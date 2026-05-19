Managerul, bun de plată   Conducătorul unei școli de fotbal intrate în faliment, obligat de instanță să acopere integral prejudiciul de peste 300.000 de €
Publicat: 19.05.2026, ora 18:44
Actualizat: 19.05.2026, ora 22:22
  • Decizie importantă a Tribunalului Constanța într-un dosar de insolvență din fotbalul juvenil: fostul manager al unei școli de fotbal intrate în faliment a fost obligat să acopere integral un prejudiciu de peste 300.000 de euro.

Numeroase cluburi din fotbalul românesc au folosit în ultimii ani insolvența și falimentul ca pe un mecanism prin care au șters datorii de milioane de euro.

Școala de Fotbal Farul Constanța 2010, în insolvență

De la Dinamo București, Rapid București, FCU Craiova, U Cluj, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați sau Poli Timișoara, până la academii de copii și juniori, acest tipar s-a repetat constant în ultimele decenii.

În multe situații, intrarea în insolvență sau faliment a însemnat și „resetarea” datoriilor acumulate. În practică, o parte importantă din pasiv a rămas nerecuperată, iar nota de plată a căzut pe umerii statului, cu pierderi de sute de milioane de lei.

În acest context, Tribunalul Constanța a pronunțat luni, 18 mai, o decizie cu efect direct asupra răspunderii personale a administratorilor din sport.

Instanța a admis cererea formulată de administratorul judiciar în cadrul procedurii de faliment a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Farul Constanța 2010.

Judecătorul-sindic a dispus atragerea răspunderii personale a fostului manager Bogdan Ionuț Chiriță.

În urma hotărârii, acesta a fost obligat să suporte din buzunarul propriu întregul pasiv al asociației, în valoare de 1.678.937,95 lei, aproximativ 335.000 de euro.

În soluția publicată de instanță pe portalul just.ro se arată:

„Admite cererea, astfel cum a fost precizată. În temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune ca pasivul debitoarei ASOCIAȚIA «CLUBUL SPORTIV ȘCOALA DE FOTBAL FARUL CONSTANȚA 2010», respectiv suma de 1.678.937,95 lei, să fie suportat de pârâtul Chiriță Bogdan Ionuț, în calitate de fost manager.

Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constan?a. Pronunţată astăzi, 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Pe scurt, judecătorul-sindic a concluzionat că fostul conducător al clubului a contribuit la ajungerea asociației în stare de insolvență și trebuie să plătească personal datoriile asociației.

Potrivit documentelor prezentate de administratorul judiciar, în baza a trei Hotărâri de Consiliu Local, adoptate în perioada 2012-2014, Consiliul Județean Constanța a finanțat asociația cu suma totală de 1.166.000 lei.

Asociația Clubul Sportiv Școala de Fotbal Farul Constanța 2010 a intrat în procedura insolvenței în data de 13 martie 2023, la cererea Unității Administrativ Teritorială (UAT) a județului Constanța, care revendică o creanță în valoare de 570.000 lei (aproximativ 114.000 de euro).

La 26 ianuarie 2026, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în procedura de faliment a debitoarei. Instanța a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și a decis dizolvarea asociației, precum și ridicarea dreptului de administrare.

