noul antrenor de la FCSB, detalii despre discuția cu Gigi Becali  + Ce a spus Mihai Stoica

Marius Baciu (51 de ani), noul antrenor de la FCSB, a vorbit despre cum au decurs negocierile cu Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”.

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA al clubului, a spus care a fost factorul decisiv pentru care Baciu a fost alesul conducerii de la FCSB.

Marius Baciu a semnat cu FCSB pentru un an de zile, urmând să debuteze la meciul cu FC Botoșani, din play-off-ul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Cum au decurs negocierile dintre Marius Baciu și Gigi Becali

Întrebat despre discuțiile pe care le-a avut cu Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB, Marius Baciu a declarat:

„Eu am venit aici pentru a găsi cauza problemelor care sunt la acest moment. Dacă eram acum doi ani, nu cred că discutam despre asta, pentru că atunci au făcut performanță.

Cred că jucătorii ăștia pot să ajungă iarăși la un nivel foarte bun. Am văzut și niște copii foarte interesanți, sunt multe lucruri pozitive.

Mi s-a părut că au fost niște tatonări cu MM în urmă cu câteva zile. Nu credeam, iar când m-a sunat MM am crezut că mă cheamă să jucăm tenis de picior. Am rămas foarte surprins când m-a sunat nea Gigi.

Mi-a explicat, mi-a zis că e o persoană care m-a recomandat după ce a plecat Charalambous, dar nu a vrut să-mi spună cine e.

Știu discuțiile care au fost, știu prioritățile, dar dintre antrenorii români pe care FCSB i-a dorit, am înțeles că am rămas pe ultima sută de metri.

Mi-a explicat, eu i-am spus și lui MM că pentru mine există o persoană foarte importantă peste care nu pot sa trec, domnul Ciuclea (n.r. - fost om politic și finanțator al echipei Daco-Getica București, cel care l-a sfătuit să accepte propunerea de a antrena FCSB)”, a declarat Marius Baciu, la Prima Sport.

Marius Baciu, atunci când îmbrăca tricoul Stelei FOTO: Sport Pictures

Baciu a continuat: „I-am spus domnului Becali că vreau să fie înștiințat domnul Ciuclea, iar apoi vin fără probleme să ajut echipa care m-a făcut ce sunt astăzi.

Eu l-am cunoscut pe Gigi Becali ca investitor, nu ca patron, dar îl știu în vestiar, am interacționat cu el de multe ori. A fost foarte supărat pe mine când am plecat de la Steaua liber de contract, dar cred că mi-am făcut datoria bine până atunci.

I-am spus că nu pot veni doar pentru două etape, că nu am ce să fac, și a spus că nu discutăm asta pentru că înțelegerea va fi pe un an de zile. Atunci am zis că dacă pot să fiu de folos nu mai contează absolut nimic”.

Marius Baciu, despre pretențiile sale financiare: „ I-am spus lui Becali că nici nu mai contează”

După ce Gigi Becali a spus că pe Baciu nu l-a interesat salariul atunci când a semnat cu FCSB, antrenorul a oferit o reacție referitoare la acest subiect:

„Nu am spus că nu mă interesează, am spus că nici nu mai contează banii acum. Nu cred că sunt discuții de făcut, nu e o echipă care să nu plătească, care să nu-și respecte oamenii.

Știu ce se întâmplă acolo, am mulți oameni la FCSB pe care-i cunosc și știu că nu se vor întâmpla astfel de lucruri. Nu cred că eram eu într-o postură de a începe o negociere.

Știu că domnul Becali a vorbit cu domnul Ciuclea despre o parte financiară. Nu că nu mă interesează, pentru că mă interesează foarte mult, am și eu familie, dar cred că sunt niște lucruri de care țin mult mai mult cont. Omenia nu ți-o ia nimeni, iar de aici pleacă totul pentru mine.

Contractul e corect, trăim în România, iar eu vin din postura de fost căpitan al acestei echipe. E prea mare satisfacția mea că pot face ceva”.

Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali la echipă: „E posibil să am chiar eu nevoie de el”

Întrebat despre imixtiunile patronului grupării „roș-albastre”, Marius Baciu a spus:

„Am avut o discuție cu domnul Becali și cu MM. Vor fi momente în care poate chiar o sa am eu nevoie de ei, mai ales acum, pentru că nu cunosc totul foarte bine.

Vreau să se înțeleagă că eu țin foarte mult la jucători, de asta nu vreau să-i văd nemulțumiți. Și eu fac schimbări în minutul 20 și am fost criticat pentru lucrul acesta de-a lungul carierei”.

Marius Baciu va debuta pe Ghencea: „Nu am fost niciodată acolo. Am fost foarte supărat după inaugurare”

Căpitan al Stelei la sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000, Marius Baciu nu a fost invitat la inaugurarea noului stadion din Ghencea, motiv pentru care a ales să nu meargă la niciun meci pe noua arenă. Acum, va debuta acolo ca antrenor la FCSB, în semifinala barajului, cu Botoșani.

„Vezi ce înseamnă paradoxul. Eu nici n-am fost invitat la inaugurarea stadionului și am fost foarte supărat, pentru că am jucat și eu câteva sute de meciuri acolo. N-am vrut să mai merg la meciuri, chiar dacă sunt oameni apropiați mie acolo, Oprița, nea Adi Bumbescu...

Eu n-am fost la niciun meci, niciodată. Am primit și eu o bucată de gazon când l-au dărâmat, dar nu am fost pe noul stadion.

Au fost pe acolo și unii care nu prea au jucat pentru Steaua. Poate m-au uitat, nu mai contează acum.

(n.r. - Motivul să fie poziționarea în conflictul FCSB - Steaua?) E posibil și lucrul acesta”, a conchis noul antrenor de la FCSB.

Mihai Stoica: „Prezența lui la emisiuni a fost decisivă”

Marius Baciu și Mihai Stoica au fost colegi de platou, ca analiști la postul TV Prima Sport. Întrebat dacă rolul lui Baciu la emisiune a contat, Mihai Stoica a declarat:

„A fost decisivă. Nu numai aici, în emisiune, cât și lângă emisiune. Eu nu-l cunoșteam pe Marius Baciu, iar stând cu el de vorbă ... Știi, de foarte multe ori ai revelații, când cunoști pe cineva, nu știi mare lucru despre el, dar după realizezi că nu e chiar ce credeai.

În cazul lui nu credeam nimic, pentru că nu ne cunoșteam. Sunt foarte mulți oameni care jignesc, mulți analiști și invitați care vor să iasă în evidență, unii jignind chiar grav.

N-am văzut asta la Ilie Dumitrescu, să ia peste picior pe cineva, și nici pe Marius Baciu nu l-am auzit. Aici se vedea clar că e al nostru (n.r. - râde)”.

