Cât va lipsi Bîrligea Atacantul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea stupidă din meciul cu Hermannstadt

Daniel Bîrligea (25 de ani) și-a aflat pedeapsa după gestul necontrolat din partida cu Hermannstadt, scor 3-3.

Atacantul a văzut cartonașul roșu în urma a două galbene văzute în interval de trei minute, după contrele avute cu arbitrul Radu Petrescu.

FCSB a avut o partidă dificilă la Sibiu, de unde a reușit să plece cu un singur punct, iar în ultimele minute a evoluat și în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea va rata doar următorul meci din Liga 1

După eliminarea stupidă de duminică, Bîrligea a intrat în atenția Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, lucru de neînțeles și pentru oficialul federației, Mihai Stoichiță.

Acum, atacantul campioanei s-a ales cu o etapă de suspendare și cu o amendă de 740 lei din partea Comisiei, potrivit lpf.ro.

Astfel, Bîrligea va rata următorul meci al celor de la FCSB, după pauza competițională, cu Petrolul, pe 22 noiembrie.

În plus, jucătorul va primi o amendă mult mai drastică din partea clubului, după ce Gigi Becali a anunțat că va impune sancțiuni dure pentru orice cartonaș galben încasat de un jucător pentru proteste.

Faptul că arbitrul Radu Petrescu nu a făcut un raport suplimentar pentru Daniel Bîrligea l-ar fi ajutat pe atacant să obțină o pedeapsă mai redusă, transmite digisport.ro.

VIDEO. Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

Citește și